Bác sĩ kể phút cấp cứu GĐ trường Hải Phòng và con trai bị ong đốt tử vong: Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng đau đớn đến vậy!

“Cơ thể họ phủ kín những vết sưng đỏ. Tôi đã làm nghề hơn 20 năm nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng đau đớn đến vậy”, bác sĩ Phanomsay Phakan, làm việc tại phòng khám Phakan Arocavet (Lào), chia sẻ về khoảnh khắc cố gắng cấp cứu cho hai nạn nhân trong vụ du khách Mỹ bị ong đốt tử vong giữa tháng 10.

Nạn nhân được xác định là ông Daniel Owen (47 tuổi), Giám đốc của trường quốc tế QSI tại Hải Phòng (Việt Nam), và con trai Cooper (15 tuổi). Theo giới chức địa phương, khi đang tham gia hoạt động zipline tại một khu nghỉ dưỡng sinh thái gần cố đô Luang Prabang, hai cha con bị đàn ong bắp cày châu Á - loài có thể dài tới 5cm tấn công dữ dội, The New York Post đưa tin.

Ông Daniel Owen và con trai tử vong thương tâm sau khi bị ong bắp cày đốt

Bác sĩ Phakan nói thêm toàn thân hai nạn nhân phủ đầy những đốm đỏ. "Cảm giác rất, rất đau đớn. Có rất nhiều vết đốt, hơn 100 vết, trên khắp cơ thể".

Khi được đưa đến phòng khám, cả hai vẫn còn thở và không có dấu hiệu sốc phản vệ - phản ứng dị ứng nghiêm trọng thường gặp khi bị ong hay ong vò vẽ đốt. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe nhanh chóng xấu đi và dù được chuyển tiếp tới bệnh viện địa phương, cả hai đã qua đời chỉ vài giờ sau đó.

Theo The Sun, Ông Owen được biết đến là một người yêu thích phiêu lưu và đã có 18 năm công tác trong hệ thống trường quốc tế chất lượng QSI, phục vụ tại 5 quốc gia khác nhau. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, QSI bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc: "Dan Owen là một nhà lãnh đạo tận tâm, người đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn học sinh và đồng nghiệp trên khắp thế giới. Sự ra đi của ông và con trai là mất mát to lớn đối với toàn thể cộng đồng QSI".

Ong bắp cày hay còn gọi là ong vò vẽ khổng lồ châu Á

Ong vò vẽ khổng lồ châu Á (tên khoa học: Vespa velutina) - hay còn gọi là ong bắp cày có nọc cực độc và được xem là loài xâm lấn nguy hiểm. Chúng thường tấn công theo đàn và có thể gây tử vong nếu nạn nhân bị đốt nhiều lần hoặc dị ứng với nọc độc. Ngoài nguy cơ với con người, loài ong này còn đe dọa nghiêm trọng đến đa dạng sinh học, khi có thể tiêu diệt tới 90.000 ong mật chỉ trong một mùa.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau loạt tai nạn du lịch thương tâm khác tại Lào, khiến giới chức và du khách quốc tế cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các hoạt động mạo hiểm tại nước này.

Trước đó, hai nữ du khách Australia tử vong do uống rượu pha methanol tại thị trấn du lịch Vang Vieng hồi năm 2024. Một số vụ du khách gặp nạn khi tham gia trò chơi mạo hiểm hoặc bị côn trùng tấn công cũng được báo cáo tại Lào thời gian gần đây.

Nữ du khách tử vong tại Lào sau khi uống phải rượu pha methanol

Theo số liệu của Bộ Du lịch Lào, lượng khách quốc tế đến nước này tăng mạnh trong hai năm gần đây: Từ 1,3 triệu lượt năm 2022 lên 3,4 triệu lượt năm 2023, tiến gần mức 4,8 triệu lượt trước đại dịch. Sự bùng nổ du lịch kéo theo nhiều loại hình dịch vụ phiêu lưu, khám phá thiên nhiên, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ về an toàn và kiểm soát rủi ro.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Lào ở mức cảnh báo du lịch cấp độ 2 “Cần nâng cao cảnh giác”, khuyến nghị du khách thận trọng khi đến quốc gia này, đặc biệt tại các khu du lịch vùng rừng núi hoặc sông nước.