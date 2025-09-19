Bác sĩ Harvard cảnh báo 3 đồ gia dụng quen thuộc chứa đầy “chất độc”: Nhiều nhà vẫn dùng hằng ngày

Saurabh Sethi là một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại California (Mỹ). Ông sở hữu một kênh TikTok với hơn 500.000 người theo dõi. Trong một đoạn video đăng tải mới đây, vị bác sĩ tốt nghiệp Đại học Harvard này cho biết có 3 đồ gia dụng quen mặt có thể gây hại cho cơ thể nếu tiếp xúc và sử dụng trong thời gian dài. Chia sẻ này của bác sĩ Sethi nhanh chóng thu hút hơn 8.000 lượt xem.

3 đồ gia dụng quen mặt chứa đầy “chất độc”

1. Thớt nhựa kém chất lượng

Thớt nhựa là loại đồ gia dụng được nhiều gia đình lựa chọn (Ảnh: Getty).

Vật dụng đầu tiên mà bác sĩ Sethi khuyến cáo mọi người nên vứt bỏ là những chiếc thớt nhựa kém chất lượng hoặc thớt nhựa đã cũ, có nhiều vết cắt trên mặt thớt. Ông giải thích rằng, mỗi vết cắt từ dao trên bề mặt thớt sẽ tạo ra những hạt vi nhựa cực nhỏ, có thể lẫn trực tiếp vào thức ăn.

“Vi nhựa giờ đây xuất hiện ở hầu hết ở mọi thứ quanh ta, từ thực phẩm, quần áo, nước uống cho tới đồ dùng trong gia đình. Chúng tích tụ dần trong cơ thể, làm rối loạn hormone, gây khô da, viêm nhiễm và có thể ảnh hưởng tới cả cân nặng” , bác sĩ Sethi nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Sethi, rủi ro từ thớt nhựa không đến ngay lập tức mà tích tụ sau nhiều năm sử dụng. Giải pháp thay thế được khuyến nghị là thớt gỗ, thớt tre hoặc thớt kính. Tuy nhiên, thớt kính có thể làm cùn dao nhanh hơn. Do đó, mọi người nên cân nhắc khi sử dụng.

2. Chảo chống dính đã bị trầy xước

Không nên sử dụng những chiếc chảo chống dính đã bị trầy xước (Ảnh: Getty).

Vật dụng thứ hai được bác sĩ Sethi nêu tên là chảo chống dính đã trầy xước hoặc sứt mẻ lớp chống dính. Lớp chống dính của loại chảo này thường chứa PFAS - nhóm hóa chất tổng hợp còn được gọi là “hóa chất vĩnh cửu”.

Các nghiên cứu chỉ ra PFAS có thể tồn tại rất lâu trong môi trường và trong cơ thể con người. Hai loại đáng lo ngại nhất là PFOA và PFOS. PFOA đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào Nhóm 1, nhóm chất gây ung thư ở người; còn PFOS thuộc Nhóm 2, có thể gây ung thư.

Không chỉ vậy, cả PFOA và PFOS còn được cho là chất gây rối loạn nội tiết, bắt chước và cản trở hoạt động của hormone tự nhiên như estrogen hay testosterone. Điều này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư nhạy cảm với hormone như ung thư vú, ung thư buồng trứng.

“Những chiếc chảo chống dính đời cũ thường có chứa PFOA, chất liên quan đến rối loạn sinh sản và nội tiết. Các loại chảo chống dính đời mới thường được quảng cáo là ‘không chứa PFOA’. Tuy nhiên, khi bề mặt những chiếc chảo này bị trầy xước, lớp phủ chống dính vẫn có thể bong ra thành những hạt siêu nhỏ, khó nhìn thấy bằng mắt thường. Nguy hiểm hơn, những hạt này còn mang theo các phụ gia được trộn trong quá trình sản xuất nhằm tăng độ bền hoặc khả năng chịu nhiệt. Khi đi vào cơ thể qua đường ăn uống, chúng có thể tích tụ và gây ra những rủi ro cho sức khỏe về lâu dài” , bác sĩ Sethi nói.

Theo đó, bác sĩ Sethi khuyến cáo mọi người không nên tiếp tục sử dụng những chiếc chảo chống dính đã bị bong tróc lớp phủ. Đồng thời, nên lưu ý mua chảo chống dính chất lượng tốt, hoặc thay thế chảo chống dính bằng chảo inox, gang, gốm sứ tốt để đảm bảo an toàn hơn cho sức khỏe.

3. Nến thơm chứa phthalates và paraffin

Nhiều loại nến thơm có chứa chất độc hại cho cơ thể (Ảnh: Stocksy).

Vật dụng thứ ba mà nhiều người vẫn yêu thích và dùng hằng ngày nhưng tiềm ẩn rủi ro chính là nến thơm có chứa phthalates và paraffin. Theo bác sĩ Sethi, phthalates là chất thường được dùng trong nhựa để tạo độ dẻo, còn paraffin là một loại sáp khi đốt sẽ giải phóng muội than cùng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs).

Phthalates có thể xuất hiện trong hàng loạt sản phẩm, từ màng bọc thực phẩm, ống nước, rèm tắm cho đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân có mùi hương như lăn khử mùi, sơn móng tay, keo vuốt tóc, dầu gội và sữa tắm.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra việc tích tụ quá nhiều phthalates trong cơ thể có thể gây vô sinh ở cả nam và nữ. Còn với nến chứa paraffin, khi đốt có thể tạo ra muội đen và VOCs gây ô nhiễm không khí trong nhà.

Nếu vẫn muốn tận hưởng hương thơm dễ chịu, bác sĩ Sethi khuyên mọi người nên chọn nến làm từ sáp đậu nành, sáp dừa hoặc sáp ong. Đặc biệt, nên chọn loại nến không có hương liệu nhân tạo.

Nguồn: Daily Mail