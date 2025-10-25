Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bà cụ 70 tuổi bị lừa đảo, nghe theo lời thao túng không tưởng của tội phạm, cuối cùng lại lãi lớn gần 2 tỷ

25-10-2025 - 17:11 PM | Tài chính quốc tế

Từ chỗ suýt bị lừa hết tiền tiết kiệm, cụ bà lại vẫn "thắng đậm" dù không hề suy nghĩ gì ban đầu.

Một cụ bà 70 tuổi ở Thái Lan đã bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt 410.000 baht (khoảng 352 triệu VNĐ), nhưng những kẻ lừa đảo lại thuyết phục bà dùng số tiền tiết kiệm còn lại để mua vàng thỏi. Không ngờ, nhờ giá vàng tăng vọt, bà lại bất ngờ kiếm được 2,3 triệu baht (khoảng 1,98 tỷ VNĐ). 

Theo tin tức từ truyền thông Thái Lan Ch7HD News, ban đầu cụ bà nhận được một cuộc gọi lừa đảo, đối tượng tự xưng tài khoản ngân hàng của bà có liên quan đến vụ rửa tiền và yêu cầu bà chuyển tiền vào một tài khoản ở Hồng Kông (Trung Quốc). Sau khi cụ bà chuyển 410.000 baht, tài khoản của bà ngay lập tức bị ngân hàng phong tỏa. Nhóm lừa đảo sau đó đề nghị bà chuyển sang dùng tiền mặt để mua vàng.

Ảnh minh hoạ

Theo hướng dẫn của những kẻ lừa đảo, cụ bà đã liên tiếp dùng 14 triệu baht (khoảng 12 tỷ VNĐ) tiền mặt để mua vàng thỏi. Sau đó, bà cảm thấy có điều bất thường nên đã báo cảnh sát vào ngày 17, và cảnh sát lập tức lên kế hoạch bắt giữ nghi phạm.

Vào ngày 18, theo chỉ dẫn của nhóm lừa đảo, cụ bà cho vàng vào hộp sữa bột và đến điểm giao dịch. Các cảnh sát mặc thường phục cải trang thành nhân viên giao hàng và tài xế xe ôm đã phục kích tại hiện trường, bắt giữ thành công một người đàn ông Hồng Kông nhập cảnh bằng visa du lịch, người này chịu trách nhiệm thu tiền từ nạn nhân.

Sau khi vụ án kết thúc, cụ bà đã bán toàn bộ số vàng tích lũy. Do giá kim loại quý quốc tế tăng khoảng 15% trong tháng 9 và tháng 10, cuối cùng bà thu về 16,7 triệu baht (khoảng 14,35 tỷ VNĐ). Trừ đi 410.000 baht bị lừa, bà vẫn kiếm được 2,3 triệu baht. Bà hầu như đã bán vàng ở mức giá cao kỷ lục trong lịch sử, và kể từ đó giá vàng đã giảm hơn 6%.

Nguồn: Ch7HD News

Theo Thanh Huyền

Đời sống pháp luật

