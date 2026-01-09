Bác sĩ cảnh báo "bạn có thể đã đánh răng sai cách suốt cả cuộc đời"

Một bác sĩ đã cảnh báo rằng bạn có thể đã “đánh răng sai cách suốt cả cuộc đời”. Theo chuyên gia này, có một thời điểm cụ thể trong buổi sáng mà bạn nên làm sạch răng. Việc thực hành vệ sinh răng miệng tốt là vô cùng quan trọng. Nếu không, bạn có thể bị sâu răng, bệnh nướu, thậm chí là mất răng.

Trong khi nhiều người trong chúng ta quen thuộc với quy tắc cơ bản là đánh răng hai lần mỗi ngày, bạn có thể chưa biết đến một số hướng dẫn quan trọng khác.

Trong một video được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội TikTok, bác sĩ của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) Suraj Kukadia đã chia sẻ một số kiến thức thiết yếu với những người theo dõi mình. Bác sĩ Kukadia đã đặt câu hỏi: “Bạn có đang đánh răng sai cách suốt cả cuộc đời không?”

Thời điểm đánh răng cũng rất quan trọng đối với sức khỏe răng miệng.

Sau đó, ông tiết lộ rằng bạn nên đánh răng trước bữa sáng thay vì sau bữa sáng. Ông giải thích: “Bạn có biết rằng bạn nên đánh răng trước bữa sáng chứ không phải sau đó không? Lý do là vì mỗi khi bạn ăn thứ gì đó, độ pH trong miệng sẽ giảm xuống.”

“Điều này khiến môi trường trong miệng trở nên có tính axit hơn. Nếu bạn đánh răng ngay lập tức, bạn đang chà xát axit đó lên răng, làm mòn men răng, điều này gây hại cho sức khỏe răng miệng.”

“Đánh răng trước bữa sáng giúp loại bỏ vi khuẩn tích tụ qua đêm, và fluoride trong kem đánh răng sẽ tạo ra một lớp bảo vệ cho răng trong suốt cả ngày.”

Khi nói đến việc đánh răng vào buổi tối, ông cảnh báo rằng bạn phải chờ “ít nhất” 30 phút sau khi ăn. Bác sĩ Kukadia cho biết: “Vào buổi tối, hãy chắc chắn rằng bạn chờ ít nhất 30 phút sau khi đã ăn hoặc uống thứ gì đó rồi mới đánh răng.”

Lời khuyên của bác sĩ Kukadia được ủng hộ bởi bác sĩ nha khoa Deepa Chopra từ phòng khám Whites Dental (Anh).

Đánh răng đúng cách, đúng lúc giúp bảo vệ răng chắc khỏe.

Trước đó, khi trả lời Surrey Live, bác sĩ Chopra cho biết: “Một nguyên tắc đơn giản là đánh răng trước bữa sáng và súc miệng bằng nước sau đó.”

“Đánh răng trước bữa sáng giúp loại bỏ vi khuẩn và mảng bám tích tụ qua đêm. Việc súc miệng bằng nước sau bữa ăn có thể giúp rửa trôi các mảnh thức ăn và axit mà không làm hỏng men răng.”

Bác sĩ Chopra đặc biệt khuyên không nên đánh răng ngay sau bữa ăn vì điều đó có thể làm tổn hại đến men răng – lớp bảo vệ bên ngoài của răng.

“Đánh răng ngay sau khi ăn có vẻ hợp lý để giữ hơi thở thơm mát, nhưng điều đó có thể làm hỏng men răng. Men răng sẽ tạm thời mềm đi khi bạn ăn, đặc biệt là với những thực phẩm có hàm lượng axit cao.” bác sĩ giải thích.

“Việc đánh răng trong giai đoạn răng đang ‘nhạy cảm’ này có thể làm mòn men răng đã bị mềm, dẫn đến tình trạng răng nhạy cảm hơn và nguy cơ đổi màu cao hơn.”

Thay vào đó, bà khuyến nghị nên chờ “khoảng 30 phút sau khi ăn” trước khi đánh răng, để nước bọt có thời gian trung hòa axit trong miệng một cách tự nhiên.