Bắc Giang: Một huyện đạt kỷ lục nguồn thu từ đấu giá đất

Khách hàng bỏ phiếu tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ vào sáng 27/8.

Mới đây nhất, vào ngày 27/8, cuộc đấu giá quyền sử dụng đất 33 lô đất ở thuộc thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ đã thu hút lượng lớn khách hàng tham gia, toàn bộ lô đất được bán hết. Tổng giá trúng các lô đất đạt hơn 104 tỷ đồng, tăng hơn 40 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Trước đó, vào ngày 17/8, phiên đấu giá 72 lô đất ở thuộc tổ dân phố Hương, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng cũng thu hút đông đảo khách hàng tham gia với lượng hồ sơ cao nhất trong các phiên đấu giá của huyện từ đầu năm đến nay. Buổi đấu giá có sự góp mặt của 339 khách hàng với gần 1.000 hồ sơ đăng ký.

Mỗi lô có diện tích từ 96 - 186m2, tổng giá trúng của toàn bộ các lô đất là hơn 181 tỷ đồng, tăng hơn 66,6 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Lô có giá trúng cao nhất là hơn 5 tỷ đồng, chênh 2,3 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Lô trúng thấp nhất 2 tỷ đồng, chênh 665 triệu đồng so với giá khởi điểm.

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Tân An (Yên Dũng) vào sáng 17/8.

Theo thống kê, từ cuối năm 2023 đến nay, toàn huyện Yên Dũng tổ chức đấu giá thành công hơn 300 lô đất ở. Tổng số tiền thu từ sử dụng đất đạt gần 1.000 tỷ đồng, gần gấp đôi so với kế hoạch đề ra và đạt cao nhất từ trước đến giờ.

Các lô đất đấu giá đều ở vị trí thuận lợi về giao thông, được đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhiều khách hàng kỳ vọng khi huyện Yên Dũng và TP Bắc Giang sáp nhập, giá đất sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, hầu hết các phiên đấu giá đất đều có lượng khách hàng đông, số hồ sơ tăng cao.