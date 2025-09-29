ASUS mở lối tương lai với chiếc laptop AI siêu mỏng nhẹ, pin tới 32 giờ

Trong thế giới công nghệ, có những định kiến tưởng chừng đã trở thành chân lý: laptop càng mỏng nhẹ thì càng yếu, muốn pin lâu thì phải chấp nhận sự cồng kềnh, còn đã mỏng gọn thì chỉ nên dùng để gõ văn bản.

Nhưng ASUS không chấp nhận những giới hạn đó. Khi thị trường nói về AI và hiệu năng, ASUS đặt ra một câu hỏi khác: nếu thiết kế laptop lại từ đầu, không theo lối mòn, mà theo nhu cầu thật sự của người dùng hiện đại, thì sẽ ra sao?

Zenbook A14 chính là câu trả lời - không đơn thuần là kết quả kỹ thuật, mà là kết tinh của tầm nhìn dám thách thức điều tưởng chừng không thể, đúng tinh thần "In Search of Incredible" của ASUS. Bởi đôi khi, điều phi thường bắt đầu từ việc dám đi con đường không ai chọn.

Khi chất liệu trở thành nền tảng cho cảm xúc và đột phá

Với người thường xuyên di chuyển, một chiếc laptop mỏng nhẹ là điều kiện tiên quyết để làm việc linh hoạt mọi lúc, mọi nơi. Nhưng ASUS hiểu rõ: độ nhẹ chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi cùng độ bền - bởi doanh nhân cần một thiết bị đủ tin cậy để đồng hành mỗi ngày, không chỉ khi thuận tiện.

Vì vậy, thay vì tiếp tục dùng hợp kim nhôm như các mẫu laptop khác, ASUS đã mất hơn 4 năm để phát triển Ceraluminum - một chất liệu mới được tạo ra từ quá trình ceramic hóa nhôm nguyên chất trong môi trường nước khoáng. Ceraluminum không cần sơn phủ, không cần lớp bảo vệ ngoài, nhưng nhẹ hơn 30% và bền hơn gấp ba lần so với nhôm truyền thống.

Ceraluminum giúp ASUS tạo ra một chiếc laptop với trọng lượng chỉ 980g nhưng vẫn cứng cáp, bền bỉ và cảm xúc.

Với ASUS, chất liệu còn là điểm khởi đầu của cảm xúc - bởi khi công cụ truyền cảm hứng, người dùng sẽ tạo ra những điều vượt ngoài mong đợi. Vì vậy, mỗi bề mặt của Zenbook A14 là một họa tiết độc nhất như một tuyên ngôn thầm lặng về sự cá nhân hoá. Quy trình chế tác Ceraluminum cũng phản ánh cam kết môi trường của ASUS: không sử dụng hóa chất độc hại và 100% có thể tái chế - một vật liệu thực sự "đẹp từ trong ra ngoài".

Không chỉ đẹp, Ceraluminum™ còn thể hiện cam kết dài hạn của ASUS về môi trường.

Kết quả là một chiếc laptop với trọng lượng chỉ 980g - nhưng vẫn đạt độ bền chuẩn quân sự, chống trầy, chống vân tay, và trên hết: mang lại cảm giác ấm, nhám mịn, sâu lắng khi chạm vào - đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo, trơn nhẵn của kim loại. ASUS cũng không quên tính thực dụng khi Zenbook A14 vẫn được trang bị đầy đủ cổng kết nối, bản lề EasyLift giúp mở máy chỉ bằng một tay, cùng bàn phím và bàn rê chuột kích cỡ lớn để đảm bảo trải nghiệm làm việc thoải mái.

Từ bỏ nền tảng cũ để đón tương lai: Khi ASUS chọn lối đi ít người dám bước

Nếu vật liệu là nơi khơi gợi cảm xúc, thì nền tảng phần cứng chính là cốt lõi thể hiện tầm nhìn. Và một lần nữa, ASUS chọn cách đi ngược dòng. Thay vì tiếp tục trung thành với cấu trúc x86 đã thống trị ngành máy tính suốt hàng thập kỷ, họ quyết định đưa Zenbook A14 vận hành trên nền tảng ARM - cụ thể là dòng vi xử lý Snapdragon X của Qualcomm. Đây không phải là lựa chọn dễ dàng, bởi nó đồng nghĩa với việc phải rời xa sự tương thích tuyệt đối với một số phần mềm truyền thống.

Tuy vậy, trong bối cảnh ngày càng nhiều công cụ công việc đã chuyển sang nền tảng web (như Google Docs, Office 365, ChatGPT, Slack, Figma…) và Windows cũng đang được Microsoft tái kiến trúc lại để tối ưu cho nền tảng ARM, những đánh đổi ấy dần trở nên không còn quá lớn. Ngược lại, Snapdragon X lại mang đến những lợi ích rõ rệt: khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị, thời lượng pin lên đến 32 giờ, tăng cường bảo mật và vận hành mát mẻ, yên tĩnh, không cần quạt. Đây là những yếu tố mà các nền tảng cũ chưa từng mang lại - và là lý do ASUS tin vào hướng đi mới này.

Zenbook A14 nằm trong số những mẫu laptop đầu tiên tại Việt Nam dựa trên nền tảng Snapdragon X hoàn toàn mới.

Trong ngành công nghiệp vốn quen với tư duy "thêm mạnh là thêm tốt", đây là một quyết định gây tranh cãi. Nhưng với ASUS, câu hỏi không phải là "cái gì quen thuộc hơn", mà là "cái gì đúng hơn cho tương lai". Bởi đôi khi, để đạt được sự đột phá thực sự, người làm lãnh đạo phải dám đặt dấu chấm hết cho điều cũ kỹ - kể cả khi nó từng là nền tảng đã giúp mình đi rất xa.

Đổi mới không ngừng: Chìa khóa giúp ASUS dẫn đầu thị trường laptop tại Việt Nam

Khi đặt ra bài toán: "làm một chiếc laptop siêu mỏng nhẹ nhưng vẫn phải bền bỉ, mạnh mẽ và pin thật lâu", ASUS đã không chọn cách dễ dàng. Nhưng bằng chuỗi quyết định táo bạo - từ chất liệu cho đến nền tảng vi xử lý - họ đã chạm được vào câu trả lời.

Từ sàn diễn thời trang Milan đến các triển lãm công nghệ quốc tế, Zenbook A14 liên tục xuất hiện như một đại diện cho làn sóng thiết kế mới: có chiều sâu, có thẩm mỹ, hướng tới tính bền vững và mang tầm nhìn tương lai. Sản phẩm này cũng được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín như iF Design Award hay CES Innovation Awards - những nơi tôn vinh không chỉ vẻ ngoài, mà cả tầm nhìn thiết kế mang tính tiên phong.

Với những đột phá từ trong ra ngoài, Zenbook A14 được vinh danh tại nhiều giải thưởng trong đó có Better Choice Awards 2025.

Tại Việt Nam, Zenbook A14 được đề cử giải thưởng "Đột phá Thiết kế trên Thiết bị Công nghệ" trong khuôn khổ Better Choice Awards 2025 - như một minh chứng cho tư duy dám khác biệt và khả năng kết hợp cảm xúc với công nghệ của ASUS.

Dựa trên số liệu mới nhất, ASUS là thương hiệu dẫn đầu thị phần laptop chạy Windows tại Việt Nam. Theo ông Eric Lee, Giám đốc ASUS Khu vực Đông Nam Á, chính tinh thần đổi mới không ngừng là yếu tố then chốt giúp ASUS đạt được sự tín nhiệm của người tiêu dùng Việt. "Những sản phẩm như Zenbook A14 là hiện thân cho cách ASUS đổi mới - luôn lắng nghe người dùng, sẵn sàng thử thách những giới hạn cũ để tạo ra những đột phá thiết thực", ông cho biết.