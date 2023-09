Bác Ba Phi “Đất phương Nam”: Cả đời hào hiệp, về già nghèo khó, bệnh tật, phải ngồi xe lăn gây xót xa

Nghệ sĩ gắn liền với vai diễn bác Ba Phi trong phim Đất phương Nam

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật Lê Trung Can, sinh năm 1945 ở Tiền Giang. Ông tham gia nhiều lĩnh vực như viết văn, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài. Khi được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn mời vào vai bác Ba Phi trong Đất phương Nam , Mạc Can đã khoảng 50 tuổi, trạc tuổi nhân vật.

Nghệ sĩ Mạc Can được khán giả yêu mến qua vai bác Ba Phi hào phóng, tốt bụng trong phim Đất phương Nam

Theo Mạc Can, ông được nhận vai bác Ba Phi vì cuộc sống và tính cách có nhiều nét tương đồng. Thời trẻ, nam nghệ sĩ cũng lưu lạc ở miệt lục tỉnh. Ngoài ra, gương mặt ông cũng tròn trịa, ánh lên sự hài hước châm biếm, cách trò chuyện hay đùa giỡn, đem đến cho người nghe tiếng cười vui vẻ của ông rất giống bác Ba Phi.

Vì vậy, khi đóng phim, Mạc Can diễn mà như không diễn, gây ấn tượng mạnh cho người xem dù chỉ là vai phụ. Để rồi sau này, dù tham gia nhiều bộ phim khác nhưng nói tới Mạc Can, người ta vẫn gọi ông bằng cái tên "bác Ba Phi".

Không chỉ thành công với diễn xuất, Mạc Can còn có tài viết lách. Năm 1999, ông cho ra mắt tập truyện ngắn Món nợ kịch trường . Tập truyện đã được giới chuyên môn đánh giá cao, giúp ông trở thành nhà văn ở tuổi U60. Sau này, Mạc Can còn viết thêm hàng chục truyện ngắn và tiểu thuyết khác.

Gần đây, khi Đất phương Nam được đưa lên màn ảnh rộng, khán giả dành nhiều sự quan tâm cho nghệ sĩ Mạc Can và Trấn Thành, người sẽ thay ông đảm nhận vai diễn bác Ba Phi trong bản điện ảnh. Nhiều người lo ngại Trấn Thành sẽ không thể vượt qua được cái bóng của nghệ sĩ Mạc Can.

Tuy nhiều người lo ngại về khả năng nhập vai bác Ba Phi của Trấn Thành, nhưng nghệ sĩ Mạc Can lại thể hiện sự ủng hộ

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc này, nghệ sĩ Mạc Can lại bày tỏ sự vui mừng và ủng hộ. Ông nói với Tuổi trẻ: "Người ta dám đóng lại nghĩa là có tự tin. Tự tin chứ. Phải làm hay hơn, mà hay hơn thì đáng quý. Tóm lại, ai mà đóng sau, đóng cái vai người ta từng đóng rồi thì hay".

Nghệ sĩ gạo cội chia sẻ thêm: "Trấn Thành còn trẻ và có những sáng tạo riêng tôi đâu biết được. Nhiều khi cái đó xuất sắc thì sao. Còn về chuyện khuôn mặt, vóc dáng trẻ quá thì phải cố gắng làm sao cho giống bác Ba Phi thiệt. Bởi vì người diễn viên khi vào phim phải giống nhân vật" .

Cuộc sống tuổi xế chiều bệnh tật, nghèo khó nhưng vẫn lạc quan

Giống như nhiều nhân vật của mình trên phim, cuộc đời nghệ sĩ Mạc Can trải qua nhiều thăng trầm. Bản thân nam nghệ sĩ cũng tâm sự: "Bởi vì tôi hay đóng vai nghèo khổ và ngoài đời tôi cũng như vậy" .

Bước vào tuổi xế chiều, Mạc Can vẫn nghèo khó, chật vật mưu sinh từng ngày. Những người bạn thân của ông tiết lộ, nam nghệ sĩ luôn hào phóng và thương người như bác Ba Phi. Khi có chút tiền trong túi, thấy ai khó khăn, Mạc Can lại móc ra cho hết. Có lẽ vì thế nên về già ông không giữ lại được chút nào cho mình.

Về già, cuộc sống của nghệ sĩ Mạc Can vẫn khá khó khăn, vất vả

Năm 2017, khi xuất hiện trong chương trình Gương hai chiều , nam nghệ sĩ chia sẻ ông từng sống cảnh lúc đói lúc no. Thu nhập chính của ông đến từ việc đi diễn ảo thuật cho trẻ em và viết kịch bản.

Mạc Can cũng ít giao tiếp với bạn bè. Vì thế trong một lần bị đột quỵ, ông được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Lúc này, mọi người mới biết trong tay ông, ngoài chiếc xe máy cà tàng và chiếc laptop cũ không có tài sản gì đáng giá.

Sau này, Mạc Can tái hợp với vợ cũ nên dọn về sống cùng bà trong căn nhà thuê ở quận Bình Tân (TPHCM). Nhưng không được bao lâu vì vợ ông mất vì bênh nặng, nam nghệ sĩ lại trở về với cảnh sống đơn độc. Cách vài ngày, con gái ông sang thăm nom, chăm sóc.

Ở tuổi U80, nghệ sĩ Mạc Can gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ. Chân ông bị teo cơ nên gặp khó khăn trong việc đi lại, thường chỉ ngồi yên một chỗ, muốn di chuyển phải ngồi xe lăn.

Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn mang trong người căn bệnh về tim mạch và huyết áp nhưng không đáng lo ngại. Ông cũng từng mắc bệnh gút và đã được điều trị.

Do mắc nhiều bệnh tuổi già, chân lại bị teo cơ, khó đi lại nên để di chuyển Mạc Can thường phải ngồi xe lăn

Tuy bệnh tật quấn thân, nhưng Mạc Can luôn vui vẻ, lạc quan và vô cùng dí dỏm. Ông vẫn miệt mài viết bản thảo, bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật và không trông chờ sự giúp đỡ của người khác.

Vào tháng 4 vừa qua, gia đình nghệ sĩ Mạc Can cho hay nam nghệ sĩ mong muốn sống trong Viện dưỡng lão trong những ngày cuối đời.

Em gái ông chia sẻ thêm với Dân trí: "Gia đình muốn ông có thể ở nhà để tiện chăm sóc và gần bên con cháu. Tuy nhiên, ông lại muốn được vào Viện dưỡng lão để có nhiều đồng nghiệp bầu bạn tuổi già. Mặc dù gia đình đủ điều kiện chăm sóc nhưng ông vẫn cương quyết muốn làm theo ý mình, nên chúng tôi buộc phải chiều lòng ông".