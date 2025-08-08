Bà cụ đến PGD VietinBank rút sổ tiết kiệm 450 triệu: Công an yêu cầu ngừng giao dịch gấp, phong toả tài khoản có liên quan

Chiều 6/8, nhờ sự cảnh giác của nhân viên Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Phú Thọ và sự vào cuộc nhanh chóng của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Phú Thọ, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 450 triệu đồng đã được ngăn chặn kịp thời.

Vào khoảng 14h00, chị Nguyễn Thị Nhung – nhân viên Phòng Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ – phát hiện bà Lê Thị H (trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đến giao dịch với biểu hiện tâm lý sợ hãi, lo lắng khi đề nghị nộp số tiền 450 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, chị Nhung cùng cơ quan đã chủ động liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp xác minh. Qua làm việc, cơ quan công an xác định bà H đã bị một nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa, cho rằng bà liên quan đến đường dây m.a t.ú.y và r.ử.a tiền, yêu cầu chuyển tiền để "phong tỏa tài sản", nếu không sẽ bị bắt.

Do hoảng sợ, bà H đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm để làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo. Rất may, với sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, vụ việc đã được ngăn chặn trước khi giao dịch chuyển tiền hoàn tất. Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ đã khẩn trương thực hiện phong tỏa tài khoản liên quan để tránh bị các đối tượng chiếm đoạt.

Lực lượng Công an đã tuyên truyền, giải thích cho bà H hiểu rõ thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, cảnh báo bà tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các số điện thoại lạ, đặc biệt là các cuộc gọi tự xưng cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án…

Cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ



