Trung tâm hành chính dịch chuyển, “cú hích” của thị trường bất động sản Nghệ An

Điểm sáng mới của thị trường bất động sản Nghệ An

Mới đây nhất, ngày 30/9/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 4268/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Đây sẽ là nơi quy tụ toàn bộ bộ máy đầu não của tỉnh, từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND đến 13 sở, ngành và các cơ quan trực thuộc.

Lịch sử phát triển đô thị Nghệ An đã chứng minh, sự hiện diện của trung tâm hành chính là nhân tố quan trọng góp phần định hình giá trị bất động sản và mạng lưới thương mại và dịch vụ khu vực lân cận. Nhiều thập kỷ qua, khu vực trung tâm hành chính cũ tại lõi TP. Vinh (cũ), quy tụ các sở, ban, ngành quanh trục đường Trường Thi - Lê Hồng Phong đã đóng vai trò như "trái tim" kinh tế và văn hóa toàn tỉnh. Tại đây, mật độ dân cư tri thức, đội ngũ cán bộ công chức cùng hệ thống tiện ích giáo dục, y tế, thương mại tạo nên vùng lõi phát triển sầm uất, thiết lập mặt bằng giá bất động sản tương đối cao và ổn định tại Nghệ An.

Tuy nhiên, nhu cầu mở rộng không gian phát triển và định hướng đưa Nghệ An trở thành trung tâm kết nối vùng Bắc Trung Bộ khiến vùng lõi hành chính cũ dần trở nên quá tải. Cùng với việc sáp nhập Cửa Lò vào TP.Vinh để mở rộng không gian đô thị hướng biển, Nghệ An đồng thời triển khai quy hoạch dịch chuyển Trung tâm Hành chính mới về phía Đông.

Quy hoạch trung tâm Hành chính mới của tỉnh với quy mô gần 42 ha ngay Đại lộ Vinh - Cửa Lò cùng tổng vốn đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng, sẽ giải phóng áp lực hạ tầng cho khu vực trung tâm hiện hữu và thiết lập trục xương sống phát triển hướng biển năng động của toàn tỉnh Nghệ An.

Với sự dịch chuyển của trung tâm hành chính mới của tỉnh Nghệ An về khu vực, Cửa Lò đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Sự dịch chuyển mang tính bước ngoặt này tạo ra sự bùng nổ toàn diện cả về lượng và chất của nguồn cầu, khi hơn hai nghìn cán bộ, công chức, chuyên gia, các đơn vị đối tác hành chính và tài chính cùng lực lượng lao động trình độ cao sẽ quy tụ về đây, kéo theo nhu cầu nhà ở chất lượng cao và các hoạt động thương mại và dịch vụ thường nhật lớn.

Trung tâm hành chính mới cũng mang lại những đặc quyền trực tiếp cho cư dân khu vực lân cận. Hạ tầng giao thông và cảnh quan xung quanh được đầu tư đồng bộ, quy hoạch bài bản. Chuỗi tiện ích cao cấp từ tài chính, thương mại đến y tế, giáo dục nhanh chóng được hoàn thiện.

Nhờ đó, Cửa Lò xác lập vị thế mới khi không chỉ thay đổi diện mạo mà còn thay đổi vai trò. Từ điểm đến du lịch biển trở thành một phần trong không gian sống, làm việc và dịch vụ mở rộng của đô thị Vinh - Cửa Lò.

AN Village, lời giải cho bài toán an cư và kinh doanh lân cận Trung tâm hành chính mới

Nằm ở vị trí gần kề Trung tâm Hành chính mới quy mô gần 42 ha của tỉnh Nghệ An, AN Village đồng thời được hưởng lợi từ các công trình hạ tầng trọng điểm như Đại lộ Vinh - Cửa Lò (rộng 72m) và cầu Cửa Hội.

Đặc biệt, dự án sở hữu tọa độ giao cắt giữa hai tuyến đường huyết mạch là Quốc lộ 46 có lộ giới 58 m và Sào Nam có bề rộng 36 m, giúp cư dân dễ dàng kết nối và di chuyển tới khu vực xung quanh.

Tọa độ này giúp dự án đón trọn sóng mở rộng không gian đô thị hướng biển, khẳng định vị thế tâm điểm kết nối và giao thương của toàn khu vực.

Phối cảnh tổng thể dự án AN Village. Ảnh CĐT

Là dự án được phép phân lô bán nền, AN Village ra mắt được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán an cư và kinh doanh chất lượng cao còn bỏ ngỏ tại khu vực.

Được quy hoạch khoa học, hợp lý trên quy mô 13,2 ha với mật độ xây dựng chỉ 31%, dự án dành trọn 2,1 ha cho cây xanh, mặt nước với hệ sinh thái "đa tầng" gồm 4 công viên chủ đề và hơn 40 tiện ích hiện đại.

Không gian sống an lành đó đi cùng một danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu ở thực, đầu tư dòng tiền và tích sản dài hạn.

Đón sóng nhịp sống thương mại sầm uất khi trung tâm hành chính đi vào hoạt động là 99 căn shophouse. Nhờ lợi thế vỉa hè rộng mở và khoảng lùi phía trước thoáng đãng, dòng sản phẩm này trở thành "lõi thương mại" tự vận hành sầm uất, lý tưởng cho các mô hình cafe, spa, showroom, văn phòng hay dịch vụ lưu trú.

Những căn shophouse đóng vai trò "lõi thương mại" tại dự án. Ảnh CĐT

Nhu cầu an cư được đáp ứng với 185 lô đất liền kề có diện tích linh hoạt, thiết kế đón nắng và lưu thông không khí tự nhiên, tối ưu diện tích xây dựng. Mỗi căn nhà được quy hoạch theo hướng đề cao sự tiện nghi, riêng tư nhưng vẫn kết nối thuận tiện với hệ thống tiện ích nội khu.

Thiết kế mẫu nhà liền kề tại AN Village hướng đến chuẩn sống tiện nghi. Ảnh CĐT

Bên cạnh đó, bộ sưu tập 46 lô đất biệt thự hướng công viên hồ trung tâm được thiết kế rộng rãi, kiến tạo không gian sống riêng tư, kết nối với thiên nhiên dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

100% lô đất nền biệt thự tại AN Village đều có tầm view hướng công viên hồ trung tâm. Ảnh CĐT

Với mật độ xây dựng lên đến 90% cho mỗi lô đất, điểm khác biệt của dự án AN Village là trên tổng số 330 sản phẩm thấp tầng, có tới 231 lô đất nền cho phép chủ sở hữu chủ động xây dựng theo thiết kế mẫu đã được phê duyệt và không giới hạn thời gian xây dựng.

Trong dòng chảy phát triển mới của Cửa Lò, AN Village không chỉ kiến tạo một nơi an cư đáng sống, mà còn mở ra cơ hội khai thác giá trị bền vững, đón đầu nhu cầu ở thực và dòng dịch chuyển dân cư khi khu vực Trung tâm Hành chính mới tỉnh Nghệ An từng bước hình thành.