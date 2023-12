Bà xã doanh nhân kém 16 tuổi của Chi Bảo chi tiền tỷ tổ chức tiệc Vip: Chỉ mời duy nhất 100 khách, phải sở hữu điều kiện đặc biệt này

Ngày 9/12 vừa qua, Lavender By Chang tổ chức dạ tiệc BEAUTY EMPIRE - mừng sinh nhật 17 năm tại The Reverie Sài Gòn - khách sạn 6 sao đầu tiên tại Việt Nam. Dạ tiệc chỉ dành riêng cho 100 khách mời là thành viên VIP của Chang Club - câu lạc bộ quy tụ những khách hàng thân thiết của Lavender By Chang, bao gồm các doanh nhân, chính khách, nghệ sĩ nổi tiếng.



Dạ tiệc được đầu tư kỹ xảo 3D mang tới trải nghiệm đa giác quan lần đầu tiên xuất hiện trong ngành thẩm mỹ. Đặc biệt liveshow âm nhạc khiến các khách mời bùng nổ cảm xúc với các màn trình diễn từ những giọng ca hàng đầu: Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Bảo Thy, Hà Nhi, Mai Tiến Dũng…

CEO Lý Thuỳ Chang - người đứng đầu Lavender By Chang thay 3 bộ đầm liên tiếp của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, từ đầm bạc kiêu sa đến đầm vàng sequin rực rỡ, khoe trọn đường cong quyến rũ của bà mẹ một con. Cô xuất hiện ấn tượng sau màn trình diễn kỹ xảo trong không gian 3 chiều, khiến các khách mời vỗ tay không ngớt.

Nữ CEO chia sẻ, chủ đề dạ tiệc là Beauty Empire nhằm khắc họa trọn vẹn hành trình 17 năm xây dựng Lavender By Chang, với phương châm kiến tạo vẻ đẹp trường tồn với thời gian - vẻ đẹp độc bản chỉ bạn mới có, vẫn là bạn nhưng hoàn hảo và tỏa sáng hơn. Ở độ tuổi U40, Lý Thùy Chang vẫn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ nhờ nhan sắc trẻ trung như đôi mươi cùng gu thời trang sành điệu. Cô điều hành cùng lúc nhiều công ty trong 1 tập đoàn đa ngành nhưng vẫn chăm sóc gia đình chu đáo, khoa học.

“Nữ hoàng Bolero” Lệ Quyên xuất hiện với phong cách tiểu thư trẻ trung khác hẳn ngày thường, gây ấn tượng với nhan sắc không tuổi cùng vóc dáng nuột nà. Cô trình diễn 1 loạt các ca khúc vừa trữ tình vừa remix như: Bên em là biển rộng, Vì em còn thương, Để nhớ một thời ta đã yêu… với những nốt cao vút khiến khán giả vô cùng hưng phấn, hòa theo từng màn trình diễn.

Người đẹp chia sẻ đây là lần thứ 2 cô tham dự dạ tiệc của Lavender By Chang nhưng vẫn phải ngỡ ngàng với độ hoành tráng, đầu tư của bữa tiệc. Khi được hỏi bí quyết để giữ vẻ đẹp trẻ trung không tuổi, Lệ Quyên chia sẻ: “Tâm hồn mình vẫn luôn trẻ thì bằng một cách nào đó mình sẽ luôn biết cách khiến cho mình trẻ trung hơn. Lệ Quyên không bao giờ muốn trở về thời thanh xuân, hiện tại là hoàn hảo nhất. Đối với Quyên dù có ở tuổi nào, trong hoàn cảnh nào thì bản thân mình vẫn phải được ưu tiên, lúc nào cũng nghĩ mình là cô bé, phải được chiều chuộng nâng niu. Đầu tư cho làm đẹp không bao giờ là phí cả các chị em ơi!”

Ca sĩ Bảo Thy xuất hiện với đầm sequin đuôi váy dài thướt tha, khoe body nuột nà sau khi giảm thêm 5kg chỉ sau 1 tuần chỉ để đi dự sự kiện của Lavender By Chang. Công chúa bong bóng tái hiện lại hit 10 năm trước “Sorry” cùng ca khúc mới toanh Around the world, nhảy cực sung cùng vũ đoàn.

Bảo Thy hiện tại dành hầu như toàn bộ thời gian để chăm sóc quý tử và không nhận show biểu diễn. Nhưng vì là khách VIP của Lavender By Chang và đồng thời có mối quan hệ thân thiết với CEO Lý Thùy Chang nên cô nhiệt tình tham gia dạ tiệc Beauty Empire.

Khi MC đặt câu hỏi “Bảo Thy đã giảm được tổng cộng bao nhiêu kg nhờ Lavender By Chang”, ông xã của ca sĩ - doanh nhân Phan Lĩnh đã trả lời “Sau khi ‘trực tiếp kiểm tra’ thì biết vợ đã giảm tổng cộng 18kg”

Cũng trong dạ tiệc lần này, Đàm Vĩnh Hưng vui mừng khi hội ngộ đàn em thân thiết Lệ Quyên và các hậu bối Hà Nhi, Mai Tiến Dũng, Bảo Thy. Nam ca sĩ trình diễn một loạt các ca khúc với bản phối mới như Hoa biển tình, Từng yêu, Melody Top hit…

“Ông hoàng nhạc Việt" ở độ tuổi 52 nhưng vẫn giữ vững phong độ biểu diễn, vừa hát live vừa nhảy cực sung bên cạnh dàn mỹ nhân khiến các khách mời vô cùng phấn khích. Khi MC nhắc đến việc dạo này Đàm Vĩnh Hưng review về các công nghệ làm đẹp khá nhiều, nam ca sĩ khẳng định mình muốn lan toả nguồn năng lượng tích cực đến các fan của mình, phải làm đẹp để yêu đời, tự tin hơn, “đến đàn ông thời nay còn biết chăm sóc cho ngoại hình, thế mà nhiều chị em vẫn bỏ bê, vì tiếc tiền mà không chịu đầu tư cho nhan sắc là rất uổng phí thanh xuân".

Bên cạnh đó, diễn viên Angela Phương Trinh tái xuất trên thảm đỏ với tạo hình nữ thần ánh sáng, nhan sắc ngày càng rực rỡ, đằm thắm. Nữ diễn viên vô cùng lễ phép khi chạm mặt các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị. Cô chia sẻ mình có một khoảng thời gian thay đổi hình tượng với da nâu, thân hình “cơ bắp" nên nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều. Sau đó bản thân Phương Trinh nhận ra mình không phù hợp, khán giả cũng yêu mến hình ảnh trong trẻo, trẻ trung trước đó của cô hơn.

Nữ ca sĩ Hà Nhi cũng là một khách mời của bữa tiệc. Cô vô cùng vui mừng khi tái ngộ Mai Tiến Dũng, liên tiếp chụp hình đôi với đàn anh. Nữ ca sĩ thể hiện khả năng hát live ổn định với các ca khúc hit đình đám: Chưa quên người yêu cũ, Ai rồi cũng sẽ khác, Vì em chưa bao giờ khóc…

Mai Tiến Dũng khoe chất giọng ngọt ngào đầy cảm xúc trong các bản tình ca: Người như anh, Yêu như ngày yêu cuối. Lần đầu tiên “cướp hit” Ai chung tình được mãi khiến các khán giả ủng hộ nhiệt tình. Nam ca sĩ chia sẻ lần đầu tiên được tham dự một dạ tiệc mà toàn các bông hoa xinh đẹp như thế này, khiến cho anh hát cũng thăng hoa hơn rất nhiều. Đồng thời cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với độ chịu chi cho dạ tiệc của bà chủ.

Nữ diễn viên Kim Thư mặc đầm trắng khoe body nuột nà ở tuổi 45. Cô là tâm điểm của bữa tiệc khi nhận được giải “Queen of the night” do “giám khảo” Đàm Vĩnh Hưng trao tặng. Nữ diễn viên 45 luôn có năng lượng vô cùng tích cực dù trải qua nhiều biến cố. Cô là một trong những người bạn thân thiết của vợ chồng Chi Bảo - Lý Thuỳ Chang, thường xuyên xuất hiện trong những chuyến du lịch chung với gia đình nữ CEO.