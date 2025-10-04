Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Sanae Takaichi thắng quyết định, mở đường thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

04-10-2025 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

Vượt qua đối thủ sau vòng bỏ phiếu quyết định, bà Sanae Takaichi có cơ hội trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi, 64 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản.

Với chiến thắng này, bà Sanae Takaichi sẽ kế nhiệm ông Shigeru Ishiba trở thành lãnh đạo LDP, đồng thời mở ra cơ hội trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Bà Sanae Takaichi thắng quyết định, mở đường thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản- Ảnh 1.

Chân dung bà Sanae Takaichi, người có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Ở vòng bỏ phiếu quyết định vừa kết thúc trong ngày 4-10, bà Takaichi vượt qua Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi (44 tuổi) với 185 phiếu so với 156 phiếu.

Phát biểu sau chiến thắng, bà Takaichi nhấn mạnh: "Tôi muốn xây dựng một nền chính trị biến lo lắng về đời sống hiện tại, biến tương lai thành hy vọng. Tôi sẽ luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và điều hành đất nước với sự cân bằng".

Theo lộ trình, bà Takaichi đảm nhiệm phần còn lại trong nhiệm kỳ 3 năm của ông Ishiba với tư cách lãnh đạo LDP, dự kiến đến năm 2027.

Quốc hội Nhật Bản dự kiến họp bất thường vào ngày 15-10 để chính thức bỏ phiếu về việc bầu bà Takaichi làm thủ tướng.

Đây là lần thứ ba bà Sanae Takaichi tranh cử vị trí lãnh đạo LDP sau hai lần thất bại năm 2021 và 2024.

Truyền thông quốc tế nhận định chiến thắng của bà Takaichi diễn ra giữa bối cảnh LDP đang chịu áp lực lớn bởi bê bối quỹ đảng, thất bại bầu cử cũng như sự bất mãn từ cử tri trước chi phí sinh hoạt leo thang.

Giới quan sát cho rằng thách thức lớn nhất của tân lãnh đạo LDP chính là lấy lại niềm tin từ người dân Nhận Bản, cải tổ hình ảnh LDP sau nhiều năm sa sút. 

Là học trò chính trị của cố Thủ tướng Shinzo Abe, bà Takaichi được đánh giá là nhân vật bảo thủ cứng rắn.

Trước đó, bà Takaichi còn gây chú ý vì niềm đam mê nhạc rock. Bà từng mơ ước trở thành nhạc sĩ trước khi bước vào con đường chính trị.

Theo Tâm Nguyễn

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhìn lại sự sụp đổ của tượng đài Nokia: Liệu có phải "nội gián" từ Microsoft là cú kết liễu cho huyền thoại một thời?

Nhìn lại sự sụp đổ của tượng đài Nokia: Liệu có phải "nội gián" từ Microsoft là cú kết liễu cho huyền thoại một thời? Nổi bật

Còi rú inh ỏi khi máy quét qua tảng đá, phát hiện kho báu gần 100 đồng vàng nguyên chất, trang sức đính ngọc trai, chuyên gia thảng thốt: ‘Hiếm có khó tìm’

Còi rú inh ỏi khi máy quét qua tảng đá, phát hiện kho báu gần 100 đồng vàng nguyên chất, trang sức đính ngọc trai, chuyên gia thảng thốt: ‘Hiếm có khó tìm’ Nổi bật

Mỹ sắp công bố gói hỗ trợ lớn cho nông dân chịu tác động từ chiến tranh thương mại

Mỹ sắp công bố gói hỗ trợ lớn cho nông dân chịu tác động từ chiến tranh thương mại

16:25 , 04/10/2025
Tài sản của 1% những người giàu nhất nước Mỹ đạt 52.000 tỷ USD

Tài sản của 1% những người giàu nhất nước Mỹ đạt 52.000 tỷ USD

15:45 , 04/10/2025
Nước châu Á vừa động thổ công trình hơn 15.000 tỷ lớn nhất hành tinh: Kỷ lục chồng kỷ lục

Nước châu Á vừa động thổ công trình hơn 15.000 tỷ lớn nhất hành tinh: Kỷ lục chồng kỷ lục

15:15 , 04/10/2025
Tesla, GM dẫn đầu doanh số bán xe điện tại Mỹ

Tesla, GM dẫn đầu doanh số bán xe điện tại Mỹ

15:10 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên