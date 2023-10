Bà Nguyễn Phương Anh trở thành tân Tổng Giám đốc Generali Việt Nam

Trước khi trở thành Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, bà Nguyễn Phương Anh đã nắm giữ nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao khác nhau thuộc các lĩnh vực trong ngành bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng, bao gồm: ngân hàng bán lẻ, thương mại kỹ thuật số, tiếp thị, huấn luyện & đào tạo các kênh phân phối, và phát triển kinh doanh kênh phân phối qua đối tác (ngân hàng và đại lý tổ chức).



Bà Nguyễn Phương Anh có kinh nghiệm dày dặn về chuyên môn lẫn điều hành. Với kiến thức sâu rộng về thị trường, năng lực lãnh đạo vượt trội và tư duy "lấy khách hàng làm trọng tâm", bà Phương Anh được tin tưởng sẽ thành công trong việc dẫn dắt Generali Việt Nam theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững, hướng đến được mục tiêu trở thành "Người bạn Trọn đời" của khách hàng.

Bà Nguyễn Phương Anh – Tổng Giám đốc Generali Việt Nam

Ông Jaime Anchustegui - Tổng Giám đốc Generali Quốc Tế nhận định: "Chúng tôi rất vui mừng chào đón sự gia nhập của bà Nguyễn Phương Anh vào hàng ngũ lãnh đạo của Generali. Tôi tin rằng năng lực điều hành xuất sắc của bà Phương Anh sẽ đóng vai trò quan trọng giúp Generali đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh và khẳng định dấu ấn mạnh mẽ tại Việt Nam. Là thị trường đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận cho Tập đoàn Generali trong những năm tới, Châu Á và Việt Nam là khu vực quan trọng mà chúng tôi cam kết đầu tư vào con người để tăng cường năng lực lãnh đạo theo chiến lược "Người bạn Trọn đời - Lifetime Partner 24" mà Generali đang theo đuổi."



"Kinh nghiệm sâu rộng và thành tích ấn tượng của bà Phương Anh ở Châu Á hoàn toàn phù hợp với kế hoạch tăng trưởng kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của bà Phương Anh, sự hiện diện của Generali tại thị trường quan trọng này sẽ tiếp tục phát triển bền vững" - ông Rob Leonardi - Tổng Giám đốc Generali Khu vực Châu Á Quốc Tế chia sẻ.