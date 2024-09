Australia - thị trường tiềm năng quả chanh leo tươi của Việt Nam

Australia đã chính thức quyết định cho phép nhập khẩu chính ngạch quả chanh leo tươi của Việt Nam. Như vậy quả chanh leo tươi đã trở thành loại quả tươi thứ 5 mà Australia cho phép nhập khẩu từ Việt Nam sau các quả xoài, thanh long, quả nhãn, quả vải. Tại Australia, nhu cầu sử dụng quả chanh leo đang gia tăng trong khi khả năng đáp ứng ở trong nước lại hạn chế. Vì vậy Australia sẽ trở thành thị trường nhiều tiềm năng của quả chanh leo tươi của Việt Nam.

Theo thông báo của Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Australia đã chính thức cho phép nhập khẩu chính ngạch quả chanh leo tươi từ Việt Nam. Theo đó, chanh leo được thu hoạch từ các vùng trồng ở Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về an ninh sinh học. Đồng thời, để giảm thiểu các loài dịch hại như ruồi đục quả, rệp, nhện, bọ trĩ… Australia cũng yêu cầu các vùng trồng, vùng sản xuất, cơ sở sản xuất phải triển khai các biện pháp quản lý nguy cơ, trong đó việc chiếu xạ được xem là hiệu quả trong kiểm soát dịch hại.

Quyết định mở cửa đối với quả chanh leo tươi Việt Nam được Australia đưa ra sau 2 năm nước này chính thức nghiên cứu về việc nhập khẩu quả chanh leo tươi của Việt Nam. Nghiên cứu này đã đánh giá kỹ lưỡng về vùng trồng, thổ nhưỡng, khí hậu, quy trình trồng, chăm sóc, kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch và cả khâu đóng gói.

Chanh leo không phải là một mặt hàng xa lạ đối với người tiêu dùng Australia khi loại quả này được trồng ở một số khu vực có thời tiết ấm áp của nước này. Tuy vậy hiện nay Australia mới chỉ có khoảng 130 người trồng thương mại với năng suất đạt khoảng 5000 tấn/ năm và có giá trị gần 30 triệu AUD. Tuy vậy vì có giá trị dinh dưỡng cao, dễ bảo quản và có thể để lâu nên ngày càng nhiều người tiêu dùng Australia sử dụng quả chanh leo khiến cho nước này phải nhập khẩu gần 2,5 tấn từ New Zealand và đáng lưu ý, số lượng chanh leo nhập khẩu từ New Zealand đang có xu hướng tăng, tăng gấp 2,4 vào năm 2021 nếu so với năm 2017. Trong khi đó sản lượng quả chanh leo tươi của Việt Nam vào năm 2019 gấp hơn 44 lần so với Australia nên có thể hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của thị trường Australia.

Ông Nguyễn Phú Hòa, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, nhận thấy tiềm năng của quả chanh leo Việt Nam, từ năm 2021, Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia đã chính thức quảng bá, xây dựng thương hiệu và cho dùng thử ruột quả chanh leo cấp đông và quả chanh leo đông lạnh tại nhiều sự kiện, triển lãm để từng bước giới thiệu sản phẩm tới các nhà nhập khẩu Australia. Nhờ đó mà vị thơm ngon của quả chanh leo của Việt Nam sớm được giới thiệu và ngày càng được biết đến nhiều hơn tại thị trường Australia, tạo thuận lợi cho quả chanh leo tươi Việt Nam tiếp cận thị trường.

“Tôi tin rằng quả chanh leo tươi Việt Nam sang Australia có sự cạnh tranh về giá. Và đặc biệt là tôi nhận thấy quả chanh leo có lợi thế hơn những quả tươi khác mà chúng ta đã được mở cửa vào thị trường Australia đó là quả chanh leo tươi có thể đi đường biển dài ngày rất phù hợp. Như chúng ta đã biết quả chanh leo tươi tự nhiên có thể giữ được hương vị rất lâu nên đây là lợi thế rất lớn” - ông Hòa cho biết thêm.

Theo Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia, trong 7 tháng đầu năm 2024, giá trị hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Australia đạt 3,76 tỷ USD, tăng 32,1% với cùng kỳ năm 2023, đưa Australia trở thành một trong những thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất trong các thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, riêng mặt hàng rau quả tăng 31,7%, đạt gần 58 triệu USD. Kết quả này đạt được một phần là nhờ Cơ quan Thương vụ liên tục tiến hành nghiên cứu, triển khai, xúc tiến từng mặt hàng có tiềm năng trong những năm gần đây và tham gia cũng như mời gọi nhiều doanh nghiệp trong nước tham gia các triển lãm quốc tế tại Australia để giới thiệu sản phẩm