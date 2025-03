Bà Trương Mỹ Lan xin miễn hơn 30 tỷ đồng án phí vì 'thuộc đối tượng người cao tuổi'

Trưa nay (28/3), sau nhiều ngày xét xử, HĐXX phiên tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TPHCM đã cho phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tạm ngưng đến ngày 3/4. Theo HĐXX, phần xét hỏi tại phiên tòa kết thúc, HĐXX cho phiên tòa tạm nghỉ nhiều ngày để đại diện Viện Kiểm sát chuẩn bị các nội dung luận tội.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2. Ảnh: Tân Châu.

Tại phiên tòa sáng nay, các luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo. Trả lời trước HĐXX, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ) nói rằng, bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên bà phải chịu án phí sơ thẩm 30 tỷ đồng. Nay bà Lan nói mình đã trên 60 tuổi (người lớn tuổi), theo Nghị quyết 326 thì sẽ được miễn án phí nên xin tòa miễn số tiền này.

"Bị cáo là người cao tuổi nên xin tòa miễn án phí cho bị cáo, còn trong trường hợp tòa không được miễn thì bị cáo xin chấp hành", bà Trương Mỹ Lan trình bày trước HĐXX.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan không được miễn hơn 674 tỷ đồng án phí vì HĐXX phúc thẩm xác định bà Lan không đủ điều kiện để được miễn.

Bị cáo người nước ngoài duy nhất kháng cáo

Tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2 đang diễn ra, bị cáo Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc, Tổng giám đốc Công ty An Đông) là bị cáo người nước ngoài duy nhất kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư Đặng Kim Chinh (trái) tham gia xét hỏi bị cáo Kwok Hakman oliver tại phiên tòa sáng nay 28/3. Ảnh: Tân Châu

Trả lời các câu hỏi của luật sư Đặng Kim Chinh (Đoàn luật sư TPHCM), bị cáo Kwok Hakman Oliver nói rằng, sau phiên toà sơ thẩm, bị cáo đã tiếp tục tác động gia đình tự nguyện nộp thêm 500 triệu đồng, tiền khắc phục hậu quả. Với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty An Đông, nhiệm vụ chính mà bị cáo được giao là điều hành hoạt động hàng ngày của khách sạn Windsor và Trung tâm thương mại An Đông Plaza, bị cáo không được giao nhiệm vụ phụ trách tài chính của Công ty An Đông.

Bị cáo Kwok Hakman Oliver cũng nói rằng, bị cáo là người Úc, với khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, môi trường kinh doanh và pháp luật giữa Việt Nam và Úc, thì bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức về pháp luật hình sự Việt Nam, cũng như các quy định liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ngoài ra, bị cáo Kwok Hakman Oliver cũng nói đã cùng với Công ty An Đông tham gia hoạt động phòng chống dịch COVID-19, bị cáo và gia đình cũng đã tham gia đóng góp xây dựng công trình phúc lợi, xây nhà tình thương tại các địa bàn khó khăn. “Bị cáo trên 70 tuổi rồi, bị cáo đã bị tạm giam gần 2 năm 6 tháng. Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt” - Kwok Hakman Oliver trình bày trước HĐXX.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Kwok Hakman Oliver là em rể của bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu của bà Trương Mỹ Lan). Bị cáo Kwok Hakman Oliver đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, hợp đồng vay vốn và chuyển tiền để tạo lập trái phiếu khống, là đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản. HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã phạt Kwok Hakman Oliver 5 năm 6 tháng tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.