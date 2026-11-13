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Nam diễn viên SN 1976 về Đồng Tháp bị cắt vai, ấm ức cầm 50 nghìn chạy xe ra về

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"Tôi cảm thấy ấm ức, vào phòng tắm rửa xong rồi leo lên xe máy đi về luôn, không ở lại" – Long Đẹp Trai kể.

Vừa qua, tại buổi gặp gỡ với danh hài Thúy Nga, diễn viên Long Đẹp Trai đã ôn lại kỷ niệm quá khứ của mình giai đoạn đầu sự nghiệp, trong đó có lần anh bị cắt vai diễn đã được giao.

Nam diễn viên SN 1976 về Đồng Tháp bị cắt vai, ấm ức cầm 50 nghìn chạy xe về - Ảnh 1.

Long Đẹp Trai

Anh nói: "Hồi tôi vào học trường Sân khấu Điện ảnh cũng được book đi show các kiểu, mà toàn đóng vai quần chúng thôi. Cứ 5 giờ sáng là bị lùa lên xe đoàn phim ra hiện trường đóng vai quần chúng, rồi chiều lại lùa lên xe về.

Có lần tôi đang ngồi nghỉ trưa thì có ông bạn nhảy vào lấy tay đo mặt tôi các kiểu, làm như ghê gớm lắm. Đo xong, ông bạn đó thông báo sáng mai đi quay phim.

Thời đó được book đi quay phim là mừng lắm, lại còn vào vai thứ chính. Tôi nghe thấy vai thứ chính là rụng rời tay chân rồi, đồng ý vội.

Sáng hôm sau, tôi tự chạy xe máy xuống tận Đồng Tháp mất 5 tiếng đồng hồ để quay phim, tới giờ tôi vẫn nhớ. Vừa tới nơi, người ta đưa tôi vào gặp đạo diễn, rồi giới thiệu tôi sẽ đóng vai thứ chính.

Đạo diễn ngồi nhìn tôi một lượt với ánh mắt không vừa ý, rồi bảo với trợ lý: "Thằng này đóng vai đó à? Kêu nó vô phòng nghỉ đi".

Nam diễn viên SN 1976 về Đồng Tháp bị cắt vai, ấm ức cầm 50 nghìn chạy xe về - Ảnh 2.

Long Đẹp Trai thời trẻ

Tôi nghe tới đó là thấy thái độ lạ lạ rồi. Khoảng 10 phút sau thì ông bạn tôi vào đưa tôi tờ 50 nghìn đồng. Thời đó là khoảng 1996, tờ 50 nghìn rất lớn, còn hơn cả 500 nghìn bây giờ.

Ông bạn tôi nói rằng: "Đạo diễn bảo em không hợp vai, thôi em cầm 50 nghìn đổ xăng rồi đi về. Em cứ nghỉ ngơi tối nay đi, rồi sáng mai đi về sớm cũng được vì lúc đó là trưa rồi. Chạy từ đó về lại Sài Gòn cũng mất hơn 5 tiếng.

Tôi cảm thấy ấm ức, vào phòng tắm rửa xong rồi leo lên xe máy đi về luôn, không ở lại. Đó là kỷ niệm tôi bị cắt vai một cách đau đớn. Sau này chắc ông Tổ nghiệp thấy thương tôi quá, tội quá nên cho tôi nổi tiếng".

Long Đẹp Trai cũng chia sẻ, thời đó anh gầy và nhỏ, không có ngoại hình nên ra trường không được mời đi đóng phim, phải đi làm công việc khác rồi tối dạy diễn xuất tại Nhà Văn hóa quận Tân Bình.

Anh nghĩ rằng mình sẽ không còn theo nghề được nữa cho đến khi có cơ duyên đi diễn tấu hài cùng nghệ sĩ Hữu Lộc và trở thành một diễn viên hài nổi tiếng.

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Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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