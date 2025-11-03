Ba thập kỷ cùng phụ nữ Việt kiến tạo hành trình tự tin, tự chủ và tự hào

Từ tự tin bản thân đến khát vọng làm chủ cuộc sống

Nhận thấy những thách thức thực tế của phụ nữ Việt, Unilever đã định hình hành trình trao quyền không chỉ ở khía cạnh kinh tế, mà còn ở giá trị tinh thần, từ đó hướng tới một xã hội công bằng, nơi mọi phụ nữ đều có thể sống và phát triển theo cách họ mong muốn. Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân - Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam, sự đồng hành này còn vượt xa hơn một chương trình hỗ trợ. "Chúng tôi mong muốn tạo nên một thế giới nơi mọi phụ nữ và trẻ em gái đều có thể kiến tạo cuộc sống như mong muốn, không bị giới hạn bởi định kiến hay chuẩn mực xã hội," bà Vân khẳng định.

Từ năm 2006, Unilever Việt Nam đã hợp tác cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai chương trình dài hạn "Nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục sức khỏe", đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ Việt cả về năng lực kinh tế, thể chất và tinh thần. Trong khuôn khổ chương trình, mô hình tài chính vi mô mang tên "Quỹ Khởi đầu mới" đã được triển khai nhằm hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn nhỏ, từ 5 đến 50 triệu đồng, để khởi sự kinh doanh, mở cửa hàng tạp hóa, dịch vụ gia đình hoặc phát triển sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình đã mang đến cơ hội cho phụ nữ khắp các tỉnh thành cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc tiếp cận tốt hơn với kiến thức vệ sinh, dinh dưỡng, sức khỏe.

"Điều quý nhất không chỉ là những khoản vốn, mà là niềm tin. Khi phụ nữ được trao niềm tin và phương pháp, họ có thể thay đổi chính cuộc đời mình," bà Đặng Cẩm Tú, Nguyên Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển Phụ nữ Bắc Trung Bộ, người đã đồng hành với chương trình gần hai thập kỷ, chia sẻ.

Khi phụ nữ tự chủ, cộng đồng cùng phát triển

Nếu như "tự tin" là điểm khởi đầu, thì "tự chủ kinh tế" chính là cánh cửa để phụ nữ thực sự bứt phá. Hưởng ứng chương trình "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2007-2025" đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương, từ năm 2020, Unilever và nhãn hàng Sunlight đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra mắt chương trình "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế", song hành cùng chương trình Tài chính vi mô tiếp tục được duy trì.

Khác với những chương trình trước đây, "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" được thiết kế như một lớp học khởi nghiệp thực thụ. Trong chương trình tập huấn, các chị em phụ nữ được trang bị kiến thức và kỹ năng để bắt đầu kinh doanh với số vốn nhỏ, phù hợp với điều kiện và đặc thù của nữ giới. Nội dung đào tạo tập trung vào cách vận hành năm mô hình kinh doanh phổ biến nhất gồm: tiệm tạp hóa, quán ăn hoặc quán cà phê, tiệm làm tóc, tiệm may và cửa hàng quần áo may sẵn.

Các buổi học được thiết kế theo bốn bước cụ thể: Tìm ý tưởng kinh doanh; Các bước mở cửa tiệm kinh doanh; Cách quản lý thu chi hiệu quả và Cách để bán nhiều hàng hơn. Sau khóa tập huấn, chương trình tiếp tục tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi sự kinh doanh nhỏ, tạo cơ hội cho những học viên có ý tưởng khả thi được nhận nguồn vốn hỗ trợ để bắt đầu hành trình kinh doanh của mình.

Các chị em được đào tạo, hỗ trợ vốn, từ đó tự tin khởi sự kinh doanh

Sau 5 năm triển khai, chương trình đã đào tạo hơn 90.000 phụ nữ và tài trợ cho 167 dự án khởi nghiệp, giúp nhiều người biến ý tưởng kinh doanh nhỏ bé thành sinh kế ổn định. Từ những tiệm làm tóc, cửa hàng tạp hóa, đến hợp tác xã nông sản sạch, hàng trăm phụ nữ đã tự tin hơn khi đứng trước thị trường, hiểu giá trị của sản phẩm và vai trò của mình trong cộng đồng. "Trước đây họ làm mọi thứ theo bản năng, nhưng giờ họ biết lập kế hoạch, biết mình cần làm gì và dám gọi tên ước mơ của mình," bà Tú nói.

Song song với việc trao quyền kinh tế, Unilever còn chú trọng đến trao quyền tinh thần. Theo đó trong năm 2023, nhãn hàng Dove phối hợp cùng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trung tâm Giáo dục & Phát triển (CED) triển khai bộ học liệu "Tôi tự tin - Confident Me", mang đến cho học sinh những bài học ý nghĩa về lòng tự trọng và giá trị bản thân. Thông qua những bài học, các em được khuyến khích nhìn nhận vẻ đẹp từ chính con người mình, tự tin và tự hào dù ở bất kỳ độ tuổi, ngoại hình hay cân nặng nào. Quan trọng hơn, các em được trao quyền để tôn trọng và tôn vinh sự đa dạng xung quanh, tự do phát triển và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Các khóa tập huấn giúp nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ quản lý và các giáo viên để triển khai sử dụng hiệu quả bộ tài liệu "Tôi Tự Tin" trong nhà trường

Chuyên gia giáo dục toàn cầu Tô Thụy Diễm Quyên, người trực tiếp tham gia đào tạo hàng trăm giáo viên nòng cốt trong chương trình, chia sẻ rằng lần đầu đọc tài liệu của Dove, bà đã bật khóc: "Mấy chục năm làm nghề, chưa bao giờ chúng tôi dạy học sinh về lòng tự trọng và cảm xúc tích cực. Dove đã chạm vào điều cốt lõi nhất của giáo dục, giúp phụ nữ và trẻ em hiểu rằng tự tin không đến từ ngoại hình, mà từ bên trong."

Với những đóng góp bền bỉ và hiệu quả trong công tác hỗ trợ và trao quyền cho phụ nữ Việt, Unilever Việt Nam đã nhiều lần được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng bằng khen, ghi nhận vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong hành trình đồng hành cùng phụ nữ Việt tự tin, tự chủ và phát triển bền vững.

Ba mươi năm qua, hành trình của Unilever Việt Nam là hành trình của niềm tin và sự bền bỉ, nơi những cam kết không chỉ được thể hiện bằng con số, mà còn bằng những câu chuyện đời thật, của hàng triệu phụ nữ đã vươn lên từ chính nghị lực của mình. Đó cũng là hành trình của một khát vọng lớn hơn: kiến tạo một ngôi nhà chung tốt đẹp hơn cho phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam, nơi mỗi người được sống, được tin, và được tỏa sáng theo cách của riêng mình.