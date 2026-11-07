Tình hình sức khoẻ của Cường Đô La sau 4 ngày ngộ độc

Dù không hoạt động Vbiz, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1982, thường được gọi là Cường Đô La) là nhân vật quá quen thuộc với công chúng. Hiện tại tài khoản Facebook của anh có đến 825k người theo dõi, mỗi chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống đời thường đều được cư dân mạng chú ý.

Cường Đô La

Mới đây, Cường Đô La đăng tải hình ảnh đạp xe buổi sáng thứ 7 kèm dòng trạng thái tiết lộ tình hình sức khỏe những ngày qua. “Đây là tui sau 4 ngày ‘ngộ độc mì chính - bột ngọt’. Ở đây có ai bị giống mình không? Cho xin tí cảm nhận nào cả nhà” - nam doanh nhân viết.

Bên dưới bài đăng, khi nhận được bình luận hỏi thăm từ bạn bè và người thân, Cường Đô La tiết lộ bản thân vốn không ăn được bột ngọt từ trước đến nay. Tuy nhiên, trong một lần đi ăn quán gần đây, anh không biết món ăn được nêm nhiều mì chính nên đã gặp phải phản ứng khó chịu sau đó.

Đáng chú ý, Cường Đô La dùng nhiều cách diễn đạt mạnh để mô tả trải nghiệm trong 4 ngày vừa qua như “như chết đi sống lại”, “đơ toàn tập”. Anh cũng xác nhận những triệu chứng mà mọi người nhắc đến trong phần bình luận, bao gồm chóng mặt, buồn nôn và đau đầu, thậm chí cảm giác còn khó chịu hơn cả say cà phê. Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ những người từng gặp tình trạng tương tự.

“Có bị chóng mặt rồi mắt nó khô không anh? Khó chịu mà nôn nao lắm đấy anh nha!”, “Có thêm người cùng cảnh với anh đây. Triệu chứng khi ăn bột ngọt là chóng mặt, buồn nôn, mất cảm giác ở miệng, đau đầu chóng mặt, nóng lạnh thất thường, rất kinh khủng”, “Buồn nôn, thở mệt tay chân bủn rủn, lo lắng cảm giác như chuẩn bị xảy ra chuyện gì đó”, “Cái này nhiều người bị lắm. Anh giữ sức khỏe nhé!”,... là một số chia sẻ từ mọi người dành cho Cường Đô La.

Hiện tại nam doanh nhân đã dần hồi phục sức khỏe, có thể đạp xe đi dạo buổi sáng

Theo thông tin từ website Nhà thuốc Long Châu, tình trạng thường được gọi là “say bột ngọt” hay “ngộ độc mì chính” có thể liên quan đến phản ứng nhạy cảm của cơ thể với Monosodium glutamate (MSG - tên khoa học của mì chính).

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngộ độc sau khi ăn bột ngọt và một số nguyên nhân chính là: người dùng có cơ địa dị ứng bột ngọt giống như những người dị ứng hải sản, dị ứng sữa,...; sử dụng một lượng bột ngọt quá lớn; vô tình dùng phải bột ngọt giả, bột ngọt kém chất lượng;...

Theo Harvard Health Publishing, phần lớn mọi người có thể ăn thực phẩm chứa MSG mà không gặp vấn đề gì. Dù vậy, một nhóm nhỏ, chiếm chưa đến 1% dân số, có thể nhạy cảm hơn với thành phần này. Các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 2 giờ sau khi ăn, bao gồm đau đầu, đỏ bừng da, đổ mồ hôi, buồn nôn, tê bì và mệt mỏi. Một tỷ lệ nhỏ hơn nữa có thể gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng.