Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nên đánh răng trước hay sau khi ăn sáng?

09-09-2025 - 11:05 AM | Sống

Nhiều người duy trì thói quen đánh răng ngay sau khi ngủ dậy rồi ăn sáng, nhưng theo chuyên gia, điều này làm giảm hiệu quả bảo vệ răng của kem đánh răng.

Hầu hết mọi người đều có thói quen đánh răng ngay sau khi thức dậy, trước khi ăn sáng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nha khoa, đây là sai lầm phổ biến có thể làm giảm hiệu quả chăm sóc răng miệng, thậm chí khiến răng dễ bị tổn thương hơn.

Theo PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, trong kem đánh răng thường chứa fluoride – hoạt chất quan trọng giúp tái khoáng men răng, tăng độ chắc khỏe và ngăn ngừa sâu răng. Tuy nhiên, fluoride không phát huy tối đa tác dụng ngay sau khi tiếp xúc với răng mà cần có thời gian nhất định để bám dính và phát huy hiệu quả.

"Nếu vừa đánh răng xong đã ăn sáng ngay, các chất bảo vệ như fluoride sẽ bị rửa trôi theo thức ăn và nước uống, khiến hiệu quả chăm sóc răng miệng giảm đi đáng kể", bác sĩ Bính cảnh báo. Theo ông, để fluoride có đủ thời gian tiếp xúc và ngấm vào men răng, nên hạn chế ăn uống trong vòng 2 giờ sau khi đánh răng.

Nên đánh răng trước hay sau khi ăn sáng?- Ảnh 1.

Hầu hết mọi người đều có thói quen đánh răng ngay sau khi thức dậy, trước khi ăn sáng.

Khuyến cáo này cũng phù hợp với nguyên tắc chăm sóc răng miệng "4 số 2" do Liên đoàn Nha khoa Thế giới đưa ra: đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày, trong ít nhất hai phút, sau đánh răng hai giờ mới ăn, và khám răng hai lần mỗi năm.

Dù nguyên tắc này không quá phức tạp, nhưng trên thực tế, nhiều người vẫn duy trì thói quen sai lệch – đánh răng trước rồi lập tức ăn uống, thậm chí dùng cà phê hoặc đồ chua, dễ khiến men răng bị bào mòn. Một số khác thì chỉ đánh răng sau bữa sáng, bỏ qua bước vệ sinh răng miệng đầu ngày, khiến vi khuẩn tích tụ suốt đêm không được loại bỏ kịp thời.

Vậy đâu là cách tốt nhất? Theo các chuyên gia, có hai phương án tối ưu:

Phương án 1: Đánh răng sau khi ăn sáng , nhưng cần đợi khoảng 30 phút để men răng ổn định trước khi chải.

Phương án 2: Đánh răng trước khi ăn sáng, sau đó súc miệng kỹ sau ăn và không ăn thêm trong 2 giờ tiếp theo, giúp fluoride có thời gian phát huy tác dụng.

Ngoài ra, bác sĩ Bính lưu ý nên đánh răng đúng cách, theo hướng "từ đỏ đến trắng" – tức là từ lợi (nướu) đến răng, theo chiều dọc. Tránh đánh theo chiều ngang mạnh tay, gây mòn cổ răng hoặc tổn thương nướu.

Chăm sóc răng miệng đúng cách không chỉ giúp duy trì nụ cười đẹp mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh lý răng miệng phổ biến như sâu răng , viêm nha chu hay hôi miệng. Một thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe lâu dài.

Ăn sáng cơm nhà: Điều gì đang xảy ra với hàng loạt người trẻ thế này?

Theo Như Loan/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!”

Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!” Nổi bật

Chi 185 triệu đồng cho KOL nổi tiếng livestream bán giày, cuối cùng chỉ chốt đơn được 58 đôi, chủ shop đòi bồi thường thì nhận được tuyên bố: “Chưa từng cam kết doanh số”

Chi 185 triệu đồng cho KOL nổi tiếng livestream bán giày, cuối cùng chỉ chốt đơn được 58 đôi, chủ shop đòi bồi thường thì nhận được tuyên bố: “Chưa từng cam kết doanh số” Nổi bật

Dấu ấn Long Châu tại A80: Lan tỏa yêu thương, sẻ chia, gắn kết dân tộc

Dấu ấn Long Châu tại A80: Lan tỏa yêu thương, sẻ chia, gắn kết dân tộc

11:00 , 09/09/2025
Điều kỳ lạ trở thành thân quen trên mâm cơm miền Tây: Lâu lâu không có là chịu không nổi

Điều kỳ lạ trở thành thân quen trên mâm cơm miền Tây: Lâu lâu không có là chịu không nổi

10:55 , 09/09/2025
Hé lộ điểm thi đại học gây choáng của loạt sao Hoa ngữ: Hóa ra "siêu sao học thuật" là có thật!

Hé lộ điểm thi đại học gây choáng của loạt sao Hoa ngữ: Hóa ra "siêu sao học thuật" là có thật!

10:46 , 09/09/2025
Cảnh báo cho những ai đang ngồi kiểu này, cực "phá" mạch máu, tăng nguy cơ tử vong

Cảnh báo cho những ai đang ngồi kiểu này, cực "phá" mạch máu, tăng nguy cơ tử vong

10:45 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên