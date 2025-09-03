Hầu hết những người dễ bị ung thư đại trực tràng đều có 4 thói quen này, hy vọng bạn không có bất kỳ thói quen nào trong số đó!

Gần đây ông Vương phàn nàn rằng bụng hơi sưng tấy, luôn cảm thấy đi đại tiện khó khăn, gia đình bắt đầu nghĩ rằng đó chỉ là một ruột kết yếu khi về già. Nhưng sau vài tháng, anh ta rõ ràng gầy gò và thường xuyên đổ mồ hôi lạnh. Gia đình lo lắng và vội vã đi cùng chú Vương đến bệnh viện để khám toàn diện, kết quả của bác sĩ đưa ra khiến cả gia đình chết lặng. Ông Vương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng sớm.

Đừng lầm tưởng rằng ung thư đại trực tràng chỉ là căn bệnh của người già, hay chỉ xuất hiện do di truyền. Dữ liệu lâm sàng ngày càng cho thấy lối sống hiện đại đã và đang đẩy nhanh tốc độ gia tăng của căn bệnh này. Chế độ ăn uống, công việc, nghỉ ngơi, và cả những cảm xúc của bạn đều có thể âm thầm gieo mầm cho một "quả bom hẹn giờ" trong cơ thể. Những thói quen xấu tưởng chừng nhỏ nhặt hàng ngày có thể chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh nguy hiểm này.

4 thói quen này trong cuộc sống thực sự là "nút nguy cơ cao" của ung thư đại trực tràng

Yêu thích thịt đỏ và các sản phẩm thịt chế biến

Thịt nướng, lẩu, xúc xích, thịt xông khói là món ăn ưa thích của nhiều người. Nhưng một nghiên cứu mẫu lớn tại Đại học Harvard theo dõi gần 100.000 người trong 20 năm đã chỉ ra rõ ràng rằng những người "tiêu thụ trung bình hơn 500 gram thịt đỏ mỗi tuần và các sản phẩm thịt chế biến nhiều hơn một lần một tuần" có tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 37% so với người bình thường.

Thịt đỏ dễ bị chất gây ung thư như nitrosamine khi nấu ở nhiệt độ cao và chất bảo quản và phụ gia trong thịt chế biến thực sự là một "con dao hai lưỡi" làm tổn thương ruột. Thịt đỏ được đề cập ở đây không chỉ là thịt bò, cừu và lợn mà còn bao gồm xúc xích, thịt viên, thịt xông khói...

Ăn thiếu rau quả tươi, chất xơ

Trong cuộc sống nhịp độ nhanh của người hiện đại, đồ ăn mang đi và thức ăn nhanh có sẵn hàng ngày, nhưng rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt thường bị bỏ qua.

Theo Báo cáo năm 2019 về tình trạng dinh dưỡng và các bệnh mãn tính của cư dân Trung Quốc, lượng rau ăn trung bình hàng ngày của người lớn chỉ là 253 gam, kém hơn 33% so với tiêu chuẩn khuyến nghị và chất xơ ít hơn nhiều so với 25 gam/ngày. Chất xơ có thể "giúp đường ruột dọn dẹp rác", tăng tốc độ nhu động ruột và pha loãng các chất độc hại và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn nhiều chất xơ hơn có thể giảm 13% nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Thiếu chất xơ trong thời gian dài, môi trường đường ruột sẽ xấu đi và làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Ít vận động và lười tập thể dục

Bạn có ngồi nhiều suốt ngày, chỉ di chuyển hoặc lên xuống cầu thang khi cần lấy đồ? Ngồi lâu và ít tập thể dục không chỉ khiến bạn tăng cân mà còn làm chậm nhu động ruột, phân sẽ giữ lại lâu, các thành phần có hại có thể tích tụ từ từ trong ruột.

Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng 8% sau mỗi 2 giờ ngồi. Nhiều công nhân và tài xế cổ cồn trắng trẻ tuổi trong thời hiện đại là những người có tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng cao.

Hút thuốc lâu dài và nghiện rượu

Thuốc lá và rượu không tách rời, nhưng ruột thực sự "có thể không chịu được". Các thành phần độc hại như nicotine và hắc ín trong thuốc lá sẽ xâm nhập vào mọi ngóc ngách thông qua máu, làm hỏng các tế bào biểu mô ruột và làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư.

Dữ liệu cho thấy những người hút thuốc có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn 18% so với những người không hút thuốc. Chưa kể đến tình trạng kích ứng niêm mạc ruột do rượu, những người uống nhiều rượu trong thời gian dài có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 30% so với người bình thường. Những vết thương này tích lũy từng chút một và đến một cách lặng lẽ.

Trên thực tế, ung thư đại trực tràng không đáng sợ, điều quan trọng phụ thuộc vào việc bạn có thể "loại bỏ những thói quen này" sớm hay không. Các bác sĩ thường nhắc nhở, để ruột của bạn ổn định hơn sẽ không thể chỉ dựa vào thuốc mà cần có những thói quen lành mạnh hàng ngày.