Cẩn thận: 6 món ăn quen thuộc càng hâm nóng càng độc, tốt nhất nên bỏ đi

Trong cuộc sống hàng ngày, việc cất thức ăn thừa trong tủ lạnh rồi hâm lại khi ăn là thói quen rất phổ biến. Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng an toàn khi tái sử dụng. Một số món ăn quen thuộc, nếu hâm nóng lại, có thể sản sinh chất độc hoặc vi khuẩn gây bệnh. Dưới đây là 6 loại thực phẩm cần vứt bỏ thay vì hâm lại!

1. Nấm

Nấm chứa nhiều protein và enzyme sẽ bị phân hủy khi được đun nóng lần hai, sinh ra hợp chất độc gây rối loạn tiêu hóa. Theo ThS.BS Trịnh Thị Hải Yến (chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai), hâm lại nấm có thể khiến người ăn bị đầy bụng, tiêu chảy hoặc ngộ độc nhẹ vì các protein biến chất không còn an toàn.

2. Hải sản (cá, tôm, mực…)

Hải sản rất dễ nhiễm khuẩn sau khi bảo quản. Nếu hâm nóng lại, độc tố từ vi khuẩn có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm trùng gan. Nếu bảo quản quá lâu hoặc hâm nóng lại, hải sản có thể chứa độc tố không thể bị loại bỏ bằng nhiệt độ cao, làm tăng nguy cơ ngộ độc.

3. Rau bina và các loại rau lá xanh

Rau bina chứa nhiều nitrate. Khi được tái hâm nóng, nitrate có thể chuyển thành nitrite và nitrosamine - chất có khả năng gây ung thư. BS Hoàng Thị Lan Anh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội), nói: "Không nên hâm lại rau bina, đặc biệt là dùng lò vi sóng hoặc nấu lại nhiều lần; tốt nhất ăn ngay sau khi nấu".

4. Trứng luộc lòng đào

Trứng lòng đào chưa chín kỹ có thể chứa vi khuẩn Salmonella, dễ gây tiêu chảy, ngộ độc. Reheating không đủ tiêu diệt hết vi khuẩn này. Do đó, trứng lòng đào nên ăn ngay sau luộc, không nên để tủ lạnh rồi hâm lại.

5. Súp Tremella

Tremella (nấm tuyết) được mệnh danh là "thần dược" trong chăm sóc sắc đẹp và dưỡng da, nên rất được ưa chuộng để nấu súp.

Tuy nhiên, loại nấm này chứa hàm lượng nitrat tương đối cao. Sau khi nấu chín, nitrat có thể bị phân hủy thành nitrit - một hợp chất có hại cho sức khỏe.

Nitrit không chỉ gây rối loạn tiêu hóa mà còn có thể ảnh hưởng đến chức năng tạo máu bình thường của cơ thể nếu tích tụ lâu dài. Vì vậy, tốt nhất nên ăn nấm tuyết ngay sau khi nấu và tránh hâm nóng lại.

6. Sữa

Sữa thường được hâm nóng trước khi uống để dễ tiêu hóa và có hương vị thơm ngon hơn. Tuy nhiên, sau khi đã hâm nóng, sữa không nên được làm nóng lại lần nữa khi đã nguội. Việc hâm nóng nhiều lần khiến protein trong sữa bị phân hủy, làm mất đi nhiều dưỡng chất quan trọng.

Nếu tiếp tục uống sữa đã hâm lại nhiều lần, không chỉ giảm giá trị dinh dưỡng mà còn có thể gây rối loạn tiêu hóa, thậm chí dẫn đến tiêu chảy. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, bạn chỉ nên hâm nóng sữa một lần và dùng ngay, tránh hâm lại sữa nhiều lần.

Tóm lại, việc hâm lại thức ăn rất tiện lợi nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. 6 loại thực phẩm kể trên nếu được hâm lại có thể gây hại cho sức khỏe, gây ngộ độc nhẹ đến nguy hiểm hơn. Lời khuyên:

- Ăn ngay sau khi nấu xong

- Nếu bắt buộc phải bảo quản:

Làm lạnh < 2 giờ, sử dụng trong 24 giờ.

Hâm lại 1 lần duy nhất, đảm bảo nhiệt độ ≥ 74 °C.

Tuân thủ các nguyên tắc bảo quản và hâm nóng thức ăn đúng cách sẽ giúp bạn và gia đình bảo vệ sức khỏe một cách tối ưu.

(Nguồn: Sohu)