Bắc Ninh trải thảm đỏ chào đón nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, mở ra cơ hội hợp tác tỷ đô cho nhà đầu tư

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xã giao ngài Victor Key, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil - Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh trao đổi xã giao với ngài Victor Key.

Để thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh với các đối tác Brazil, lãnh đạo tỉnh đã gợi mở một số lĩnh vực mong muốn Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil - Việt Nam quan tâm giới thiệu các nhà đầu tư của Brazil tới khảo sát đầu tư tại Bắc Ninh

Trong đó, trọng tâm tỉnh muốn tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, sản phẩm điện tử và linh kiện, công nghệ bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch, thức ăn chăn nuôi… Qua đó nhằm thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ngài Victor Key cho biết, định hướng và mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Bắc Ninh cũng chính là mục tiêu mà Brazil luôn hướng tới.

Thời gian tới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil - Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp cho các địa phương, đảm bảo đôi bên đều hưởng lợi từ cơ hội chung của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế.

Ngài Victor Key tin tưởng sau buổi làm việc, tiềm năng, cơ hội sẽ được cụ thể hóa thành các dự án hợp tác để hai bên cùng phát triển.

Dệt may là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Brazil.

Brazil nền kinh tế Brazil lớn nhất khu vực Mỹ Latin là và đứng thứ 10 thế giới (năm 2023). Theo Bộ Công Thương, Brazil từ lâu nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latinh đã là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1989, kim ngạch thương mại song phương đã không ngừng gia tăng.

Năm 2024, thương mại hai chiều Việt Nam – Brazil đạt mức kỷ lục 7,97 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm 2023. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 2,6 tỷ USD (tăng 6,7%), còn nhập khẩu từ Brazil đạt 5,37 tỷ USD (tăng 15%), khiến Việt Nam nhập siêu 2,77 tỷ USD, chủ yếu ở nhóm nguyên liệu đầu vào sản xuất như ngô, đậu tương, bông, thức ăn chăn nuôi.

5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 3,33 tỷ USD, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,11 tỷ USD (giảm 2,2%), còn nhập khẩu đạt 2,2 tỷ USD (giảm 6,3%).

Về cơ cấu hàng hóa, Việt Nam xuất khẩu sang Brazil chủ yếu là thủy sản, cao su, dệt may, giày dép, sắt thép; trong khi đó, nhập khẩu từ Brazil tập trung ở đậu tương, lúa mì, ngô, bông, thức ăn gia súc và nguyên liệu.

Các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Brazil là quặng và khoáng sản khác, bông các loại, thức ăn gia súc và nguyên liệu, đậu tương, ngô, gỗ và sản phẩm gỗ, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày…

Hai bên quyết tâm đưa kim ngạch song phương lên mức 15 tỷ USD vào năm 2030.