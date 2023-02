Bà mối 20 năm kinh nghiệm tiết lộ 6 tiêu chuẩn chọn ‘nửa kia’ của giới siêu giàu: Gia thế hay ngoại hình không phải quan trọng nhất, điều số 2 ít ai ngờ tới

Bài viết của Samatha Daniels, người mai mối chuyên nghiệp và chuyên gia hẹn hò 20 năm kinh nghiệm. Cô từng xuất hiện trên nhiều chương trình, tờ báo nổi tiếng như Good Morning America, The New York Times, The Wall Street Journal… và cũng là nhà sản xuất, sáng tạo, tác gia sách.

Tôi là người mai mối chuyên nghiệp với 20 năm kinh nghiệm. Tôi chỉ làm việc với những người thành đạt, cao cấp, những người thích hẹn hò bí mật, những người không có thời gian sử dụng các ứng dụng hẹn hò và những người có nhu cầu chọn người phù hợp cho họ. Khách hàng có thể là triệu phú, chủ sở hữu quỹ phòng hộ, doanh nhân, chủ ngân hàng đầu tư và giám đốc điều hành ngành giải trí.

Tôi đã giúp hàng nghìn người tìm thấy tình yêu và cảm nhận mình luôn có “giác quan thứ 6” để biết ai sẽ hợp với ai. Kết quả là tôi đã thực sự hiểu được cách các triệu phú chọn “nửa kia” của mình.

Rất nhiều người hỏi tôi tại sao một triệu phú lại kết hôn với đối tượng này thay vì người khác. Với kinh nghiệm của tôi, trong khi một số người giàu kết hôn với người họ yêu say đắm thì phần lớn họ tiến tới với đối phương vì 6 lý do sau:

1. Thời gian có thể là tất cả

Đối với các triệu phú bận rộn, đôi khi việc đi bộ cũng phải nằm trong lịch trình của họ. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp trong công việc mai mối của mình khi các triệu phú kết hôn bất ngờ chỉ vì thời điểm thích hợp chứ không có lý do gì khác.

Có lẽ vị triệu phú đó nhận ra mình là thành viên HĐQT duy nhất chưa kết hôn, hay khi họ chứng kiến người bạn cuối cùng trong nhóm Wharton lấy vợ, hoặc việc là người độc thân cuối cùng trong một tập thể nào đó khiến họ “sốt ruột”. Bất kỳ sự kiện nào cũng có thể dẫn người giàu đến việc kết hôn bất ngờ và nhanh chóng lập gia đình với người họ coi là phù hợp ở thời điểm đó.

2. Người mẹ phù hợp cho những người thừa kế

Các triệu phú coi con cái của họ là CEO tiếp theo của công ty, vì vậy họ rất đặc biệt trong việc lựa chọn ai có đủ phẩm chất, sự chu đáo để trở thành mẹ của những người thừa kế tương lai.

Ngay cả khi triệu phú yêu người phụ nữ xuất sắc về mọi mặt nhưng lại cảm thấy người này khó có thể trở thành người mẹ tốt, không có khả năng định hướng, dạy dỗ con trẻ thì cuối cùng họ vẫn không kết hôn với người này.

3. Có sự bù trừ lẫn nhau hoặc đồng điệu về mọi mặt

Tôi đã thấy nhiều triệu phú kết hôn với người họ cho là “vừa vặn” với cuộc đời của họ, như thể lấp đầy phần bị khuyết vậy.

Nhiều doanh nhân bày tỏ với tôi rằng cuộc sống của họ quá bận rộn và nhiều trách nhiệm nên họ mong muốn “nửa kia” phù hợp trong mọi khía cạnh: nền giáo dục tương tư, có chung vòng tròn xã hội, có những ý tưởng giống nhau để việc chung sống trở nên dễ dàng hơn.

4. Luôn ủng hộ và thấu hiểu

Rất nhiều triệu phú bị thu hút bởi những người hiểu lối sống, sự bận rộn và sẵn sàng đặt lợi ích của họ lên hàng đầu khi cần thiết. Sự dễ gần, đồng cảm và có tinh thần đồng đội cùng sát cánh với nhau là phẩm chất nhiều người mong muốn ở “nửa kia” của mình, thay vì sự khắt khe, khó tính.

5. Giỏi sắp xếp

Đối với một số người đàn ông thành đạt, họ chia sẻ mình thích cưới người ngăn nắp, có khả năng lo liệu nhiều việc một lúc và có thể “đảm việc nhà”. Họ muốn kết hôn với một người phụ nữ có thể chăm sóc ngôi nhà chung và các vấn đề gia đình một cách dễ dàng.

Điều này không có nghĩa là bạn chỉ có thể ở nhà để chăm lo chồng con nhưng bạn cần có khả năng quán xuyến cũng như chịu trách nhiệm tốt với một số công việc gia đình.

6. Người toàn vẹn

Triệu phú về bản chất là những người thành công vượt bậc, vì vậy họ mong muốn nửa kia của mình cũng phải ưu tú. Đối với những người đàn ông giàu có, gu của họ rất khác nhau nhưng điểm chung là yêu cầu tìm kiếm người vừa thông minh, xinh đẹp, biết vun vén gia đình, thấu hiểu và tốt bụng. Họ cũng muốn ai đó có thể thách thức và dạy họ một điều gì đó. Sự độc lập, đam mê và hạnh phúc trong sự nghiệp, mối quan hệ cũng là điểm thu hút các triệu phú.

Những nữ triệu phú cũng không phải ngoại lệ khi tìm kiếm sự hoàn hảo tối đa từ đối phương. Ngoài việc thông minh, hấp dẫn thì sự thoải mái và an toàn rất được họ ưu tiên.