Bà Thái Hương trực tiếp đến tỉnh mệnh danh là “vùng đất lửa”, có di sản được ví như “vương quốc hang động"

Ngày 13/11, theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh và CTCP Tập đoàn TH (Tập đoàn TH) tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn TH đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên đã thống nhất hợp tác trong nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội và thúc đẩy đầu tư các dự án nông nghiệp xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là định hướng hợp tác có ý nghĩa chiến lược, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên, phù hợp với xu thế phát triển xanh, bền vững và hội nhập.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngày 13/11.

Tại buổi lễ, bà Thái Hương, Anh hùng Lao động, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển và định hướng đầu tư của Tập đoàn. Trong đó, bà nhấn mạnh chiến lược phát triển dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, quản trị hiện đại, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bà Thái Hương đánh giá tỉnh Quảng Trị có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và dược liệu.

Anh hùng Lao động Thái Hương phát biểu tại sự kiện.

Anh hùng Lao động Thái Hương khẳng định, Tập đoàn TH quan tâm, mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư tại Quảng Trị.

Đồng thời, TH cam kết phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong nghiên cứu, khảo sát, đề xuất và triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Theo bà Thái Hương, Tập đoàn TH sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực và thế mạnh về công nghệ, quản trị, từng bước hình thành các chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đồng bộ, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quảng Trị cam kết đồng hành cùng Tập đoàn TH

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa của việc hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn TH trong khai thác tiềm năng, lợi thế, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao.

Lãnh đạo tỉnh bày tỏ kỳ vọng chương trình hợp tác sẽ tạo ra những giá trị thiết thực, không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị mong muốn từ hiệu quả của dự án sẽ từng bước tạo thêm nguồn lực để góp phần chăm lo sức khỏe, cải thiện thể trạng và nâng cao tầm vóc cho thế hệ trẻ trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu tại sự kiện.

Để hiện thực hóa các nội dung hợp tác, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan chủ động phối hợp với Tập đoàn TH xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm được triển khai. Cùng với đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

Đối với Tập đoàn TH, lãnh đạo tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án. Đồng thời, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ người dân đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị nông sản.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, quá trình đầu tư cần gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế địa phương, đồng thời nghiên cứu khả năng kết nối với phát triển du lịch, tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định, tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật để Tập đoàn TH và các nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu, triển khai các dự án hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Biên bản ghi nhớ, mục tiêu hợp tác của hai bên hướng đến thực hiện hiệu quả các định hướng phát triển kinh tế - xã hội xanh, bền vững, toàn diện và hội nhập của tỉnh Quảng Trị, cũng như phù hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, chú trọng khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế của tỉnh và năng lực của Tập đoàn TH trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao; chế biến nông, lâm sản và dược liệu.

Quảng Trị được mệnh danh là “vùng đất lửa”, vì mỗi tấc đất, dòng sông, mỗi địa danh ở địa phương này đều ghi đậm dấu tích của một thời đạn bom. Nơi đây còn có Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (mệnh danh là ‘vương quốc hang động’) được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới bởi UNESCO.

(Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị)