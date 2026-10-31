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Bắc Bộ ngày nắng, có mưa vài nơi

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Hôm nay (31-10), Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Theo Minh Trí

Hà Nội Mới

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