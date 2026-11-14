Nam diễn viên nổi tiếng vừa gây tai nạn giao thông

Cảnh sát Hàn Quốc xác định nam diễn viên Go Kyung Pyo lái xe sau khi uống rượu. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy chỉ số của anh ở mức đủ căn cứ để bị thu hồi giấy phép lái xe.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, Go Kyung Pyo đã hoàn tất quá trình lấy lời khai và được phép trở về nhà. Công ty quản lý CLN Company xác nhận sự việc, đồng thời cho biết nam diễn viên thừa nhận hành vi sai trái và đang nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình.

Trong thông cáo, phía công ty cho biết Go Kyung Pyo ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Anh cam kết chấp nhận mọi hình thức xử lý, chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại cho những người bị ảnh hưởng.

CLN Company cũng gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân, khán giả và những bên liên quan. Đơn vị này cho biết sẽ tăng cường quản lý hoạt động của nghệ sĩ, hạn chế nguy cơ xảy ra những sự việc tương tự.

Hệ quả đầu tiên đối với hoạt động giải trí của Go Kyung Pyo được ghi nhận tại chương trình Hang Out With Yoo. Đại diện đài MBC thông báo ê-kíp sẽ giảm tối đa thời lượng xuất hiện của nam diễn viên trong tập phát sóng ngày 14/11, nhằm tránh tạo cảm giác khó chịu cho người xem.

Tập này dự kiến lên sóng lúc 18h30, với chủ đề Lễ hội âm nhạc Seoul 1995. Do chương trình đã hoàn tất lịch sản xuất và phát sóng, ê-kíp sẽ tiến hành chỉnh sửa trong thời gian gấp rút để hạn chế những phân đoạn có Go Kyung Pyo.

Vụ việc xảy ra khi nam diễn viên đang tham gia nhiều chương trình giải trí. Anh hiện là thành viên cố định của Sixth Sense: B-side, đồng thời có lịch xuất hiện trong Hang Out With Yoo. Ngoài ra, hai dự án khác có sự góp mặt của anh cũng đang chuẩn bị ra mắt: Bogum's Magicical 2, dự kiến phát sóng ngày 29/11 và Great Escape: Urban Horror, lên lịch ra mắt ngày 2/12.

Go Kyung Pyo còn dự kiến tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ mang tên Kyungpyo Night tại Seoul vào ngày 21/11.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, tốt nghiệp chuyên ngành Điện ảnh tại Đại học Konkuk. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2010 và từng tham gia chương trình hài Saturday Night Live Korea.

Tên tuổi nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Lời hồi đáp 1988, Muôn kiểu ghen tuông và Ngôi sao khoai tây. Trên màn ảnh rộng, anh tiếp tục ghi dấu ấn với bộ phim Bỗng dưng trúng số.

Vụ việc lần này khiến nam diễn viên phải đối mặt với những hệ lụy trong hoạt động nghệ thuật, trong bối cảnh nhiều chương trình và dự án có sự tham gia của anh đang chuẩn bị lên sóng.