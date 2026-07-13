Bác sĩ cảnh báo: 4 DẤU HIỆU sớm của ung thư trực tràng, nhiều người nhầm với đau, chướng bụng bình thường

Ung thư trực tràng là một dạng ung thư ác tính phát sinh từ lớp niêm mạc ở đoạn cuối của ruột già. Đây là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ điều trị thành công có thể lên tới 90%.

Điều đáng lo ngại là ở giai đoạn đầu, ung thư trực tràng thường không gây đau dữ dội mà chỉ biểu hiện bằng những triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Ung thư trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm

Theo các chuyên gia, nếu những dấu hiệu bất thường này kéo dài trong nhiều tuần, người bệnh không nên chủ quan, bởi đó có thể là cơ hội "vàng" để phát hiện bệnh trước khi tiến triển nặng hơn.

1. Thói quen đi đại tiện thay đổi bất thường trong thời gian dài

Nhiều người cho rằng táo bón hay tiêu chảy chỉ là hậu quả của việc ăn uống thất thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài mà không rõ nguyên nhân, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo hệ tiêu hóa đang gặp vấn đề.

Theo các bác sĩ tiêu hóa, một trong những biểu hiện sớm của ung thư trực tràng là sự thay đổi thói quen đại tiện.

Người bệnh có thể đi ngoài nhiều lần hơn bình thường nhưng lượng phân rất ít, hoặc ngược lại, thường xuyên bị táo bón kéo dài dù đã điều chỉnh chế độ ăn.

Bên cạnh đó, hình dạng phân cũng đáng chú ý. Nếu phân nhỏ, dẹt như bút chì, có lẫn chất nhầy hoặc thay đổi bất thường trong nhiều ngày liên tiếp, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

2. Đầy bụng, đau âm ỉ

Đầy hơi sau khi ăn là hiện tượng khá phổ biến, đặc biệt khi ăn quá nhanh hoặc sử dụng nhiều thực phẩm sinh hơi.

Tuy nhiên, nếu cảm giác chướng bụng xuất hiện thường xuyên, kéo dài nhiều giờ và lặp đi lặp lại, đây không còn là biểu hiện đơn thuần của rối loạn tiêu hóa.

Một số người còn xuất hiện cảm giác đau âm ỉ vùng bụng dưới sau bữa ăn. Cơn đau không dữ dội, khó xác định chính xác vị trí nên rất dễ bị bỏ qua hoặc tự mua thuốc điều trị.

Theo các chuyên gia, khi khối u phát triển trong trực tràng, quá trình lưu thông của phân và khí có thể bị ảnh hưởng, gây đầy hơi, khó chịu hoặc đau nhẹ kéo dài.

Những triệu chứng này thường tiến triển âm thầm và dễ khiến người bệnh nhầm với chứng khó tiêu hay đau bụng thông thường.

3. Sụt cân, mệt mỏi bất thường

Một dấu hiệu khác cũng cần đặc biệt lưu ý là cân nặng giảm bất thường mà không hề ăn kiêng hay tăng cường vận động.

Ở nhiều bệnh nhân ung thư trực tràng, cơ thể bắt đầu sụt cân dù khẩu phần ăn không thay đổi.

Nguyên nhân là bệnh ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng, đồng thời khối u cũng tiêu tốn nhiều năng lượng của cơ thể.

Đi kèm với đó là cảm giác mệt mỏi kéo dài, làm việc nhẹ cũng nhanh hụt hơi hoặc thiếu sức. Không ít người nghĩ đây chỉ là hệ quả của tuổi tác hoặc áp lực công việc nên bỏ qua.

Các bác sĩ cho biết, nếu tình trạng giảm cân và mệt mỏi xuất hiện đồng thời, kéo dài nhiều tuần mà không tìm được nguyên nhân, người bệnh nên kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt.

4. Đi ngoài ra máu

Một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của ung thư trực tràng là sự thay đổi màu sắc của phân.

Nếu phân có màu đen như hắc ín hoặc xuất hiện máu đỏ tươi sau khi đi vệ sinh, nhiều người thường nghĩ ngay đến bệnh trĩ. Tuy nhiên, đây cũng có thể là biểu hiện của các bệnh lý nghiêm trọng hơn, bao gồm ung thư trực tràng.

Đặc biệt, khi máu lẫn trong phân, kèm chất nhầy hoặc xuất hiện cảm giác mót rặn, đi ngoài không hết, người bệnh cần được nội soi để xác định nguyên nhân.

Theo các chuyên gia, không phải mọi trường hợp đi ngoài ra máu đều là ung thư. Tuy nhiên, nếu triệu chứng tái diễn nhiều lần hoặc kéo dài trên 2-3 tuần, việc thăm khám sớm sẽ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị.

Ung thư trực tràng là một trong những loại ung thư đường tiêu hóa phổ biến nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm.

Vì vậy, thay vì chủ quan cho rằng đầy bụng, táo bón hay đau bụng chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường, mỗi người nên lắng nghe những thay đổi của cơ thể.

Đặc biệt, người từ 45 tuổi trở lên hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng nên tầm soát định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ để giảm nguy cơ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.

Nguồn: Sina, Bohe