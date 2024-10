Bà Rịa - Vũng Tàu sắp có bến cảng tàu khách quốc tế 8.000 tỷ lớn, nhất phía Nam

Phối cảnh Cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu

Theo báo cáo của Liên danh tư vấn PORTCOAST - TEDIPORT - HPEC, vị trí Cảng tàu khách quốc tế được xác định giáp khu tổ hợp nhà ga Cáp treo khu vực Bãi Trước (TP. Vũng Tàu).

Quy mô gồm nhà ga hành khách kết hợp cửa hàng miễn thuế; văn phòng khách sạn và căn hộ du lịch; bến du thuyền; bãi xe taxi, xe buýt; các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, cầu tàu, kè bờ, đê chắn sóng; khu bến cảng công vụ, hoa tiêu.

Bến khách bao gồm 1 cầu cảng cho phép đậu 2 bên, đáp ứng cho cỡ tàu 225.000 - 228.000 GT, hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện.

Tổng chiều dài bến là 420m, trong đó có sàn đón khách dài 120m. Cầu cảng nối với bờ bằng cầu dẫn dài khoảng 700m. Phía trong bến bố trí dịch vụ hàng hải cho hoa tiêu, cảng vụ.

Bến thủy phi cơ được bố trí bến riêng phía Đông, Đông Nam. Với tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng, bến cảng tàu khách quốc tế này được đánh giá có quy mô lớn nhất khu vực phía Nam.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở KH-ĐT phối hợp Sở GT-VT tìm phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện toàn bộ dự án bao gồm cả phần công trình thủy công và các công trình kiến trúc trên bờ thuộc phạm vi lấn biển khoảng 10ha theo hình thức đấu giá. Sở GT-VT hoàn thiện hồ sơ dự án tiền khả thi trong tháng 10/2024 và đề xuất tổ chức lấy ý kiến các nhà đầu tư quan tâm đến dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Theo Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng lượt khách du lịch đến tham quan, vui chơi giải trí, tắm biển và nghỉ dưỡng trong tháng 8 ước khoảng hơn 1,6 triệu lượt khách, tăng 26,92% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, khoảng 510.532 lượt khách có lưu trú, tăng 11,47% so với tháng cùng kỳ (khách quốc tế lưu trú ước đạt 27.056 lượt, tăng 16,05% so với tháng cùng kỳ).

Tổng thu từ khách du lịch trong tháng 8 ước đạt 1.746 tỷ đồng, tăng 27,62% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, riêng doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 589,902 tỷ đồng, tăng 16,33% so với tháng cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 40,934 tỷ đồng, tăng 9,25% so với tháng cùng kỳ.

Lũy kế tổng lượt khách du lịch trong 8 tháng ước hơn 11,6 triệu lượt khách, tăng 19,45% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt hơn 3,7 triệu lượt khách, tăng 16,77% so với cùng kỳ (khách quốc tế lưu trú ước đạt 176.122 lượt, tăng 15,91% so cùng kỳ).

Lũy kế trong 8 tháng doanh thu du lịch ước đạt 12.398 tỷ đồng, tăng 21,05% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 4.518 tỷ đồng, tăng 17,41% so với cùng kỳ (Nghị quyết năm 2024 tăng 13%). Doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 263,348 tỷ đồng, tăng 30,67% so với cùng kỳ (Nghị quyết năm 2024 tăng 13,33%).