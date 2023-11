Có đắt đến đâu cũng nên mua cho mình: Loại quả là "aspirin" tự nhiên của tim, bổ máu, bổ lá lách, vừa chống oxy hóa và tẩy sạch mạch máu

‏Với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự tiến bộ của nhân loại, ngành y tế nước ta cũng ngày càng phát triển nhưng đồng thời, con người cũng sẽ ngày càng phát hiện ra nhiều vấn đề về sức khỏe.‏

‏Khi guồng quay cuộc sống quá vội vàng, nhiều người thường xuyên đối mặt với cường độ làm việc căng thẳng. Thức khuya dậy sớm, làm việc quá giờ đã trở thành điều bình thường. Điều này sẽ thách thức chức năng của cơ thể, dễ làm tăng gánh nặng cho tim và có thể gây ra các vấn đề về tim mạch, mạch máu não. ‏

‏Vì vậy, mọi người nên trân trọng cơ thể của mình nhiều hơn và đừng lạm dụng tuổi trẻ, sức khỏe của mình quá mức. Ngoài việc chú ý nghỉ ngơi và tập luyện hợp lý, bạn cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, thường xuyên bổ sung các loại rau, trái cây xanh, bổ dưỡng theo mùa.‏

‏Trong đó, nho là loại quả nổi tiếng rất tốt cho tim mạch. Tuy nhỏ bé nhưng loại quả này rất bổ dưỡng, chứa nhiều chất xơ, polyphenol và các hợp chất hoạt tính sinh học khác, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và tăng sức khỏe tim mạch, hạ huyết áp. Theo các nhà khoa học Pháp, chất dinh dưỡng có trong nho có thể ngăn ngừa huyết khối tựa như "aspirin đến từ tự nhiên", hỗ trợ hạ thấp lượng cholesterol trong huyết thanh của cơ thể, có tác dụng nhất định trong việc ngăn ngừa các bệnh về mạch máu não. ‏

‏Ngoài ra, hàm lượng đường trong nho cao tới 10% đến 30%, có thể loại bỏ những cảm xúc tiêu cực của con người, khiến con người vui vẻ. Canxi, sắt và anthocyanin trong nho có chức năng thúc đẩy dịch cơ thể và tiêu hóa, tăng cường lá lách. và dạ dày, bổ máu và khí, giảm đau, giảm mệt mỏi và các tác dụng khác.‏

‏Nho có ảnh hưởng tim mạch như thế nào?‏

‏Tăng chất chống oxy hóa‏

‏Trong quả nho có các chất như resveratrol, flavonoid và anthocyanin có tác dụng bảo vệ tế bảo không bị hư hại do quá trình oxy hóa và các gốc tự do có hại gây ra. Hoạt động oxy hóa tăng cao có liên quan đến các bệnh mạn tính khác nhau, bao gồm bệnh tim mạch.‏

‏Sức khỏe tim mạch‏

‏Resevatrol giúp cải thiện chức năng mạch máu, giảm viêm và ức chế quá trình oxy hóa cholesterol LDL (lipoprotein tỷ trọng thấp), thường được gọi là cholesterol "xấu". Từ đó, ăn nho có thể giúp giảm nguy cơ phát triển các bệnh tim và đột quỵ.‏

‏Điều hòa huyết áp‏

‏Ăn nho và các sản phẩm từ nho thường xuyên, ví dụ nước ép nho, giúp hạ huyết áp. Một số nghiên cứu chỉ ra polyphenol và các hợp chất hoạt tính sinh học khác trong nho có thể thư giãn mạch máu, cải thiện lưu lượng máu.‏

‏Bảo vệ tim‏

‏Nho đã được chứng minh có tác dụng bảo vệ tim. Lý do là ăn nho giúp giảm nguy cơ tạo máu đông, thúc đẩy lưu lượng máu, cải thiện chức năng lớp lót bên trong của mạch máu. Từ đó, sức khỏe tim mạch nói chung được cải thiện và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.‏

‏Chống viêm‏

‏Tình trạng viêm mạn tính cũng gây nguy cơ cao phát triển các bệnh tim mạch. Những hợp chất chống viêm có trong nho có thể giúp giảm viêm và căng thẳng oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tim.‏

‏Giảm cholesterol‏

‏Một số nghiên cứu đã gợi ý rằng tiêu thụ nho thường xuyên có thể giúp giảm mức cholesterol toàn phần và cholesterol LDL, đồng thời tăng mức cholesterol HDL (lipoprotein mật độ cao tốt cho tim mạch).‏

‏Tăng cường khả năng miễn dịch‏

‏Một cốc nho cung cấp 4,8 miligam vitamin C, điều này cần thiết để tăng cường khả năng miễn dịch. Cơ thể con người không sản xuất vitamin C một cách tự nhiên nên cần ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin C. Đồng thời, hàm lượng vitamin C dồi dào còn hỗ trợ việc sửa chữa DNA và sản xuất collagen, đóng vai trò trong việc tổng hợp serotonin, giúp thúc đẩy cảm giác hạnh phúc và cải thiện giấc ngủ. Ngoài ra, vitamin C giúp cơ thể bạn hấp thụ đáng kể chất sắt từ chế độ ăn chứa các loại thực vật.‏

‏Nho còn hỗ trợ hệ thống miễn dịch thông qua đặc tính kháng khuẩn tự nhiên giúp bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn và virus. Sắc tố được tìm thấy trong nho cũng như nhiều loại trái cây và rau quả khác có thể có đặc tính kháng khuẩn.‏

‏Ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?‏

‏Nho có hàm lượng đường tương đối cao, vì vậy mọi người chỉ nên tiêu thụ nho ở mức độ vừa phải. Mức ăn phụ thuộc vào các yếu tố như nhu cầu ăn kiêng của từng người, sở thích, lượng calo tổng thể cần nạp. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo tiêu thụ khoảng 1,5 đến 2 cốc nho trong chế độ ăn uống cân bằng. Một cốc tương đương khoảng 32 quả nho, cung cấp khoảng 104 calo.‏

‏Nên lưu ý, trong nho cũng chứa một lượng carbohydrate nhất định nên khi thêm nho vào khẩu phần, cần giảm lượng carbs từ các loại thực phẩm khác. Bữa ăn cần kết hợp thêm protein, chất xơ để làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carb. ‏

‏Cuối cùng, mọi người theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên để hiểu nho ảnh hưởng cụ thể cơ thể như thế nào và điều chỉnh khi cần thiết.‏

‏(Tổng hợp)