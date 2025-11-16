Bắc Ninh sắp có tổ hợp căn hộ cao cấp, giá bán tiệm cận 100 triệu/m2

Theo thông tin công bố từ MIK Group, dự án Imperia Sky Bay được quy hoạch trên diện tích 6,73 ha tại khu vực ngã 6 Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu phức hợp gồm chung cư cao cấp, trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn 5 sao.

Vị trí dự án bao quanh bởi nhiều tuyến đường chính như đường tỉnh 293 - Tây Yên Tử, đường Hoàng Thế Thiện, đường Mai Thị Vũ Trang và đường Tôn Đức Thắng, đồng thời tiếp giáp khu dân cư xóm Đọ ở phía Bắc.

Theo quy hoạch, Imperia Sky Bay sẽ gồm ba tòa tháp căn hộ cao cấp 30 tầng và hai tòa tháp đôi khách sạn. Tổng thể dự án dự kiến cung cấp gần 1.300 căn hộ, 200 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, 120 căn hộ dịch vụ cùng 51 căn shophouse thấp tầng.

Dự kiến, dự án sẽ bắt đầu khởi công trong quý I/2026 và sẽ tiến hành bàn giao vào năm 2028 với pháp lý đầy đủ.

Giá bán dự kiến của Imperia Sky Bay hiện được đưa ra ở mức tiệm cận 100 triệu đồng/m2. Cụ thể, căn hộ một phòng ngủ diện tích 55 m2 có giá khoảng 5,5 tỷ đồng; căn hộ hai phòng ngủ diện tích 78 m2 khoảng 7,9 tỷ đồng; còn căn hộ ba phòng ngủ diện tích 110 m2 được chào bán từ 11,2 tỷ đồng. Đây là mức giá nằm trong nhóm cao nhất thị trường căn hộ tại Bắc Ninh hiện nay.

Được biết, MIK Group hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nhà ở cao cấp và bất động sản nghỉ dưỡng. Tập đoàn hợp tác với nhiều đơn vị quản lý khách sạn quốc tế như Meliá, Sol by Meliá hay Mövenpick trong vận hành các dự án khách sạn – resort. Hệ sinh thái sản phẩm của MIK Group bao gồm các thương hiệu Imperia, Valencia cùng các khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng với đoàn công tác của Bộ vào ngày 12/9, ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất vào năm 2028.



