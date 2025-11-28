Bác sĩ cho biết - 4 loại trái cây này chứa đầy kho báu, người trung niên và người cao tuổi nên ăn thường xuyên để tăng cường miễn dịch

Ngay khi chuyển mùa, người già trong gia đình bắt đầu "ho ho" không ngừng. Những người bước vào các hiệu thuốc và mua thuốc cảm lạnh và các sản phẩm sức khỏe tăng cường miễn dịch là chín trong số mười người trung niên và cao tuổi. Trên thực tế, các bác sĩ đã phát hiện ra rằng những gì thực sự có thể giúp cơ thể cải thiện khả năng miễn dịch thường không phải trong tủ thuốc, mà là trong siêu thị.

Trong các quầy hàng trái cây thông thường, có một số "kho báu" được giấu kín, giá rẻ và thiết thực. Chúng rất hữu ích trong việc nâng cao khả năng miễn dịch của người trung niên và người cao tuổi. Bác sĩ đã nói điều này từ lâu, và mấu chốt là nhiều người vẫn chưa chú ý đến nó.

Nhiều người nghĩ rằng ăn trái cây là vô ích khi về già, nhưng thực tế, quan niệm này khá "gây hiểu lầm". Cơ thể của người trung niên và người già đã suy giảm, hệ thống miễn dịch của họ không "đầy hỏa lực" như những người trẻ tuổi. Lúc này, nếu chế độ ăn đơn lẻ và thiếu một số chất dinh dưỡng quan trọng, cơ thể sẽ "không chịu nổi" sẽ là vấn đề thời gian.

Vậy làm thế nào để bù đắp cho nó? Dựa vào chất bổ sung? Các bác sĩ khuyên bạn nên bắt đầu với chế độ ăn kiêng. Đặc biệt, những loại trái cây sau đây, đã được một số nghiên cứu kiểm chứng, không chỉ ngon mà còn có tác dụng thực sự trong việc tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể.

Quả táo

Thông thường khi nhắc đến táo, nhiều người chỉ ăn chúng một cách thản nhiên và nghĩ rằng không có gì đặc biệt. Nhưng trên thực tế, sức mạnh của táo từ lâu đã được nghiên cứu một cách khoa học. Táo rất giàu một hợp chất tự nhiên gọi là quercetin, giúp chống oxy hóa và giảm viêm trong cơ thể.

Nói một cách đơn giản, nó giúp cơ thể "dập tắt đám cháy" và tránh phản ứng quá mức hoặc trục trặc của hệ thống miễn dịch. Ngoài ra còn có chất xơ hòa tan pectin, không chỉ điều chỉnh hệ vi khuẩn đường ruột mà còn ổn định lượng đường trong máu, đặc biệt hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường.

Ngoài ra còn có một loại thành phần gọi là polyphenol trong vỏ táo, cũng có tác dụng bảo vệ nhất định đối với hệ tim mạch, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi nên giữ vỏ và ăn chung. Tất nhiên, hàm lượng dinh dưỡng của các loại táo khác nhau hơi khác nhau, chẳng hạn như Fuji đỏ, táo xanh, quả rắn... nhưng hiệu quả tổng thể sẽ không tệ hơn nhiều.

Một nghiên cứu tiếp theo bao gồm hàng nghìn người chỉ ra rằng những người ăn táo thường xuyên có tỷ lệ mắc thấp hơn đáng kể trong mùa lạnh so với những người không ăn chúng, giảm xác suất nhiễm trùng gần 20%. Mặc dù đây không phải là "lá bùa hộ mệnh" 100% nhưng nó thực sự là một chỗ dựa đáng tin cậy.

Quả việt quất

Quả việt quất thực sự là một trong những "siêu trái cây" được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá. Nó rất mạnh vì nó rất giàu anthocyanin. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, loại bỏ các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào và gián tiếp giúp hệ thống miễn dịch duy trì trạng thái tốt. Đặc biệtđối với mắt, dây thần kinh não, quả việt quất có tác dụng rất tích cực. Khi bạn già đi, thị lực của bạn kém hơn và phản ứng chậm lại, ăn một ít quả việt quất thực sự không phải là lãng phí tiền bạc, mà là một đơn thuốc phù hợp.

Không chỉ vậy, quả việt quất còn chứa vitamin C và E, có thể thúc đẩy hoạt động của các tế bào bạch cầu, là lực lượng chính của "sức đề kháng" của cơ thể con người. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người khăng khăng tiêu thụ một lượng quả việt quất nhất định mỗi ngày có khả năng chống lại bệnh cúm cao hơn gấp đôi so với người bình thường. Chưa kể quả việt quất có hàm lượng đường và calo thấp và sẽ không mang lại nhiều biến động cho lượng đường trong máu, rất thích hợp cho những người mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tăng lipid máu ăn như một bữa ăn nhẹ.

Cam

Mặc dù cam là loại quả quen thuộc với mọi người từ nhỏ nhưng điều mà nhiều người không biết là vitamin C trong cam không phải là "đơn độc". Nó cũng hoạt động hiệp đồng với một số flavonoid để giúp tăng cường "sự tỉnh táo" của hệ thống miễn dịch tốt hơn. Nói cách khác, nó cho phép hệ thống miễn dịch phát hiện virus sớm hơn và kích hoạt cơ chế phòng thủ kịp thời.

Nhiều dữ liệu lâm sàng cho thấy lượng vitamin C có liên quan chặt chẽ đến tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp. Đặc biệt là vào mùa thu đông, khi nhiệt độ thay đổi mạnh, những người có đủ vitamin C có nhiều khả năng tránh được sự "bao vây" của virus.

Cam cũng rất giàu kali, có thể giúp ổn định huyết áp và điều chỉnh chức năng cơ tim. Ăn một ít cam cho người trung niên và người cao tuổi không chỉ có thể làm ẩm cổ họng và giảm ho, hydrat hóa và bổ sung vitamin C mà còn bảo vệ hệ tim mạch và mạch máu não, rất tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những người bị trào ngược axit hoặc loét dạ dày không nên ăn quá nhiều cam, đặc biệt là khi bụng đói. Ngoài ra, cam có hàm lượng đường cao hơn một chút, và bệnh nhân tiểu đường không nên ăn một lượng lớn, một lượng nhỏ là đủ.

Kiwi

Mặc dù quả kiwi trông "có lông" và một số người có thể nghĩ rằng hương vị không "thân thiện" như các loại trái cây khác, nhưng nó là một "vua toàn diện" rất xứng đáng trong thế giới dinh dưỡng. Hàm lượng vitamin C gần gấp đôi cam và quả kiwi trung bình chứa hơn 90mg vitamin C trên 100gram, nhiều hơn nhiều so với nhiều loại trái cây. Nó cũng rất giàu khoáng chất như vitamin E, axit folic, kali và magiê, làm cho nó trở thành một loại trái cây cực kỳ cân bằng.

Các nghiên cứu y tế đã phát hiện ra rằng quả kiwi đặc biệt hiệu quả trong việc cải thiện khả năng miễn dịch đường hô hấp trên. Một thử nghiệm lâm sàng của Úc cho thấy sau khi người cao tuổi ăn một quả kiwi mỗi ngày và kéo dài trong một tháng, tỷ lệ mắc các triệu chứng đường hô hấp trên như cảm lạnh, ho giảm hơn 30%.

Điều thú vị hơn là nhiều đối tượng ban đầu có chất lượng giấc ngủ kém đã ngủ ngắn hơn và ngủ lâu hơn sau khi ăn quả kiwi. Điều này có thể liên quan đến các chất chống oxy hóa tự nhiên có trong quả kiwi giúp điều chỉnh hệ thần kinh.

Chất xơ trong quả kiwi cũng đặc biệt hữu ích cho tiêu hóa, người trung niên và người cao tuổi dễ gặp các vấn đề về táo bón. Tuy nhiên, nó cũng có một "tác dụng phụ" nhỏ - ăn quá nhiều dễ gây tiêu chảy. Vì vậy, chỉ cần ăn một hoặc hai lần là đủ và bạn không thể tham lam.

Mặc dù trái cây tốt nhưng không nên ăn bừa bãi. Đối với người trung niên và cao tuổi, ăn trái cây là "khác nhau ở mỗi người". Ví dụ, bệnh nhân tiểu đường nên chú ý kiểm soát việc ăn trái cây có hàm lượng đường cao, nhóm cao huyết áp nên chú ý chọn trái cây giàu kali, bệnh nhân tim mạch nên chú ý đến các loại trái cây có thể cải thiện lipid máu và chất chống oxy hóa.

Tuy nhiên, các loại trái cây được đề cập ở trên đã cho thấy tác dụng tích cực đối với hệ thống miễn dịch trong các nghiên cứu khác nhau và đáng ăn trong một thời gian dài với tiền đề của một chế độ ăn uống cân bằng.

Khả năng miễn dịch của cơ thể không giống như pin, nó không thể đầy trong một lần sạc, cũng như không thể mạnh mẽ ngay lập tức bằng cách dùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe một vài lần. Điều thực sự đáng tin cậy là thói quen sinh hoạt và phương pháp ăn uống lâu dài, liên tục, khoa học. Và trong số những chi tiết hàng ngày này, ăn nhiều trái cây tốt cho cơ thể là một trong những điều dễ làm nhất.

Vấn đề miễn dịch của người trung niên và người cao tuổi không phải là chủ đề mới, cũng không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng "thần dược". Thay vì chi tiền cho những thứ gọi là sản phẩm sức khỏe khác nhau, tốt hơn hết bạn nên kiên quyết ăn một vài loại trái cây bình thường mỗi ngày, vừa thiết thực, vừa rẻ tiền vừa dễ ăn.