Người đánh răng thường xuyên sau mỗi bữa ăn, sau vài tháng, cơ thể có thể xuất hiện 3 thay đổi

Những người kiên trì việc này mỗi ngày, không ít người chỉ sau vài tháng đã thấy sức khỏe của mình khác trước rõ rệt.

Thứ nhất, bề mặt răng nhìn thấy khác liền

Nhiều vết ố, vết xỉn vàng do cà phê, trà, nước đồ uống… sẽ giảm dần, vì các phân tử màu phải mất vài phút mới bám chặt lên răng. Đánh ngay sau bữa ăn giúp chặn tình trạng nhuộm màu từ đầu.

Ngoài ra, mảng bám vốn cần 1-2 ngày mới hình thành được lớp dày. Nhưng nếu sau mỗi bữa đều chải sạch, mảng bám chưa kịp trưởng thành đã bị loại khỏi bề mặt răng, răng lâu dài sẽ trơn mịn hơn, đặc biệt rõ ở những người đang niềng.

Thứ hai, môi trường trong miệng thay đổi

Sau ăn, miệng rơi vào trạng thái hơi “acid” trong vòng hơn nửa tiếng. Vệ sinh ngay giúp cân bằng pH, giảm nguy cơ bào mòn men răng. Vi khuẩn gây sâu răng giảm xuống, vi khuẩn có lợi tăng lên, khả năng tái phát vấn đề răng miệng vì thế cũng giảm mạnh.

Thứ ba, tác động lan rộng sang cả sức khỏe chung

Miệng sạch, enzyme trong nước bọt hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn - nhiều người yếu dạ dày còn cảm nhận rõ rệt sự thay đổi. Thêm nữa, vì mảng thức ăn ít tồn đọng trong miệng, mùi hơi thở cũng giảm đáng kể, nhất là với những người ngủ hay thở bằng miệng.

Nhưng cần nhớ vài điểm quan trọng

- Nếu bữa ăn nhiều đồ chua, nhiều acid, nên đợi khoảng 30 phút cho men răng “cứng lại” rồi hãy chải, tránh làm trầy xước. Trong lúc chờ có thể súc miệng bằng nước sạch.

- Ưu tiên bàn chải lông mềm, đầu nhỏ, dễ luồn vào vùng răng sau; bàn chải kẽ răng hoặc máy tăm nước có thể hỗ trợ thêm.

- Đừng chà quá mạnh, tránh làm tụt nướu.

Nhiều người đang hưởng “lãi kép” từ việc đánh răng sau mỗi bữa. Nếu muốn răng mình trắng, sạch và hơi thở dễ chịu hơn, có lẽ nên bắt đầu ngay từ bữa ăn tiếp theo.

