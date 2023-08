Australia xem xét khả năng áp dụng lệnh cấm với Wechat

Theo báo cáo của Ủy ban Thượng viện Australia về Sự can thiệp của nước ngoài thông qua truyền thông xã hội, Australia đang phải đối mặt với sự can thiệp ngày càng gia tăng mạnh mẽ của các cơ quan gián điệp nước ngoài nhằm làm suy yếu nền dân chủ, gây bất ổn nội bộ và đe doạ tới an ninh quốc gia thông qua các ứng dụng mạng xã hội, trong đó có WeChat, Tiktok. Chính vì vậy, báo cáo đã đưa ra 17 khuyến nghị, trong đó có việc xem xét áp đặt lệnh cấm Wechat trong các cơ quan công quyền nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh.

Đầu năm 2023, Australia đã áp dụng lệnh cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ sau khi lo ngại tính bảo mật của ứng dụng bị xâm phạm và nền tảng này có thể bị chính quyền Trung Quốc sử dụng cho mục đích thu thập thông tin tình báo và can thiệp công việc nội bộ Australia.

WeChat đã không trả lời được các cáo buộc nghiêm trọng bằng cách liên tục từ chối xuất hiện trước ủy ban tuyển chọn của Thượng viện Australia. (Nguồn: Skynews)

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia, Nghị sỹ James Paterson, WeChat đặt ra các rủi ro tương tự Tiktok về bảo mật dữ liệu và sự can thiệp của nước ngoài. WeChat đã không trả lời được những cáo buộc rất nghiêm trọng này và liên tục từ chối thực hiện phiên điều trần trước Uỷ ban Thượng viện Australia về Sự can thiệp của nước ngoài thông qua truyền thông xã hội với lý do không có văn phòng đại diện chính thức tại Australia.

Thượng nghị sỹ Australia James Paterson cáo buộc WeChat có thể là một công cụ thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc. (Nguồn: ABC)

Phản ứng trước báo cáo trên, công ty mẹ của WeChat là Tencent cho biết, công ty này đang xem xét báo cáo và khuyến nghị của Uỷ ban Thượng viện Australia một cách thận trọng và chi tiết; cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và cung cấp cho người dùng một nền tảng an toàn, bảo mật và đa dạng để liên lạc với bạn bèm gia đình và doanh nghiệp.