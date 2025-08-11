Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà xã Cường Đô la xin chồng dành 5 năm làm điều này: Nghe kể mà phải khen đúng là mẹ đảm

11-08-2025 - 00:40 AM | Lifestyle

Đàm Thu Trang đúng là đã giỏi giang còn khéo chăm con.

Mới đây, chia sẻ về việc nuôi dạy con, Đàm Thu Trang - bà xã doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cho biết, từ khi có Suchin, chị từng xin chồng 5 năm để tập trung chăm sóc con. 

"Tôi tin rằng vợ chồng cần phải hy sinh thời gian riêng để đồng hành với con trong từng cột mốc trưởng thành. Chồng tôi rất ủng hộ quyết định đó. Dù công việc bận rộn, anh luôn yên tâm khi tôi cùng các con đi đâu đó, kể cả khi tôi tự lái xe đưa hai bé đi du lịch. 

Lúc đầu, anh hơi lo vì tôi hay quyết định bất ngờ, nhưng dần dần đã quen và rất tin tưởng. Thậm chí, nếu sắp xếp được, anh sẽ bay ra nơi ba mẹ con đang ở để cùng vui chơi vài ngày trước khi quay lại công việc", nữ người mẫu chia sẻ trên chuyên trang Ngôi sao.net.

Bà xã Cường Đô la xin chồng dành 5 năm làm điều này: Nghe kể mà phải khen đúng là mẹ đảm- Ảnh 1.

Đàm Thu Trang

Chị cho rằng, tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, Suchin đã 5 tuổi, Sutin cũng 2 tuổi nên bản thân luôn cố gắng dành trọn thời gian để ở bên các con, chứng kiến mọi khoảnh khắc trong hành trình trưởng thành của chúng.

Có thể thấy, dù bận rộn và đam mê kinh doanh, nhưng trong những giai đoạn quan trọng nhất của các con, Đàm Thu Trang vẫn ưu tiên cho việc giáo dục con cái.

Ngoài ra, bà xã Cường Đô la cũng cho biết hai vợ chồng cô mỗi người có một vai trò riêng. Ba là người chơi, còn mẹ là người chăm. Hai bé Suchin và Sutin rất quấn ba, đơn giản vì ba luôn nói đồng ý với tất cả mọi điều. Còn mẹ thường là người phải đóng vai ác, là người giữ nguyên tắc và đưa ra giới hạn.

Trong 1 livestream, khi cũng chia sẻ về cách nuôi dạy con, Đàm Thu Trang bày tỏ: "Thật ra mình nuôi dạy con là mình nương theo con em ạ". Cường Đô La bổ sung: "Trước khi các bạn muốn có một phương pháp nào đó trong việc nuôi dạy con thì điều đầu tiên nên làm là hãy làm bạn với con. Khi thực sự trở thành một người bạn của con mình thì có thể dạy con một cách rất dễ dàng".

Theo dõi những chia sẻ của vợ chồng "doanh nhân phố núi", nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ và muốn học hỏi, nhất là quan điểm "làm bạn cùng con". Các cư dân mạng nhận xét, vợ chồng Cường Đô La có cách nuôi dạy con vừa khéo léo, nhẹ nhàng nhưng vẫn giúp các bé đi vào nếp sống nề nếp, quy củ.

Theo Bảo Tín

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ nhân Việt Nam đổi đời sau khi làm dâu nhà tỷ phú, nhan sắc 20 năm vẫn khiến người ta thốt lên: “Khí chất này khó ai sánh bằng”

Mỹ nhân Việt Nam đổi đời sau khi làm dâu nhà tỷ phú, nhan sắc 20 năm vẫn khiến người ta thốt lên: “Khí chất này khó ai sánh bằng” Nổi bật

4 bệnh viện tư như khách sạn được loạt phú bà Showbiz Việt lựa chọn để “vượt cạn”: Là niềm ao ước của bất cứ sản phụ nào nhưng mức giá mới đáng giật mình

4 bệnh viện tư như khách sạn được loạt phú bà Showbiz Việt lựa chọn để “vượt cạn”: Là niềm ao ước của bất cứ sản phụ nào nhưng mức giá mới đáng giật mình Nổi bật

Mẹ đơn thân 2 con vẫn khiến tỷ phú Dubai say như điếu đổ, chi tiền không đếm xuể chỉ vì lý do duy nhất

Mẹ đơn thân 2 con vẫn khiến tỷ phú Dubai say như điếu đổ, chi tiền không đếm xuể chỉ vì lý do duy nhất

23:40 , 10/08/2025
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ

“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ

23:02 , 10/08/2025
Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN

22:53 , 10/08/2025
Nam NSND U90 gọi vợ 3 là "bà tiên", được chăm như em bé, dính nhau như hình với bóng

Nam NSND U90 gọi vợ 3 là "bà tiên", được chăm như em bé, dính nhau như hình với bóng

22:40 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên