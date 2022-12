Bắc Giang 2 năm liên tiếp đứng thứ 10 cả nước về chỉ số chuyển đổi số

Ngày 29/12, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng do khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng ngành TT&TT tỉnh Bắc Giang vẫn tiếp tục được củng cố và phát triển.

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có tổng thuê bao điện thoại ước đạt 1,85 triệu, bằng 102,8% so với cùng kỳ; tổng số thuê bao Internet ước đạt 1,72 triệu, bằng 101,2% so với cùng kỳ. Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021 đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố, đây là năm thứ 2 liên tiếp Bắc Giang giữ thứ hạng này.

Bên cạnh đó, hoạt động báo chí tiếp tục đi vào nền nếp, góp phần quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt đã trực tiếp quản lý chặt chẽ, điều phối hoạt động của các nhà báo quốc tế và báo chí Trung ương về tác nghiệp SeaGames 31 tại Bắc Giang.

Mạng lưới viễn thông đảm bảo thông suốt phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong toàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được thực hiện bài bản, hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính..

Năm 2023, ngành TT&TT tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước ở tất cả các lĩnh vực. Chỉ đạo Bưu điện tỉnh và Bưu chính Viettel tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã tham gia 02 sàn TMĐT postmart.vn và voso.vn. Nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đã được UBND tỉnh giao chỉ tiêu. Đôn đốc ngành Y tế phối hợp với các ngân hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch thanh toán không dùng tiền mặt, tích hợp phần mềm quản lý bệnh viện của các cơ sở y tế với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các thông tin trên mạng xã hội; kịp thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, chức năng, Công an tỉnh, Bộ TTTT xử lý nghiêm các trường hợp đăng thông tin xấu độc, thiếu kiểm chứng sai sự thật; kiểm tra xử lý việc đăng ký thông tin thuê bao di động không đúng quy định...

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang ghi nhận và biểu dương kết quả của ngành TT&TT đạt được năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang ghi nhận và biểu dương kết quả của ngành TT&TT đã đạt được năm 2022. Đồng thời phân tích, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của ngành TT&TT như: Nguồn nhân lực về CNTT, nhất là các chuyên gia về CNTT yếu, một số đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách CNTT; việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) của các cấp, các ngành phục vụ chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến chưa đạt chỉ tiêu; tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính còn thấp. Các thông tin phản bác, định hướng dư luận trên báo, đài ở một số vụ, việc chưa kịp thời dẫn đến còn thông tin chưa khách quan.

Ông Mai Sơn yêu cầu ngành TT&TT cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực, quyết liệt hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023. Trong đó tập trung tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách, các chủ trương của Chính phủ, Bộ TT&TT về công tác TT&TT. Duy trì thứ hạng chỉ số chuyển đổi số - DTI trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Quan tâm tăng cường đầu tư các thiết bị đầu cuối cho cấp xã.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các quy chế quy định về CNTT, chuyển đổi số, đề xuất chính sách phù hợp thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, toàn ngành TT&TT cần xác định năm 2023 là “Năm dữ liệu số”, tập trung cao độ để số hóa dữ liệu; nỗ lực đưa Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) và Trung tâm an toàn an ninh mạng vào hoạt động. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng nền tảng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, truyền thông. Cùng đó phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tăng cường lắp đặt hệ thống camera phục vụ xử phạt nguội vi phạm giao thông.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đã trao Bằng khen của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Bắc Giang (Ban Chỉ đạo 35 tỉnh) cho Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang.