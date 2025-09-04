Bác sĩ đi mua nhà, nhìn thấy tay nhân viên môi giới liền bảo cô đi khám ngay, kết quả là ung thư phổi: Dấu hiệu nào mà "nhìn một cái thấy ngay"

Theo trang Tvbs của Trung Quốc đưa tin, một vị bác sĩ muốn mua nhà và đang gặp gỡ một nữ môi giới bất động sản để tìm hiểu. Trong buổi xem nhà, bác sĩ vô tình nhìn vào tay nữ nhân viên môi giới. Nghi ngờ có vấn đề về tim hoặc phổi, ông đề nghị cô đi khám. Sau khi khám, người môi giới được chẩn đoán bị ung thư phổi.

Hóa ra, khi nhìn vào tay nữ nhân viên môi giới, vị bác sĩ phát hiện ngón tay của cô có dấu hiệu "dùi cui" với các đầu ngón tay hơi sưng. Ông cũng hỏi cô gái có triệu chứng gì nữa không. Sau khi cô nói gần đây hay bị ho và sốt không rõ nguyên nhân thì bác sĩ thẳng thừng kết luận "có vấn đề về tim hoặc phổi. Sau khi nghe lời ông đi khám, cô gái được phát hiện có một khối u 4cm trong phổi.

Ngón tay dùi trống cho thấy tình trạng thiếu oxy kéo dài

Ngón tay dùi trống là hiện tượng móng tay hoặc móng chân phát triển lớn hơn bình thường và có hình dáng như một chiếc thìa úp ngược, đầu ngón tay có xu hướng sưng tấy và chuyển sang màu đỏ. Đây là một tình trạng bất thường của ngón tay và móng tay.

Ngón tay dùi trống là những thay đổi vật lý ở móng tay (đôi khi ở móng chân) do một hoặc một vài vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Tùy vào nguyên nhân, sự thay đổi ở ngón tay và móng tay có thể phát triển trong vòng vài tuần hoặc vài năm.

Tim và phổi có liên quan đến quá trình trao đổi oxy và ngón tay dùi trống cho thấy cơ thể đang trong tình trạng thiếu oxy kéo dài, khiến móng tay trông như thế này. Một khảo sát cho thấy 29% người bị ung thư phổi có dấu hiệu ngón tay dùi trống.

Nếu không chắc chắn móng tay của mình có bình thường hay không, bạn nên đi khám bác sĩ. Bác sĩ sẽ tiến hành đánh giá toàn diện dựa trên hình ảnh chụp X-quang, các triệu chứng, chất gây ung thư.... Ngón tay dùi trống không có nghĩa là bạn bị ung thư, mà chỉ cho thấy cơ thể có dấu hiệu thiếu oxy.

Các triệu chứng sớm của ung thư phổi

Theo các chuyên gia y tế, triệu chứng của ung thư phổi ban đầu không rõ ràng, thậm chí có một số triệu chứng còn giống với cảm lạnh, ví dụ như ho dai dẳng, kéo dài hơn 8 tuần mà không thuyên giảm, đã đi khám nhiều nơi nhưng vẫn không khỏi. Khi đó, cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa lồng ngực để khám.

Ngoài ra, bạn nên cẩn thận nếu ho ra máu hoặc cục máu đông, khó thở khi đi trên đường bằng phẳng hoặc leo cầu thang, có tiếng thở khò khè, thở khò khè kèm theo đau ngực dai dẳng và tức ngực có xu hướng trở nặng hơn, khàn giọng, đau xương và khớp, sụt cân đột ngột và chán ăn.

Phù nề đầu và cổ, phát ban da và đau khớp cũng là dấu hiệu của ung thư phổi. Phổi và da là bộ phận bên ngoài và bên trong của nhau. Nếu bạn thường xuyên bị chàm và nổi mề đay mà không rõ nguyên nhân, kèm theo dấu hiệu ngón tay dùi trống, bạn nên kiểm tra sức khỏe phổi càng sớm càng tốt.

Cách tự kiểm tra mình có bị bệnh phổi hay không

"Test cửa sổ Schamroth" là phương pháp được các bác sĩ sử dụng để tầm soát ung thư nhanh. Chỉ mất vài giây và bất cứ ai cũng có thể tự thực hiện bài test này. Thử nghiệm này có thể tiết lộ dấu hiệu của một triệu chứng gọi là "ngón tay dùi trống" do căn bệnh ung thư phổi gây ra.

Để thực hiện cách này, chúng ta cần giữ hai đầu ngón trỏ quay lưng vào nhau, sao cho hai móng tay áp sát vào nhau. Xem có khe hở giữa chúng hay không. Nếu không có khe hở thì đây không chỉ là dấu hiệu của ung thư phổi, mà đây còn là dấu hiệu của nhiều bệnh khác như bệnh gan, bệnh tim, bệnh viêm ruột (IBD) hay AIDS.

Sự khác biệt giữa ngón tay bình thường và ngón tay dùi trống

Một chuyên gia ngành ung thư làm việc tại BUPA UK cho biết, đa phần những người mắc ung thư đều không biết về ngón tay dùi trống. Đây là tình trạng khiến đầu ngón tay to hơn và được cho là do tích tụ dịch, mặc dù chưa rõ chính xác ung thư gây ra điều này như thế nào. Tuy nhiên, triệu chứng này khá phổ biến với khoảng 35% người bệnh mắc phải.