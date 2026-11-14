Dĩa cơm 185.000 đồng Cường Đô La mê tít: Cơm, canh, nước lọc thêm đều được miễn phí

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh đi ăn cùng bạn bè tại một quán cơm tấm. Không cầu kỳ giới thiệu hay viết lời nhận xét dài dòng, anh chỉ đính kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Cơm tấm cả nhà ơi”.

Thế nhưng, thứ khiến dân mạng chú ý lại nằm ở bức ảnh chụp phần cơm được bày biện trước mắt. Thay vì một đĩa cơm tấm với miếng sườn làm nhân vật chính quen thuộc, phần ăn này gần như được phủ kín bởi đủ loại topping. Một chén cơm nhỏ nằm ở giữa, xung quanh là sườn nướng, đùi gà, trứng ốp la, chả trứng, lạp xưởng cùng các món ăn kèm. Nhìn thoáng qua, nhiều người còn phải quan sát kỹ mới nhận ra phần cơm nằm ở đâu.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) khoe đĩa cơm tấm ngập topping ở Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Quốc Cường

Bên dưới bài đăng, không ít người để lại bình luận khen phần ăn trông hấp dẫn, đồng thời tò mò xin địa chỉ quán. Có người nhận xét: “Dĩa cơm tấm chất lượng thiệt chớ anh Cường”, người khác hào hứng cho biết: “Nhờ anh em biết thêm địa chỉ tiệm ăn”. Một số thực khách cũng tranh thủ chia sẻ trải nghiệm từng ghé quán, đặc biệt ấn tượng với món gà nướng, trứng lòng đào và không gian ngồi cạnh hồ thoáng mát.

Được biết, địa điểm xuất hiện trong loạt ảnh là Cơm tấm Minh (Thiên Định) , nằm tại số 100/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Vũng Tàu. Đây là một địa chỉ được nhiều người nhắc đến trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có TikTok, nhờ những phần cơm tấm đầy đặn với nhiều lựa chọn topping.

Địa điểm xuất hiện trong loạt ảnh là Cơm tấm Minh (Thiên Định), nằm tại số 100/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Vũng Tàu. Ảnh: Google Review

Điểm khiến quán gây chú ý chính là cách bày biện phần ăn: chén cơm được đặt ở giữa, các món mặn và đồ ăn kèm xếp xung quanh thành một vòng tròn khá bắt mắt. Với những phần đặc biệt có giá khoảng 185.000 đồng, lượng thức ăn nhiều đến mức một người khó có thể ăn hết trong một lần. Tùy lựa chọn, thực khách có thể thưởng thức sườn nướng, đùi gà, chả trứng, trứng ốp la, bì, lạp xưởng cùng rau và đồ chua. Nhìn từ trên xuống, chiếc đĩa gần như được lấp đầy bởi đủ màu sắc và hương vị.

Ảnh: Google Review

Một trong những món được thực khách nhắc đến nhiều là gà nướng. Có người chia sẻ: “Quán này gà nướng siêu ngon luôn, cái trứng làm sao mà lòng đỏ lúc nào cũng dẻo mềm, nước mắm cũng rất vừa ăn. Nhà tôi mỗi lần xuống Vũng Tàu là ghé ăn, 2 đứa con tôi mê lắm, view bờ hồ nữa bao chill”.

Không chỉ có những phần ăn nhiều topping, menu của quán cũng có các lựa chọn cơm tấm cơ bản với mức giá khá dễ tiếp cận. Theo bảng giá được đặt trước quán, cơm sườn có giá 30.000 đồng, cơm ba rọi 35.000 đồng, cơm sườn cây 55.000 đồng, cơm đùi gà góc tư 50.000 đồng và cơm nạc giòn 40.000 đồng. Thực khách cũng có thể gọi thêm từng món riêng như trứng dẻo kho, trứng ốp la, bì, chả, sườn, ba rọi, sườn cây, đùi gà hay lạp xưởng, với giá dao động từ 8.000 đến 48.000 đồng tùy món.

Phần cơm tấm ở quán khá đầy đặn với nhiều lựa chọn topping. Ảnh: Google Review

Đáng chú ý, quán có chính sách miễn phí cơm thêm, canh thêm và nước lọc cho khách ăn tại chỗ. Theo thông tin trên bảng menu, khách có thể tự phục vụ nước lọc nóng hoặc lạnh, còn lượng cơm và canh thêm tùy nhu cầu.

Qua những đánh giá trên Google, không gian cũng là một điểm cộng được nhiều thực khách nhắc tới. Quán nằm cạnh hồ, có nhiều cây xanh nên tạo cảm giác thoáng mát, dễ chịu, kể cả khi ghé ăn vào buổi trưa. Một khách nhận xét: “Không gian thoáng mát dù mình ăn lúc 11h trưa, kế bên hồ view đẹp, đỗ xe hơi thoải mái luôn”. Người khác cũng cho biết có thể ngồi ăn, ngắm cảnh hồ và kết hợp ghé quán cà phê gần đó.

Quán nằm cạnh hồ, có nhiều cây xanh nên tạo cảm giác thoáng mát, dễ chịu, kể cả khi ghé ăn vào buổi trưa. Ảnh: Google Review

Về chất lượng món ăn, nhiều bình luận dành lời khen cho phần trứng có lòng đỏ dẻo mềm, nước mắm vừa miệng và các loại thịt được tẩm ướp đậm đà. Một thực khách từng ghé quán nhận xét phần ăn được trình bày đẹp mắt, gọn gàng, sạch sẽ; sườn, sườn cây và ba rọi đều ở mức ổn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chất lượng cơm đôi khi chưa đồng đều, có hôm hơi nhão hoặc còn mùi gạo cũ; phần sườn cũng có lúc hơi khô.

Một điểm cần lưu ý là quán có nhiều mức giá khác nhau tùy món và cách gọi phần. Một thực khách chia sẻ rằng nếu gọi các phần cơm tấm cơ bản như sườn, trứng hay chả thì mức giá khá bình dân, còn những phần kết hợp nhiều món sẽ có giá cao hơn. Vì vậy, nếu muốn thử đĩa cơm nhiều topping như trong hình, thực khách nên hỏi kỹ giá và thành phần trước khi gọi.

Theo thông tin được chia sẻ, quán phục vụ buổi sáng từ 6h30 đến 13h30 và mở lại vào khoảng 17h10 đến khi hết cơm. Với những ai đang tìm một địa chỉ ăn cơm tấm khi ghé Vũng Tàu, Cơm tấm Minh là cái tên có thể tham khảo, đặc biệt nếu muốn thử một phần ăn đầy đặn, nhiều món và có không gian ngồi cạnh hồ.