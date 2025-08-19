Bà lão U80 vẫn tập gym, nâng tạ 10kg hot rần rần cõi mạng

Ở tuổi 72, nhiều người thường chọn cách nghỉ ngơi, sống an nhàn bên con cháu. Thế nhưng, bà Ma Thị Bắc (Gia Lai) lại khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi ngày ngày vẫn đều đặn đến phòng gym, có thể nâng tạ tới 10kg và thậm chí còn tự quay clip, dựng video rồi đăng tải lên TikTok.

Cụ bà 72 tuổi vẫn tập gym khiến dân tình trầm trồ

Bà Bắc khoe khoảnh khắc tập tạ

Bà Bắc từng là giáo viên ngành lâm nghiệp, chưa từng gắn bó với thể thao chuyên nghiệp. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu về những tác động tích cực của tập luyện kháng lực đối với sức khoẻ người cao tuổi, bà quyết định thử sức.

Hành trình đến phòng gym của bà cũng đều đặn như một chiếc đồng hồ. Mỗi ngày, bà dậy từ sáng sớm, ăn nhẹ rồi đi tập. Phòng gym chỉ cách nhà vài phút đi xe máy, và bà thường kết thúc buổi tập vào khoảng 10h30.

Những ngày đầu, không ít người trong phòng gym nghĩ bà chỉ... vào quay video cho vui. Nhưng dần dần, khi chứng kiến bà tập luyện đều đặn, nâng tạ thành thạo, ai cũng chuyển từ tò mò sang khâm phục.

Khoảnh khắc tập luyện của bà Mai

Một điểm thú vị là bà còn “bắt kịp thời đại” khi sử dụng công nghệ để hỗ trợ quá trình tập luyện. Bà cho biết thường nhờ ChatGPT tư vấn lịch tập gym cũng như chế độ dinh dưỡng phù hợp với người trên 70 tuổi, sau đó áp dụng vào thực tế. Ban đầu, bà nhờ con cháu hỗ trợ quay clip. Nhưng dần dần, bà tự mày mò học cách sử dụng điện thoại, chỉnh sửa, lồng nhạc rồi đăng tải lên TikTok. Hiện tại, kênh cá nhân của bà thu hút lượng lớn người theo dõi, với nhiều bình luận ngưỡng mộ và động viên.