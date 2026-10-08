Onsen trong lòng đô thị: trải nghiệm mới của trung tâm thương mại

Trung tâm thương mại ưu tiên trải nghiệm mới lạ

Trong báo cáo mới đây, đơn vị nghiên cứu thị trường Cushman & Wakefield cho biết TTTM tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đóng góp khoảng 85% tổng nguồn cung bán lẻ mới, gắn với các khu dân cư, văn phòng và hạ tầng mới hình thành. Đơn vị này dự báo từ nay đến 2028, Thủ đô có thể đón thêm 314.000 m2 diện tích bán lẻ, tập trung ở các khu ngoài trung tâm.

Với bối cảnh đó, thị trường bán lẻ đang bước vào một cuộc đua về chất lượng trải nghiệm. Bà Mai Võ, Giám đốc Dịch vụ Bán lẻ, CBRE Việt Nam, nhìn nhận các trung tâm thương mại hiện nay không chỉ đơn thuần là tạo ra diện tích bán lẻ hay giá thuê mà ở khả năng chủ đầu tư tạo ra sự khác biệt, trải nghiệm cho khách hàng, cho cộng đồng để họ chia sẻ trải nghiệm và quay lại. Điều đó có thể đến từ định vị dự án từ ban đầu, cơ cấu khách thuê phù hợp, các sự kiện cộng đồng, không gian linh hoạt & dịch vụ hoặc sự kết nối tự nhiên với khu dân cư và văn phòng xung quanh.

Theo đó, nhiều TTTM đang mở rộng vai trò từ một địa điểm mua sắm thành không gian dành cho ẩm thực, giải trí, gặp gỡ và chăm sóc bản thân. Wellness cũng dần trở thành một phần của xu hướng này. Theo Global Wellness Institute, kinh tế wellness toàn cầu đã đạt quy mô khoảng 6.300 tỷ USD vào năm 2023 và dự báo có thể chạm ngưỡng 9.000 tỷ USD vào 2028.

Một trong những động lực của xu hướng này đến từ nhu cầu phục hồi thể chất và cân bằng tinh thần trong nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn. Người tiêu dùng tại các đô thị sẵn sàng chi trả cho các giải pháp giúp phục hồi thể chất và cân bằng tinh thần, tạo động lực thúc đẩy các mô hình trải nghiệm Onsen và spa trị liệu ngay trong thành phố.

Khi nhu cầu ngày càng gia tăng, việc đầu tư cho trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và tinh thần đang mở ra hướng tiếp cận mới của các trung tâm thương mại trong việc gia tăng thời gian lưu lại và tạo thêm lý do để khách hàng quay trở lại.

Cú "bắt tay" đưa Onsen vào không gian bán lẻ cao cấp

Toshin Development và Mikazuki vừa công bố việc hợp tác đưa mô hình Onsen Nhật Bản vào trung tâm thương mại đầu tiên của Tập đoàn Takashimaya tại Hà Nội. Trung tâm thương mại nằm trong dự án phức hợp Westlake Square Hanoi do Toshin Development phát triển tại khu vực Tây Hồ Tây, dự kiến mở cửa vào mùa thu năm 2027.

Mikazuki là tập đoàn nghỉ dưỡng đến từ Nhật Bản. Với thị trường Việt Nam, thương hiệu này đã gặt hái thành công với tổ hợp Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa tại Đà Nẵng. Việc mở rộng hoạt động tại khu vực phía Bắc, đặc biệt tại thị trường Hà Nội lần này, thương hiệu sẽ mang tới mô hình Mikazuki Onsen & Spa theo định hướng đưa một trải nghiệm vốn thường gắn với các khu nghỉ dưỡng xa thành phố đến gần hơn với đời sống đô thị.

Chia sẻ về bước tiến hợp tác, đại diện Mikazuki cho biết Takashimaya là thương hiệu tiêu biểu cho tinh thần "Omotenashi" – nghệ thuật hiếu khách của Nhật Bản với định hướng dịch vụ cao cấp và trải nghiệm khách hàng tinh tế. Đây cũng là những giá trị mà Mikazuki hướng đến với mục tiêu tiên phong kiến tạo mô hình wellness đô thị trong lần "Bắc tiến" này.

Không gian của Mikazuki Onsen & Spa được đầu tư kỳ công, mang đậm cảm hứng từ văn hóa Onsen truyền thống của Nhật Bản, kết hợp với các dịch vụ như massage, spa chăm sóc cơ thể. Trải nghiệm còn được bổ sung ẩm thực Nhật Bản với thực đơn chú trọng cân bằng dinh dưỡng, qua đó hình thành một hành trình chăm sóc trọn vẹn.

Mikazuki bắt tay với Toshin Development, kiến tạo mô hình wellness đô thị tại Hà Nội. Ảnh: Mikazuki

"Với chiến lược mở rộng tại thị trường miền Bắc, Mikazuki mong muốn đưa trải nghiệm Onsen Nhật đến gần hơn với nhịp sống đô thị Hà Nội. Chúng tôi hướng tới một trải nghiệm toàn diện, nơi khách hàng có thể thư giãn, phục hồi năng lượng và tìm lại sự cân bằng ngay trong cuộc sống thường nhật, đồng thời đảm bảo tính thuận tiện và khả năng tiếp cận dễ dàng", đại điện Mikazuki chia sẻ.

Với nhà phát triển Toshin Development, việc hợp tác với thương hiệu Mikazuki tại dự án thể hiện rõ chiến lược của doanh nghiệp trong việc mang đến những trải nghiệm bán lẻ mới lạ và khác biệt dành cho thị trường Thủ đô. Không còn là một dịch vụ tách biệt, Mikazuki Onsen & Spa được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ trong không gian trung tâm thương mại của Westlake Square Hanoi, là nơi khách hàng có thể kết hợp thời gian chăm sóc bản thân phong cách Nhật Bản với những hoạt động thường ngày như mua sắm, gặp gỡ bạn bè hay thư giãn sau giờ làm việc.

Có thể nói, sự hiện diện của Mikazuki là bước tiến mới trong định hướng lớn hơn của Toshin Development nhằm mở rộng trải nghiệm của một trung tâm thương mại vượt ra ngoài chức năng mua sắm truyền thống. "Thông qua sự kết hợp giữa mua sắm, ẩm thực, wellness, giải trí cùng những trải nghiệm mang dấu ấn Nhật Bản đan xen với văn hóa bản địa, khách hàng sẽ có thêm nhiều lý do để ghé thăm TTTM Hanoi Takashimaya S.C. nói riêng và Westlake Square Hanoi nói chung, khám phá và dành thời gian trong mỗi lần trải nghiệm", đại diện Toshin Development chia sẻ.

Không gian mang đậm cảm hứng từ văn hóa Onsen truyền thống của Nhật Bản tại trung tâm thương mại Hanoi Takashimaya S.C. Ảnh: Mikazuki

Bên cạnh thương hiệu Mikazuki, đại diện Toshin Development cho biết TTTM Hanoi Takashimaya S.C. đang ghi nhận sự quan tâm từ các thương hiệu bán lẻ trong và ngoài nước. Đặc biệt, đơn vị này đang thúc đẩy hợp tác để đón những tên tuổi lần đầu vào thị trường, hứa hẹn đa dạng hóa trải nghiệm TTTM cho người dân Thủ đô.

"Với trung tâm thương mại đầu tiên mang thương hiệu Takashimaya ở Hà Nội, chúng tôi kỳ vọng mang đến những trải nghiệm, dịch vụ khác biệt, qua đó tạo thêm động lực để khách hàng tìm đến và dành thời gian tại đây", đại diện nhà phát triển nhấn mạnh.