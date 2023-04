Bà Rịa - Vũng Tàu đấu giá khu 'đất vàng' rộng hơn 27.000 m2

Từng phải xin ý kiến Thủ tướng

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo việc đấu giá đất và tài sản trên khu đất cụm 5 tại phường 1, TP.Vũng Tàu. Theo đó, đất và tài sản trên phần diện tích 27.643 m2 của cụm 5, phường 1, TP.Vũng Tàu được hình thành từ các cơ sở nhà, đất thu hồi, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước kia, đất cụm 5 là trụ sở Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trụ sở làm việc của Công ty TNHH Hương Phong - một doanh nghiệp kinh tế Đảng do Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. Ngoài ra, còn có tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính điều chuyển như trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cây xăng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trụ sở Công an TP.Vũng Tàu về quản lý, sử dụng tại quyết định số 1791/QĐ-BT.

Hiện nay, khu đất cụm 5 được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý. Tuy nhiên, khu đất cụm 5 vừa có tài sản công, vừa có quyền sử dụng đất thu hồi nên Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Tài chính chủ trì tổ chức bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với phần diện tích khu đất cụm 5 theo đúng quy định.

Liên quan tới việc này, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Tư Pháp rà soát các quy định pháp luật liên quan. Từ đó phân rõ nhiệm vụ của từng cơ quan trong việc triển khai kế hoạch đấu giá đất, tài sản trên khu đất cụm 5.

Khu đất cụm 5 ở TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có vị trí đắc địa. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao chủ trì mời các sở, ngành liên quan họp thống nhất đơn vị lập phương án, thẩm định, trình phê duyệt và trình tự thủ tục đấu giá các lô đất có tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.

Cụm 5 được xem là một trong những khu "đất vàng" ở trung tâm Bãi Trước, TP.Vũng Tàu khi được bao quanh bởi 4 con đường, gồm Nguyễn Du, Quang Trung, Trần Hưng Đạo và Thống Nhất.

Hồi cuối tháng 11/2022, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc đấu giá khu đất cụm 5. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo và xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương một số nội dung.

Cụ thể, việc thực hiện đấu giá khu đất cụm 5 vừa có tài sản công, vừa có quyền sử dụng đất thu hồi có thực hiện được hay không? Việc thực hiện đấu giá khu đất cụm 5, nếu được thực hiện thì theo quy định của pháp luật về tài sản công hay theo quy định của pháp luật về đất đai?

Ngoài ra, các đơn vị được giao có trách nhiệm rà soát vướng mắc và tiến độ đấu giá khu đất cụm 5 theo danh mục các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đấu giá 5 khu đất

Trong năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 5 khu đất có diện tích hơn 116 ha, thu về cho ngân sách gần 6.000 tỷ đồng. Cụ thể là 4 khu đất tại TP.Vũng Tàu, như khu đất tại góc đường Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám (phường Thắng Tam), diện tích 4 ha, dự kiến thu về hơn 771 tỷ đồng. Khu đất chợ Du lịch cũ (gần trục đường Thùy Vân, Bãi Sau, phường Thắng Tam) diện tích 2,9 ha, dự kiến thu hơn 313 tỷ đồng. Khu du lịch Mũi Nghinh Phong (phường 2) có diện tích 13,8 ha, dự kiến thu gần 1.900 tỷ đồng. Khu đô thị đường 3/2 (tại phường 10 và phường 11) có diện tích 82,1 ha, dự kiến thu hơn 2.931 tỷ đồng.

Khu đất còn lại nằm tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc có diện tích 13,6 ha, dự kiến thu về hơn 62 tỷ đồng.

Năm 2022, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đưa ra đấu giá nhiều khu đất có diện tích lớn nhưng do thủ tục gặp nhiều khó khăn nên chưa thực hiện được. Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đấu giá một số cơ sở nhà đất nhỏ khác cũng tại TP.Vũng Tàu.

Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng các khu đất công là một trong các nguồn lực để đầu tư, phát triển những dự án trọng điểm.