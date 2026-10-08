Bắc Ninh có thêm cụm công nghiệp 65,3 ha sát cao tốc, ga liên vận quốc tế

Vành đai công nghiệp mới của Bắc Ninh

Bắc Ninh hiện quy tụ 28 khu công nghiệp và 90 cụm công nghiệp, là nơi đặt nhà máy của Samsung, Canon, Foxconn, Goertek, Amkor cùng hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ. Tuy nhiên, các khu công nghiệp hình thành sớm quanh trục Từ Sơn - Tiên Du - Yên Phong - Quế Võ gần như đã kín chỗ: VSIP Bắc Ninh I, Quế Võ I, Yên Phong, Tiên Sơn hay Đại Đồng - Hoàn Sơn đều đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.

Nguồn cung mới tập trung ở các dự án quy mô lớn, thiết kế cho nhà đầu tư thuê hàng chục héc-ta. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp phụ trợ cấp 1, cấp 2 và nhà đầu tư quy mô vừa chỉ cần 1-3 ha, cần đất đã giải phóng mặt bằng và hạ tầng đấu nối sẵn. Đây là khoảng trống mà các cụm công nghiệp thế hệ mới ở vành đai phía Bắc đang nhắm tới.

Lợi thế kép: cao tốc và đường sắt liên vận

Legacy Ipark Hương Sơn nằm tiếp giáp cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, thuộc hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng. Từ dự án, doanh nghiệp mất khoảng 25 phút tới TP. Bắc Ninh, 1 giờ 20 tới Hà Nội và sân bay Nội Bài, 1 giờ 40 tới cửa khẩu Hữu Nghị và 2 giờ 20 tới cảng Hải Phòng. Sân bay Gia Bình đang được đầu tư cách dự án khoảng 1 giờ.

Vị trí dự án và Ga Kép trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế. Nguồn: An Thịnh Group.

Điểm khác biệt nằm ở đường sắt. Tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn chạy sát ranh giới phía Bắc dự án, và Ga Kép - ga đường sắt liên vận quốc tế cách dự án khoảng 5 km. Ga Kép có bãi hàng gần 30.000 m², 9 đường sắt gồm 4 đường đón gửi và 5 đường xếp dỡ, đồng thời là đầu mối của bốn hướng: đi Đồng Đăng sang Trung Quốc, đi Lưu Xá (Thái Nguyên), đi Hạ Long tới cảng Cái Lân và đi Yên Viên (Hà Nội).

Với doanh nghiệp xuất khẩu, điều này có nghĩa là hàng có thể đi thẳng vào sâu nội địa Trung Quốc hoặc liên vận sang Nga và châu Âu mà không phải sang tải ở biên giới, đồng thời có phương án thay thế khi đường bộ ùn tắc thông quan. Đây là lựa chọn mà phần lớn khu công nghiệp vùng lõi không có.

20 lô đất, diện tích từ 1,2 đến 3,4 ha

Trên tổng diện tích 653.557 m², khu vực nhà máy và kho tàng chiếm 455.180 m², tương đương 69,65%. Phần còn lại dành cho giao thông (16,28%), cây xanh và mặt nước (11,05%), khu kỹ thuật và khu hành chính - dịch vụ.

Tổng mặt bằng với 20 lô công nghiệp, khu xử lý nước thải, trạm biến áp và tòa nhà hành chính. Nguồn: An Thịnh Group.

Khu sản xuất được chia thành 20 lô, diện tích từ 11.935 m² đến 34.094 m², mật độ xây dựng tối đa 70% và tầng cao 1-5 tầng. Doanh nghiệp có thể chọn nhà xưởng một tầng diện tích lớn hoặc nhà xưởng cao tầng tiết kiệm đất, và ghép lô khi cần diện tích lớn hơn. Hạ tầng trong cụm gồm trạm biến áp riêng, khu xử lý nước thải, tòa nhà hành chính, bãi đỗ xe, đường nội bộ và dải cây xanh đệm giáp khu dân cư.

Pháp lý hoàn tất, rút ngắn thời gian chờ

Cụm công nghiệp Hương Sơn được thành lập từ năm 2018, có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp năm 2020 và được điều chỉnh lần thứ hai vào tháng 10/2025. Quy hoạch chi tiết 1/500 đã phê duyệt và điều chỉnh; đất được bàn giao thực địa theo ba giai đoạn, kèm hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án cũng đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, cùng kết quả thẩm định thiết kế cấp nước, thoát nước thải, cấp điện và viễn thông.

Theo chủ đầu tư, việc toàn bộ thủ tục nền đã hoàn tất giúp doanh nghiệp thuê đất không phải chờ bổ sung hồ sơ trong quá trình xin giấy phép xây dựng - yếu tố quan trọng với các dự án sản xuất có cam kết giao hàng cố định.

Ngành nghề thu hút và dịch vụ đi kèm

Cụm công nghiệp định hướng thu hút sáu nhóm ngành: sản xuất thiết bị công nghệ cao và thiết bị y khoa; điện tử, thiết bị và cơ khí; công nghiệp nhẹ gồm dệt (không nhuộm), trang phục và giày dép; vật liệu và công nghiệp nặng như kim loại, thủy tinh; kho vận và logistics hỗ trợ sản xuất; cùng sản xuất, phân phối điện và khí đốt. Việc chọn nhóm ngành hướng tới hình thành liên kết phụ trợ trong nội khu.

An Thịnh Group đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hướng dẫn thủ tục xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy và Giấy phép xây dựng, kết nối doanh nghiệp trong cụm cùng khu vực lân cận, đồng thời giới thiệu các đối tác ngân hàng, logistics và viễn thông đang phục vụ khu vực.

Legacy Ipark Hương Sơn do An Thịnh Group phát triển, doanh nghiệp có hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và phát triển bất động sản.

Với định hướng thu hút đầu tư của Bắc Ninh đang chuyển dần sang các dự án sạch và công nghệ cao, những cụm công nghiệp có quỹ đất pháp lý hoàn chỉnh tại vành đai phía Bắc được kỳ vọng đón dòng dịch chuyển từ nhóm doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa - lớp doanh nghiệp tạo nên phần đế của chuỗi cung ứng công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông tin dự án

Dự án: Cụm công nghiệp Legacy Ipark Hương Sơn – xã Kép, tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0866 099 766

Website: legacyipark.vn

Email: ipark@anthinhgroup.vn