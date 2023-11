Thời gian gần đây, các thủ đoạn lừa đảo qua mạng và điện thoại ngày càng phổ biến và tinh vi. Trong đó, kịch bản được áp dụng phổ biến nhất là kẻ lừa đảo giả danh bộ phận chăm sóc khách hàng của các công ty bảo hiểm gọi điện cho nạn nhân, thông báo rằng dịch vụ bảo hiểm của họ đã hết hạn, sắp bị thu phí và có thể hỗ trợ nộp phí từ xa rồi xúi giục nạn nhân chuyển tiền. Nhiều người khi nhận được điện thoại đã thiếu cảnh giác, chuyển tiền cho các đối tượng và trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này.

Tháng 9 năm nay, bà Vu, 75 tuổi, sống ở quận Hoàng Phố, Thượng Hải, Trung Quốc, cũng đã gặp phải kiểu lừa đảo tương tự qua điện thoại. Rất may cảnh sát đã can thiệp kịp thời, giúp bà cụ này bảo vệ được một khoản tiền lớn.

Theo đó, tối ngày 14/9/2023, Đồn cảnh sát Lão Tây Môn thuộc Cục Công an quận Hoàng Phố nhận được một cảnh báo sớm từ Trung tâm chống lừa đảo thành phố Thượng Hải. Nội dung cảnh báo cho biết bà Vu, một cư dân trên địa bàn thành phố nhận được một cuộc gọi bị nghi ngờ là lừa đảo và có thể đã bị lừa một số tiền lớn.

Đồn cảnh sát ngay lập tức phân công người lên đường đến nhà bà Vu trong khi gọi điện cho bà để hỏi thăm tình hình thực tế. Khi biết bà Vu đang nhập số tài khoản trên điện thoại di động và chuẩn bị chuyển tiền, cảnh sát đã ngay lập tức khuyên bà không nên chuyển tiền và đợi người của cục đến xác nhận. Nghe thấy vậy, bà Vu vô cùng lo lắng và chưa rõ ràng tình huống nên đã cùng gia đình đến đồn cảnh sát.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi điều tra chi tiết, cảnh sát kết luận bà cụ này đã gặp phải một vụ lừa đảo dịch vụ khách hàng điển hình. Đối tượng lừa đảo đã gọi điện cho bà Vu và nói với bà rằng gói bảo hiểm giá trị lớn của bà sắp hết hạn và bà sẽ phải trả phí dịch vụ 3.000 NDT (10 triệu NDT) mỗi tháng trong 3 năm liên tiếp. Tiếp đó, người này “nhiệt tình” đề xuất rằng mình có thể giúp bà đóng tiền dịch vụ từ xa và đặc biệt giải thích mình đang dùng số điện thoại ảo để bảo vệ quyền riêng tư của bà cụ.

Cảm thấy lời lẽ của kẻ lừa đảo nghe rất “thuyết phục”, giọng điệu cũng thể hiện sự “quan tâm”, bà Vu liền rất tin tưởng. Dưới sự “chỉ dẫn” từng bước của đối phương, bà thực hiện một số thao tác để chuyển tiền trên điện thoại. Khi vừa đến bước nhập tên tài khoản và số tài khoản do kẻ lừa đảo cung cấp để chuẩn bị chuyển tiền thì cảnh sát đã gọi điện kịp thời để ngăn chặn hành vi lừa đảo này.

Sau khi nghe cảnh sát phân tích chi tiết về kiểu lừa đảo này và cho biết thêm về những vụ án lừa đảo có thật khác, bà Vu như bừng tỉnh, đổ mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa thì bà đã mất số tiền lên tới 100.000 NDT (hơn 334 triệu đồng).

May mắn thay, cảnh sát đã gọi điện đến can ngăn kịp thời và giúp bà giữ lại khoản tiền tích góp vất vả. Để tránh bà Vu bị lừa lần nữa, cảnh sát đã cảnh báo về các phương thức lừa đảo và cách nhận biết tình huống lừa đảo thường gặp cho bà và gia đình. Đồng thời đưa họ về nhà an toàn. Sau khi được trợ giúp tận tình bà Vu và gia đình rất cảm động và liên tục cảm ơn cảnh sát.

Qua sự việc, cảnh sát Trung Quốc đã nhắc nhở: Có hàng ngàn chiêu trò lừa đảo thông qua điện thoại. Mục đích cuối cùng là dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền. Mọi người phải cảnh giác khi nhận được cuộc gọi từ người lạ. Nếu nghi ngờ bị lừa, bạn có thể đến đồn cảnh sát gần nhất để xin ý kiến và nhận được sự trợ giúp bất cứ lúc nào. Không tự ý chuyển tiền sang tài khoản lạ để tránh những mất mát đáng tiếc.

(Theo Sina)