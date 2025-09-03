Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bà chủ Mái ấm Hoa Hồng khiến HĐXX “phát bực” khi xin lỗi cộng đồng mạng

HĐXX nhiều lần nhắc nhở Giáp Thị Sông Hương về thái độ và nhận thức, bởi bị cáo chỉ gửi lời xin lỗi đến HĐXX, VKS, các bảo mẫu và cộng đồng mạng.

Chiều 3-9, sau một buổi xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) 2 năm tù, Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) 2 năm tù và Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) 1 năm tù, cùng về tội "Hành hạ người khác".

Tại tòa, Giáp Thị Sông Hương khai nhận dù đến tháng 7-2023 cơ sở Mái ấm Hoa Hồng mới được cấp phép hoạt động. Thế nhưng, từ năm 2020, khi còn kinh doanh khách sạn tại cùng địa chỉ, Hương đã tiếp nhận trẻ em cơ nhỡ về nuôi dưỡng. 

Dù cơ quan chức năng địa phương nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở "kinh doanh khách sạn thì chỉ được kinh doanh khách sạn, không được nuôi trẻ" nhưng Hương vẫn tiếp tục hoạt động và còn nhiều lần xuất hiện trên truyền hình.

Đến ngày 4-9-2024, từ tin báo của người dân, Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu tại cơ sở này. Sau đó, vụ án được chuyển cho Công an TP HCM điều tra. 

Đầu tháng 1-2025, Giáp Thị Sông Hương bị bắt tạm giam, còn Trang Mỹ Nhanh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng biện minh rằng do số lượng trẻ quá đông khiến bảo mẫu mất kiểm soát, hành xử bạo lực và phản nhân đạo. Các bảo mẫu khẳng định hành vi là tự phát, không phải do Hương xúi giục, chỉ đạo. Họ thừa nhận được Hương tuyển dụng nhưng đều có trình độ văn hóa thấp, chưa qua đào tạo về chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trong quá trình xét hỏi, HĐXX nhiều lần nhắc nhở Giáp Thị Sông Hương về thái độ và nhận thức, bởi bị cáo chỉ gửi lời xin lỗi đến HĐXX, VKS, các bảo mẫu trong vụ án và cộng đồng mạng mà không hề nhắc đến những đứa trẻ đã bị tổn thương tại mái ấm này.

