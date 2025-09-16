Bác sĩ nhắc: Ngừng uống 5 loại nước này ngay lập tức, càng uống nhiều mạch máu của bạn sẽ càng bị tắc nghẽn!

Mùa hè đến, khi bạn mồ hôi nhễ nhại, thật khó cưỡng lại sức hút của những chai nước ngọt có ga đầy màu sắc hoặc thức uống ngọt ngào, mát mẻ. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu những thức uống hấp dẫn đó có thực sự tốt cho cơ thể?

Câu chuyện của Tiểu Trương, 38 tuổi, được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc thời gian gần đây là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người. Tiểu Trương được đưa đến bệnh viện vì rối loạn ý thức. Ban đầu, bác sĩ nghi ngờ anh bị say nắng. Say nắng nhẹ thì không đáng ngại, nhưng say nắng nặng – hay còn gọi là sốc nhiệt – mới thực sự đáng sợ.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện lượng đường trong máu của anh cao ngất ngưởng ở mức 40mmol/L. Anh không bị sốc nhiệt, mà đang rơi vào trạng thái hôn mê tăng thẩm thấu do tiểu đường.

"Mới 38 tuổi mà đã mắc tiểu đường? Anh ấy không biết mình bị bệnh sao? Tại sao lại để tình trạng nghiêm trọng đến vậy mới đến bệnh viện?", BS hỏi người nhà của Tiểu Trương.

Theo lời gia đình, Tiểu Trương rất nghiện nước ngọt có ga, đến mức gần như thay thế hoàn toàn nước lọc bằng loại đồ uống này. Thực tế, anh đã có triệu chứng khô miệng từ lâu, nhưng không hề đi khám. Bác sĩ nhận định rằng Tiểu Trương đã mắc tiểu đường từ trước đó rất lâu.

Nguyên nhân dẫn đến tiểu đường của anh có liên quan mật thiết đến thói quen uống nước ngọt có ga trong thời gian dài. Lượng đường cao trong nước ngọt dễ gây kháng insulin, dẫn đến tăng đường huyết.

Bác sĩ còn cảnh báo thêm: Các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tăng lipid máu, hay tăng đường huyết đáng sợ ở chỗ chúng âm thầm phá hủy sức khỏe mạch máu. Lâu dần, chúng có thể gây hẹp mạch hoặc tắc nghẽn hoàn toàn, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Để bảo vệ sức khỏe mạch máu, tránh tình trạng như Tiểu Trương, BS nhắc nhở: Mọi người hãy ngừng ngay việc uống 5 loại đồ uống sau đây:

1. Rượu bia

Nhiều người lầm tưởng rằng rượu bia giúp giãn mạch, tốt cho sức khỏe mạch máu. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm!

Ban đầu, rượu bia có thể làm giãn mạch, nhưng ngay sau đó sẽ gây co mạch, và tình trạng co mạch kéo dài hơn nhiều. Uống rượu bia lâu dài dễ dẫn đến tăng huyết áp. Hơn nữa, rượu bia còn làm rối loạn chuyển hóa chất béo, tăng lipid máu, đặc biệt là lipoprotein mật độ thấp (LDL) – thủ phạm chính gây xơ vữa động mạch.

2. Nước ngọt có ga

Theo Hội Dinh dưỡng Trung Quốc, lượng đường bổ sung mỗi ngày nên dưới 50g. Tuy nhiên, một chai nước ngọt có ga 500ml thường chứa hơn 60g đường.

Nói cách khác, bạn không chỉ uống nước ngọt, mà là đang uống "nước đường"! Lượng đường lớn dễ gây tăng cân, dẫn đến kháng insulin, và lâu dài có thể gây tiểu đường. Tiểu đường là nguyên nhân phổ biến làm tổn thương vi mạch máu.

3. Trà sữa

Nhiều người thắc mắc: Trà sữa có sữa, sao lại không tốt?

Thực tế, trà sữa không phải là sữa tươi nguyên chất. Để tăng hương vị, trà sữa thường được thêm rất nhiều đường, có loại chứa đến hơn 70g đường, thậm chí vượt cả nước ngọt có ga. Uống trà sữa thường xuyên dễ dẫn đến tiểu đường và làm tổn hại sức khỏe mạch máu.

4. Nước canh thịt đặc

Người lớn tuổi thường có thói quen yêu thích các loại canh, nghĩ rằng canh thịt đặc chứa đựng "tinh hoa" dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Nhưng đây là một sai lầm nghiêm trọng!

Nước canh thịt đặc gần như không có giá trị dinh dưỡng, mà chủ yếu chứa chất béo và purin. Uống loại canh này lâu dài dễ làm tăng lipid máu và purin, gây tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ mắc bệnh gút.

5. Đồ uống nhiều muối

Nhiều người thích thêm muối vào canh, hoặc sử dụng các loại đồ uống thể thao, nước trái cây chế biến sẵn chứa hàm lượng muối cao, mà không biết rằng điều này khiến lượng muối nạp vào cơ thể vượt mức cho phép.

Muối chứa chủ yếu là natri clorua, làm tăng thể tích máu và dẫn đến tăng huyết áp. Huyết áp cao lâu dài gây tổn thương mạch máu, dễ dẫn đến xơ vữa động mạch.

Hãy bảo vệ mạch máu của bạn bằng cách nói "không" với những loại đồ uống này ngay hôm nay!