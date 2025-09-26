"Bà trùm" Kim Oanh tung 2.000 căn nhà chuẩn quốc tế, khẳng định vừa khả năng chi trả của người lao động

Phối cảnh vườn trên cao của khu căn hộ K-Home Cityview

Kim Oanh Land, thành viên Kim Oanh Group vừa động thổ dự án khu căn hộ nhà ở xã hội K-Home Cityview. Dự án tọa lạc tại vị trí trung tâm phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai. Đây là một vị trí đắc địa, có thể kết nối với trung tâm và các khu tiện ích.

Từ dự án đến trung tâm Biên Hòa chỉ mất 10 phút di chuyển, đồng thời dễ dàng tiếp cận các tiện ích như siêu thị Big C, Lotte Mart, Bệnh viện Đồng Nai và hệ thống trường học chất lượng cao… Bao quanh K-Home Cityview là các khu công nghiệp lớn như Amata, Hố Nai, Long Bình và Biên Hòa 2 với hơn 1 triệu lao động đang làm việc.

Được Tập đoàn Surbana Jurong (Singapore) thiết kế trên diện tích đất rộng 2,85ha, K-Home Cityview có quy mô 4 block cao 22 tầng với khoảng 2.000 căn hộ và hệ thống tiện ích khép kín như trường học, hồ bơi, công viên, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, khu shop kinh doanh đa ngành nghề đáp ứng nhu cầu hàng ngày của cư dân.

Điểm đặc biệt của dự án này là được phát triển theo hệ thống tiêu chuẩn công trình xanh EDGE phổ biến tại các quốc gia phát triển. Nhờ đó, dự án giúp tiết kiệm ít nhất 20% năng lượng điện, 20% nước sinh hoạt và giảm 20% lượng carbon trong vật liệu xây dựng.

Phối cảnh khu căn hộ K-Home Cityview.

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, dự án này không chỉ đảm bảo mức giá phù hợp khả năng chi trả của người lao động mà còn đảm bảo chất lượng theo chuẩn Singapore. Việc Chính phủ mới đây điều chỉnh nâng trần thu nhập đối tượng mua nhà ở xã hội với cá nhân độc thân từ 15 triệu đồng lên 20 triệu đồng/tháng và vợ chồng từ 30 triệu lên 40 triệu/tháng đã mở ra cơ hội cho nhiều gia đình tiếp cận chuỗi dự án nhà ở xã hội K-Home.

"Chúng tôi đã chứng minh rằng nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn vừa khả năng chi trả của người lao động", bà Kim Oanh khẳng định trong buổi lễ khởi công dự án.

Phối cảnh hồ bơi của khu căn hộ K-Home Cityview.

K-Home Cityview là dự án nhà ở xã hội chuẩn Singapore thứ 4 của Kim Oanh Land phát triển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trước đó, doanh nghiệp này đã triển khai ba dự án K-Home Avenue (xã Nhơn Trạch) và K-Home Midtown, K-Home Skyview (xã Trảng Bom) với tổng cộng khoảng 5.500 căn hộ đã đồng loạt được động thổ vào tháng 8 vừa qua.

Đầu năm 2025, Kim Oanh Land đã công bố dự án nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam mang tên K-Home New City tọa lạc tại thành phố mới Bình Dương với quy mô lên đến 26,69ha, cung cấp cho thị trường 3.310 sản phẩm căn hộ và nhà phố cùng hệ thống 35 tiện ích đẳng cấp.

Đến thời điểm này, hầu hết sản phẩm của dự án này đã tìm được chủ nhân. Kim Oanh Land dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao các sản phẩm nhà phố cho khách hàng vào quý 4/2025, trong khi căn hộ sẽ bắt đầu bàn giao từ quý 2/2027.

Thực hiện chủ trương phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ, tỉnh Đồng Nai được giao chỉ tiêu 66.700 căn đến năm 2030, trong đó năm 2025 phải hoàn thành 4.200 căn. Hai năm 2025 – 2026 tỉnh dự kiến khởi công 20 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 23.000 căn hộ.

Theo kế hoạch, Kim Oanh Land dự kiến từ nay đến năm 2028 sẽ phát triển khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội, tập trung tại các tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.