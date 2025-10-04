Bà Sanae Takaichi thắng quyết định, mở đường thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi, 64 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản.

Với chiến thắng này, bà Sanae Takaichi sẽ kế nhiệm ông Shigeru Ishiba trở thành lãnh đạo LDP, đồng thời mở ra cơ hội trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Chân dung bà Sanae Takaichi, người có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Ở vòng bỏ phiếu quyết định vừa kết thúc trong ngày 4-10, bà Takaichi vượt qua Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi (44 tuổi) với 185 phiếu so với 156 phiếu.

Phát biểu sau chiến thắng, bà Takaichi nhấn mạnh: "Tôi muốn xây dựng một nền chính trị biến lo lắng về đời sống hiện tại, biến tương lai thành hy vọng. Tôi sẽ luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và điều hành đất nước với sự cân bằng".

Theo lộ trình, bà Takaichi đảm nhiệm phần còn lại trong nhiệm kỳ 3 năm của ông Ishiba với tư cách lãnh đạo LDP, dự kiến đến năm 2027.

Quốc hội Nhật Bản dự kiến họp bất thường vào ngày 15-10 để chính thức bỏ phiếu về việc bầu bà Takaichi làm thủ tướng.

Đây là lần thứ ba bà Sanae Takaichi tranh cử vị trí lãnh đạo LDP sau hai lần thất bại năm 2021 và 2024.

Truyền thông quốc tế nhận định chiến thắng của bà Takaichi diễn ra giữa bối cảnh LDP đang chịu áp lực lớn bởi bê bối quỹ đảng, thất bại bầu cử cũng như sự bất mãn từ cử tri trước chi phí sinh hoạt leo thang.

Giới quan sát cho rằng thách thức lớn nhất của tân lãnh đạo LDP chính là lấy lại niềm tin từ người dân Nhận Bản, cải tổ hình ảnh LDP sau nhiều năm sa sút.

Là học trò chính trị của cố Thủ tướng Shinzo Abe, bà Takaichi được đánh giá là nhân vật bảo thủ cứng rắn.

Trước đó, bà Takaichi còn gây chú ý vì niềm đam mê nhạc rock. Bà từng mơ ước trở thành nhạc sĩ trước khi bước vào con đường chính trị.