Bác sĩ khiến hơn 2 triệu người thán phục: Bố và anh mất vì ung thư, mẹ đi phụ hồ, chàng trai 38kg đạp xe rách lốp trở thành thủ khoa ĐH

Mới đây, trên trang Fanpage Vinh danh bác sĩ giỏi Việt Nam đã đăng tải câu chuyện về một chàng trai trẻ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để trở thành bác sỹ quân y tài năng, thu hút hơn 2 triệu lượt xem, hơn 60.000 lượt thả cảm xúc. Đó chính là Lê Đức Duẩn, hiện đang là BSCKI, bác sĩ nội trú tại khoa Cấp cứu, BV Trung ương Quân đội 108.

Năm 2012, câu chuyện về thủ khoa khoa nghèo Lê Đức Duẩn đỗ Trường Đại học Dược Hà Nội với 29 điểm khiến nhiều độc giả khắp cả nước xúc động, gửi ủng hộ cả về vật chất và tinh thần tới gia đình em.

Bố và anh trai lần lượt qua đời vì căn bệnh ung thư, Lê Đức Duẩn từng 2 lần phải bỏ học vì nhà quá nghèo khó. Bà Nghiêm Thị Thu, mẹ Lê Đức Duẩn là trụ cột trong gia đình lại bị bệnh thấp khớp, đau ốm liên miên.

Trong đơn xin vào học tại Học viện Quân y, Lê Đức Duẩn viết: “Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, nguyện vọng của tôi muốn được theo học tại Học viện Quân y và bản thân rất muốn được học tập, rèn luyện và phục vụ Quân đội nhân dân Việt Nam… Tôi xin hứa tích cực học tập, rèn luyện đoàn kết, chấp hành nghiêm mọi nội quy, quy định của nhà trường và kỷ luật của quân đội…”.

BSCKI Lê Đức Duẩn, bác sĩ nội trú tại khoa Cấp cứu, BV Trung ương Quân đội 108

Ngày 29/8/2012, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi ấy đã ký quyết định về việc xét tuyển bổ sung vào đào tạo đại học cấp phân đội đối thí sinh Lê Đức Duẩn (quê xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) đăng ký dự thi vào Trường Đại học Dược Hà Nội vào đào tạo bác sĩ đa khoa hệ quân sự thuộc Học viện Quân y.

Tuổi thơ cực nhọc của thủ khoa dược

Khi lên 8 tuổi, bác sĩ Duẩn mất người anh trai 13 tuổi vì căn bệnh ung thư máu. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, bốn năm sau đó, bố anh cũng qua đời sau ba tháng bị căn bệnh ung thư gan hành hạ, khi đó em trai Duẩn mới 4 tuổi.

Mất anh, mất cha, cộng thêm món nợ hàng chục triệu đồng mẹ chạy vạy vay mượn khắp nơi để thuốc thang cho bố, tuổi thơ của Duẩn là chuỗi ngày cực nhọc, đẫm nước mắt.

Mẹ Duẩn - bà Nghiêm Thị Thu cũng bị đủ thứ bệnh hành hạ, thường xuyên đau ốm nhưng vẫn phải gắng gượng cày cấy 3 sào ruộng khoán. Lúc nông nhàn, bà tranh thủ đi xách vữa phụ hồ, chuyên chở vật liệu xây dựng thuê cho các chủ công trình hoặc ra đồng mò cua bắt cá; đêm đến lại ngồi gia công sản phẩm mây tre đan… Làm quần quật tối sớm, số tiền thu được cũng chỉ đủ cho ba mẹ con rau cháo qua ngày. Anh em họ hàng sống gần đó nhưng ai cũng nghèo quá, chỉ biết động viên tinh thần chứ cũng không giúp được gì nhiều.

Trong ngôi nhà cấp 4 vẹo vọ, có lẽ món đồ quý giá nhất chính là chiếc xe đạp mà Duẩn dùng đi học mỗi ngày. Thế nhưng, chiếc xe cũng tróc hết sơn đến mức không còn rõ là màu gì. Lốp trước, lốp sau đều rách tứ tung mà không được thay, phải lấy dây cao su quấn lại cho chặt.

Chiếc xe này là bà nội cho Duẩn từ hồi học lớp ba, mà trước đây bố Duẩn cũng dùng để đi học. Các thầy cô thấy Duẩn nhiều lần đi học muộn cũng cảm thông vì xe thường xuyên thủng săm, rách lốp, phải dắt bộ. Mà quãng đường từ nhà đến trường dài cả chục cây số toàn đường đất ven sông, nhà cửa thưa thớt, Duẩn có thể kiếm đâu ra nơi sửa xe đạp? Và dù có chỗ sửa, chắc gì đã có tiền...

Duẩn chỉ có duy nhất hai chiếc áo trắng, mùa đông thì thêm hai cái áo khoác. Quần thì mặc từ cấp hai, đã bạc màu, chẳng giống quần dài mà cũng không ra quần ngắn. Bạn bè thường đùa, Duẩn có nhiều giấy khen hơn quần áo.

Mặc áo rách, đi xe đạp cũ nhưng Duẩn vẫn luôn học giỏi, và sống hòa đồng, vui vẻ cùng các bạn.

Thành tích học tập của cậu trò này luôn khiến bạn bè phải ngước nhìn. Ở ba năm học phổ thông, Duẩn liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, năm lớp 12 đoạt giải nhì cuộc thi học sinh giỏi toán thành phố và thủ khoa Trường Đại học Dược Hà Nội với tổng số điểm 29,5.

Bác sĩ Lê Đức Duẩn và mẹ khi đang học tại Học Viện Quân Y

"Thay da đổi thịt" trong môi trường quân đội

Chỉ 3 năm sau ngày nhận quyết định tuyển đặc cách, Duẩn đã thay đổi nhiều. Từ học sinh gầy gò, ốm yếu, sau thời gian rèn luyện ở môi trường quân đội Duẩn đã tăng từ 38kg lên 45kg.

Nhờ việc Duẩn được học trong môi trường quân đội, không phải lo việc làm sau khi ra trường, hàng tháng vẫn có một chút tiền phụ cấp gửi về cho mẹ nên tình hình sức khỏe của bà Nghiêm Thị Thu cũng được cải thiện nhiều.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y, từ năm 2022 đến nay, bác sĩ Lê Đức Duẩn công tác tại BV TWQĐ 108. Anh có rất nhiều công trình nghiên cứu như: Nghiên cứu về lao phổi AFB đờm âm tính (2021); Nghiên cứu về tình hình cấp cứu phản vệ tại khoa cấp cứu - BV TWQĐ 108 (2022); Nghiên cứu về giá trị của bạch cầu ái toan ở bệnh nhân COPD đợt cấp nhập viện (2023); Nghiên cứu về các chỉ số mới trong tiên lượng bệnh nhân viêm phổi mắc phải tại cộng đồng (2023).

Đặc biệt, năm 2021, bác sĩ Lê Đức Duẩn được nhận bằng khen của Bộ Quốc Phòng.

Giữa một thế hệ trẻ đôi khi dễ chùn bước trước khó khăn, câu chuyện của bác sĩ Lê Đức Duẩn như một “ngọn lửa nhỏ” thắp lại niềm tin vào sức mạnh của nỗ lực.

Hành trình của bác sĩ Lê Đức Duẩn là minh chứng rõ ràng rằng, không có con đường nào trải đầy hoa hồng, chỉ có những bước chân không ngừng tiến lên. Từ cậu học trò nghèo đạp chiếc xe không phanh đến thủ khoa Đại học Dược, rồi trở thành bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mỗi dấu mốc đều được khắc bằng mồ hôi, ý chí và niềm tin không lay chuyển. Câu chuyện của anh truyền đi thông điệp giản dị mà mạnh mẽ: chỉ cần nỗ lực và kiên trì, dù xuất phát điểm ở đâu, ước mơ vẫn có thể thành hiện thực.