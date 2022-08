Automech – Chuyên môn hóa, dịch vụ tận tâm là mục tiêu phát triển bền vững

Đi vào hoạt động từ năm 2020, Automech đã từng bước tạo dựng được tên tuổi thương hiệu và thu về những thành công đáng kể. Trong suốt chặng đường này, công ty liên tục đổi mới, phát triển nguồn lực, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như đóng góp những giá trị tích cực cho ngành gia công cơ khí chính xác tại Việt Nam. Automech đã thực hiện nhiều dự án lớn cho các khách hàng trong lĩnh vực ô tô và tự động hóa, sản xuất vỏ container, tủ đông tủ mát, thang máy, thiết bị gia dụng: điện lạnh, điều hòa, máy lọc nước,…



Là một đơn vị cung cấp các thiết bị máy móc gia công cơ khí, để đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đơn vị này tiến hành hợp tác với các nhà sản xuất, những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Automech luôn coi việc mang đến những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tận tâm, đây là một trong những điều kiện tiên quyết tạo dựng sự thành công.

Đơn vị cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ hàng đầu trong ngành cơ khí. Công ty đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và thiết bị gia công cơ khí ở nước ta.

Để có thể đạt được mục tiêu này, Automech đã có những chiến lược phát triển dài hạn, tập trung hướng đến sự chuyên môn hóa của đội ngũ nhân lực lành nghề, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên tổ chức đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ tay nghề, cập nhập những xu hướng mới. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ. Xây dựng đội ngũ lao động có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao, yêu mến và gắn bó lâu dài với công ty.

Với phương châm "An toàn khi làm việc, hạnh phúc khi về nhà", Automech đã tổ chức các buổi đào tạo "An toàn Lao động" cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty. Qua đó giúp đội ngũ nhân viên nắm rõ những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong làm việc, nâng cao ý thức bảo vệ an toàn cho bản thân.

Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tổ chức đào tạo về kiến thức sản phẩm với các chuyên gia nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới, trong kỹ thuật và quản lý.

Bên cạnh đó, Automech tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm nguồn hàng chất lượng, tạo ra các sản phẩm mới, phát triển sản xuất, kinh doanh. Việc hợp tác, trở thành đối tác chiến lược của các thương hiệu nổi tiếng đã giúp Automech có xuất phát điểm nổi bật so với các đơn vị khác trong ngành.

Dù có một cơ chế hoạt động cũng như chiến lược phát triển lâu dài nhưng Automech cũng như những đơn vị khác sẽ không thể tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Những khó khăn này càng khiến đội ngũ Automech có thêm động lực để cống hiến, phục vụ khách hàng.

Automech tập trung phát triển đội ngũ nhân lực một cách hiệu quả. Và đặc biệt chú trọng dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng. Automech xây dựng quy trình bảo dưỡng thiết bị định kỳ cho khách hàng và cam kết giải quyết triệt để các vấn đề bảo hành trong vòng 24h làm việc, đảm bảo người dùng có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tích cực tiếp nhận phản hồi từ Khách hàng để ngày một hoàn thiện, làm thỏa mãn thị trường với những sản phẩm chất lượng cao hơn, mang đến nhiều giá trị hơn.

Để có được sự phát triển bền vững, Automech hướng sự quan tâm và đầu tư đến thế hệ kỹ sư trẻ. Automech đồng hành cùng các trường Đại Học trong việc định hướng nghề nghiệp cho các tân cử nhân, tham gia tổ chức thực tập, thực tiễn cho các kỹ sư tương lai. Hành trang của các tân cử nhân sau lễ tốt nghiệp không chỉ có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng,… mà còn là sự đồng hành của Automech trên con đường trở thành những kỹ sư cơ khí tài năng.

Automech đã và đang từng bước xây dựng doanh nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp, mạnh về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững vàng trong ngành cơ khí nói chung. Với những gì đã đạt được ở thời điểm hiện tại, chắc chắn rằng Automech sẽ còn có những bước chuyển mình đầy hứa hẹn trong tương lai.

Thông tin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị và Giải Pháp Cơ Khí Automech

Trụ sở chính: Số 285 đường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội

Chi nhánh Đà Nẵng: Lô 11, khu A4 - Nguyễn Sinh Sắc, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Chi nhánh HCM: số 84, đường 10, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức

Hotline: 0987 899 347

Website: automech.vn

Fanpage: Automech Life