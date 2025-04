Cựu Tổng giám đốc VEAM chỉ đạo nhân viên 'rút ruột' tiền công ty để tiếp khách

Ngày 31/3, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Phạm Hà , cựu Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) ; Nguyễn Thị Mai Hương, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính - Kế toán VEAM; Thái Đức Minh, cựu Trưởng Ban Kinh doanh và phát triển thị trường VEAM; Nghiêm Trọng Thăng, cựu Phó Chánh Văn phòng VEAM; Trần Tuấn Kiệt, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ và du lịch Mặt Trời Việt, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự

Các bị can: Bùi Thanh Dũng , trú xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, là quản lý nhà hàng San hô; Lê Thị Hiền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Song Linh, bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, từ tháng 1/2021 - 1/2024, bị can Phan Phạm Hà lợi dụng chức vụ quyền hạn là Tổng Giám đốc Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, chỉ đạo các bị can Nguyễn Thị Mai Hương , Thái Đức Minh, Nghiêm Trọng Thăng, thực hiện hành vi "hợp thức thanh toán chi phí kê tăng khống giá trị hợp đồng"; "sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống" để đề nghị VEAM thanh toán lấy tiền hoàn ứng cho các khoản chi phí ngoại giao, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Viện kiểm sát cho rằng, các khoản tiền hoàn ứng chi phí ngoại giao này VEAM không được thanh toán.

Cựu Tổng giám đốc VEAM Phan Phạm Hà.

Cụ thể, từ chỉ đạo của Phan Phạm Hà, bị can Thái Đức Minh đã mua 67 tờ hóa đơn giá trị gia tăng dịch vụ ăn uống khống để thanh toán các khoản đã chi không đúng quy định.

Khi bị can Thái Đức Minh báo cáo, cựu Tổng giám đốc Hà chỉ đạo các phòng, ban của Tổng công ty VEAM lập đề nghị thanh toán 64 tờ hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại cho VEAM số tiền gần 1 tỷ đồng.

Còn bị can Nguyễn Thị Mai Hương, đã lập đề nghị, xét duyệt hồ sơ đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách của Bộ Công Thương 736 triệu đồng.

Ngoài ra, Hương xét duyệt thanh toán 14 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống dịch vụ ăn uống do Thái Đức Minh mua 200 triệu đồng. Sử dụng hóa đơn để hoàn ứng tiền cá nhân chi ủng hộ kinh phí cho Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính 109 triệu đồng.

Đối với Trần Tuấn Kiệt, Viện kiểm sát xác định bị can hợp thức hồ sơ chào thầu để Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ và du lịch Mặt Trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị, sự kiện cho VEAM; Kiệt cũng kê khống giá trị hợp đồng để trả tiền chênh lệch gây thiệt hại cho VEAM gần 1,2 tỷ đồng.

Bị can Nghiêm Trọng Thăng tham gia các khâu "hợp thức" hồ sơ lập đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách của Bộ Công Thương; "hợp thức" hồ sơ chào thầu để Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ và du lịch Mặt Trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị, sự kiện cho VEAM.

Trong khi đó, bị can Lê Thị Hiền sử dụng pháp nhân của 7 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống do Hiền điều hành để bán trái phép 67 tờ hóa đơn khống trị giá hơn 1 tỷ đồng cho bị can Bùi Thanh Dũng để Dũng tiếp tục bán hóa đơn khống cho Thái Đức Minh hưởng lợi số tiền 23 triệu đồng.

Hiện 3 tỷ đồng bị quy kết thiệt hại trong vụ án đã được thu hồi.