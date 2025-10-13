Bà cụ đến ngân hàng yêu cầu rút 11 sổ tiết kiệm, tất cả đều chưa đến ngày đáo hạn: Nhân viên ngân hàng kiên quyết từ chối phục vụ, lý do vì sao?

Tại chi nhánh của một ngân hàng thuộc tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), một người phụ nữ lớn tuổi họ Lưu mang theo 11 sổ tiết kiệm đến quầy giao dịch để thực hiện tất toán, sau đó yêu cầu chuyển tiền đi.

Tuy nhiên, giao dịch viên, anh Phùng Ninh, sau khi kiểm tra phát hiện cả 11 sổ tiết kiệm mà bà Lưu mang đến đều chưa đến ngày đáo hạn. Theo quy định phòng chống lừa đảo do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban hành, Phùng Ninh tiến hành hỏi rõ mục đích rút tiền. Tuy nhiên, câu trả lời của bà Lưu khá mập mờ, nhiều chỗ không thống nhất, khiến anh lập tức cảnh giác.

Phùng Ninh cho biết, trong quá trình trao đổi, dù khách hàng đeo khẩu trang nhưng qua giọng nói, nét mặt và giấy tờ tùy thân, anh nhận thấy bà cụ này có biểu hiện bất thường. Đặc biệt, vài ngày trước, chính Phùng Ninh từng hỗ trợ bà Lưu mở khóa tài khoản từng bị phong tỏa do nghi ngờ liên quan đến một vụ lừa đảo trực tuyến.

“Vừa mới được gỡ phong tỏa đã đến chuyển tiền, lại là tiền trong những sổ tiết kiệm chưa đến hạn, điều này thật sự không ổn,” Phùng Ninh chia sẻ. Anh quyết định thận trọng xử lý và khuyên khách hàng nên liên hệ với người thân trước khi thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, bà Lưu phản đối: “Con gái tôi đang bận, không nghe điện thoại đâu!” Bà liên tục giục anh nhanh chóng làm theo lời bà. Thấy vậy, Phùng Ninh kiên quyết yêu cầu được nói chuyện với người nhà, nếu không sẽ không thể thực hiện giao dịch. Cuối cùng, bà Lưu miễn cưỡng cung cấp số điện thoại của con gái.

Ngay sau đó, Phùng Ninh liên hệ với con gái bà Lưu và được biết gia đình hoàn toàn không có kế hoạch chuyển khoản số tiền lớn nào. Người con tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết mẹ mình đang làm thủ tục rút tiền, đồng thời xác nhận gần đây mẹ có hành vi bất thường. Từ những dữ kiện này, nhân viên ngân hàng càng tin rằng bà cụ đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Sau khi trò chuyện thêm với con gái bà Lưu, Phùng Ninh được biết bà đã tham gia một “công việc online” quảng cáo trên mạng xã hội, được giới thiệu là “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng”. Ban đầu, bà chỉ chuyển một khoản nhỏ để “làm thử” và quả thật nhận được tiền gốc cùng hoa hồng. Tin tưởng hơn, bà tiếp tục nhận các “nhiệm vụ lớn” và chuyển tiền ứng trước nhiều lần.

Tuy nhiên, sau vài lần giao dịch, đối tượng lừa đảo lấy lý do “hệ thống lỗi” hoặc “phải hoàn thành thêm nhiệm vụ để được hoàn tiền”, buộc bà tiếp tục chuyển thêm. Vì muốn lấy lại số tiền đã bỏ ra, bà Lưu quyết định rút toàn bộ tiền tiết kiệm để gửi tiếp cho nhóm đối tượng.

Nhờ sự kiên định và thận trọng của Phùng Ninh, cùng sự phối hợp của người con gái, vụ việc được làm sáng tỏ kịp thời. Sau hơn một giờ giải thích và thuyết phục, bà Lưu cuối cùng đã nhận ra mình đang bị lừa, dừng ngay ý định chuyển tiền, tránh được thiệt hại hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1,1 tỷ đồng).

Phùng Ninh cũng hướng dẫn bà Lưu thu thập các bằng chứng như lịch sử chuyển khoản, nội dung trò chuyện và các thông tin liên quan để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an. Bà Lưu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì nhân viên ngân hàng đã kịp thời ngăn chặn tổn thất lớn cho mình.

Theo Toutiao