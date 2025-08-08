Phát hiện kiểu tập thể dục giúp ngăn ngừa 8 loại ung thư nguy hiểm, kéo dài tuổi thọ: Chỉ từ 4 phút/ngày là hiệu quả

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Anh tháng 8/2023 cho thấy những người đàn ông tập luyện cardio cường độ cao (các bộ môn thể dục làm tăng nhịp tim) khi còn trẻ ít có khả năng mắc 8 loại ung thư nguy hiểm: Ung thư vùng đầu cổ, ung thư thực quản, dạ dày, tuyến tụy, gan, ruột, thận và phổi. Một số bài tập cardio phổ biến là aerobic, chạy, đạp xe, bơi trong thời gian dài và leo cầu thang…

Việc tập thể dục đã được chứng minh có liên quan đến giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư trong nhiều nghiên cứu trước đây nhưng có rất ít nghiên cứu lớn và dài hạn. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Gothenburg (Thuỵ Điển) đã xem xét hơn 1 triệu nam giới trải qua bài kiểm tra thể lực quân sự từ 18 tuổi, so sánh mức độ thể lực với tỷ lệ chẩn đoán ung thư trong 33 năm tiếp theo.

Dữ liệu được lấy từ cơ quan đăng ký Thuỵ Điển đến năm 2019. Bài kiểm tra quân sự bao gồm đạp một chiếc xe đứng yên, sau đó dần dần tăng mức lực cản cho đến khi người tham gia quá mệt để tiếp tục. Dựa trên kết quả kiểm tra, các nhà khoa học chia những nam giới này thành 3 nhóm: có thể tập cardio cường độ thấp, trung bình và cao.

Ảnh minh hoạ

Tiến sĩ Aron Onerup, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết khi cường độ tập thể dục tăng lên, nguy cơ ung thư sẽ giảm. Những người được xếp vào nhóm có thể tập cardio cường độ cao có nguy cơ mắc ung thư vùng đầu và cổ thấp hơn 19%, nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn 42% cũng như nguy cơ ung thư thận thấp hơn 20% so với nhóm tập được ít nhất.

Đối với ung thư đường tiêu hóa, các phát hiện cho thấy những người có cường độ tập thể dục cao hơn có nguy cơ mắc ung thư thực quản, gan, ống mật và túi mật thấp hơn gần 40% và nguy cơ mắc bệnh dạ dày và ruột kết thấp hơn khoảng 20%.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Oncology dựa trên dữ liệu 22.000 người cho thấy chỉ cần 4-5 phút hoạt động thể chất cường độ cao có thể làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư, bao gồm ung thư thận, bàng quang, dạ dày và phổi ở những người không hay vận động.

Nghiên cứu khác công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Anh của Đại học Cambridge (Anh) chỉ ra chỉ cần 11 phút đi bộ nhanh, chạy, chơi quần vợt, đạp xe và đi bộ đường dài với cường độ từ trung bình đến mạnh mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch và tử vong sớm.

Ảnh minh hoạ

Ngoài tác dụng giảm nguy cơ ung thư, các bài tập cardio còn có nhiều lợi ích khác, theo Cleveland Clinic. Cardio có thể làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, cải thiện trí nhớ và khả năng tư duy. Bên cạnh đó, các bài tập thể dục làm tăng nhịp tim này cũng tăng lưu lượng máu, giảm nguy cơ đột quỵ và bảo vệ bộ não của bạn chống lại sự phát triển của bệnh Alzheimer.

Tác dụng của các bài tập cardio với khớp cũng được chứng minh, giúp chống loãng xương và giảm nguy cơ gãy xương hông. Duy trì việc tập luyện còn cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu, giảm căng thẳng cho tuyến tụy và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và là sự lựa chọn an toàn để giảm cân.