Bà xã Cường Đô la xin chồng dành 5 năm làm điều này: Nghe kể mà phải khen đúng là mẹ đảm

Mới đây, chia sẻ về việc nuôi dạy con, Đàm Thu Trang - bà xã doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cho biết, từ khi có Suchin, chị từng xin chồng 5 năm để tập trung chăm sóc con.

"Tôi tin rằng vợ chồng cần phải hy sinh thời gian riêng để đồng hành với con trong từng cột mốc trưởng thành. Chồng tôi rất ủng hộ quyết định đó. Dù công việc bận rộn, anh luôn yên tâm khi tôi cùng các con đi đâu đó, kể cả khi tôi tự lái xe đưa hai bé đi du lịch.

Lúc đầu, anh hơi lo vì tôi hay quyết định bất ngờ, nhưng dần dần đã quen và rất tin tưởng. Thậm chí, nếu sắp xếp được, anh sẽ bay ra nơi ba mẹ con đang ở để cùng vui chơi vài ngày trước khi quay lại công việc", nữ người mẫu chia sẻ trên chuyên trang Ngôi sao.net.

Đàm Thu Trang

Chị cho rằng, tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, Suchin đã 5 tuổi, Sutin cũng 2 tuổi nên bản thân luôn cố gắng dành trọn thời gian để ở bên các con, chứng kiến mọi khoảnh khắc trong hành trình trưởng thành của chúng.

Có thể thấy, dù bận rộn và đam mê kinh doanh, nhưng trong những giai đoạn quan trọng nhất của các con, Đàm Thu Trang vẫn ưu tiên cho việc giáo dục con cái.

Ngoài ra, bà xã Cường Đô la cũng cho biết hai vợ chồng cô mỗi người có một vai trò riêng. Ba là người chơi, còn mẹ là người chăm. Hai bé Suchin và Sutin rất quấn ba, đơn giản vì ba luôn nói đồng ý với tất cả mọi điều. Còn mẹ thường là người phải đóng vai ác, là người giữ nguyên tắc và đưa ra giới hạn.

Trong 1 livestream, khi cũng chia sẻ về cách nuôi dạy con, Đàm Thu Trang bày tỏ: "Thật ra mình nuôi dạy con là mình nương theo con em ạ". Cường Đô La bổ sung: "Trước khi các bạn muốn có một phương pháp nào đó trong việc nuôi dạy con thì điều đầu tiên nên làm là hãy làm bạn với con. Khi thực sự trở thành một người bạn của con mình thì có thể dạy con một cách rất dễ dàng".

Theo dõi những chia sẻ của vợ chồng "doanh nhân phố núi", nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ và muốn học hỏi, nhất là quan điểm "làm bạn cùng con". Các cư dân mạng nhận xét, vợ chồng Cường Đô La có cách nuôi dạy con vừa khéo léo, nhẹ nhàng nhưng vẫn giúp các bé đi vào nếp sống nề nếp, quy củ.