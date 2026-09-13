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Bác sĩ nội trú Vũ Quang Huy tiết lộ gu bạn gái: Có đúng 1 tiêu chí!

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Không chỉ chuyện tình cảm, một sở thích khá đặc biệt của Vũ Quang Huy cũng từng khiến nhiều người bất ngờ.

Sau khi gây chú ý tại Match Day của Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ nội trú Vũ Quang Huy vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm được bàn tán trên MXH. Bên cạnh profile học tập nổi bật và ngoại hình được nhiều người khen ngợi, những chia sẻ đời thường của chàng trai sinh năm 2002 cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của netizen. 

Theo đó, một số đoạn clip cũ của Quang Huy từng viral trên mạng giờ được dân tình “đào” lại. Trong đó, đoạn clip phỏng vấn dạo của DailywithZii (tên thật Nguyễn Đức Duy) - nhà sáng tạo nội dung sở hữu gần 500k người theo dõi với Quang Huy khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trong màn trò chuyện ngẫu hứng, Quang Huy đã tiết lộ khá thẳng thắn về gu bạn gái của mình cũng như nhiều điều về bản thân. 

Clip chia sẻ từ học vấn đến sở thích, gu bạn của bác sĩ Vũ Quang Huy đang viral trở lại trên MXH (Nguồn: Nguyễn Đức Duy)

Khi được hỏi về hình mẫu bạn gái mình thích, Vũ Quang Huy cho biết anh có thiện cảm với những cô gái sắc sảo, ngoại hình đẹp. Tuy nhiên, nếu là những cô nàng có vẻ ngoài dễ thương, cute thì cũng hoàn toàn có thể lọt vào mắt xanh của anh. Nam bác sĩ nói vui rằng nói chung, “xinh thì ai cũng thích”.

Không chỉ chuyện tình cảm, một sở thích khá đặc biệt của Vũ Quang Huy cũng từng khiến nhiều người bất ngờ. 

Vì dành phần lớn thời gian cho việc học và thực tập, những lúc rảnh hoặc vừa thi xong, Huy cho biết thường tự xả stress bằng cách đi bộ, đi vòng vòng quanh khu vực các bệnh viện như Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 

Bác sĩ nội trú Vũ Quang Huy tiết lộ gu bạn gái: Có đúng 1 tiêu chí!- Ảnh 1.

Quang Huy thích nhưng bạn nữ có ngoại hình sắc sảo, đẹp (Ảnh chụp màn hình)

Điều này các khiến dân tình thích thú nhưng cũng nể phục với độ ham học của Quang Huy. Bởi với nhiều người, đi dạo để thư giãn có thể là một vòng quanh hồ, ra quán cà phê hay tìm một địa điểm mới. Còn với Huy, những khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi trong lịch học lại được dành để đi quanh bệnh viện, nơi vốn đã quá quen thuộc với cuộc sống của một sinh viên Y khoa. 

Một số bình luận của cộng đồng mạng: 

- “Đoạn đi vòng quanh bệnh viện để xả stress là có thật sao bác sĩ, xưa xem trong phim thôi mà không ngờ ngoài đời y chang”. 

- “Visual đẹp không góc chết, gu bạn gái cũng đơn giản ghê”. 

- “Gu của bác sĩ mình có đủ nha”. 

- “Vẻ đẹp tri thức đúng là không thể đùa”. 

- “Bác sĩ đẹp trai, học giỏi nhưng cách xả stress lạ lùng quá trời”. 

Bác sĩ nội trú Vũ Quang Huy tiết lộ gu bạn gái: Có đúng 1 tiêu chí!- Ảnh 2.

Bác sĩ nội trú Vũ Quang Huy tiết lộ gu bạn gái: Có đúng 1 tiêu chí!- Ảnh 3.

Bác sĩ nội trú Vũ Quang Huy tiết lộ gu bạn gái: Có đúng 1 tiêu chí!- Ảnh 4.

Sau Match Day 2026, Vũ Quang Huy trở thành cái tên gây sốt trên MXH

Vũ Quang Huy (SN 2002) đến từ Di Linh, Lâm Đồng hiện đang học khóa đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại trường Đại học Y Hà Nội. Anh chàng từng đạt IELTS 8.0 và có thành tích 29,2 điểm trong kỳ thi đại học. Quang Huy cũng từng chia sẻ mình có cơ hội lựa chọn Ngoại thương và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM nhưng cuối cùng quyết định theo học Y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Tại Match Day năm nay, Huy mang số thứ tự 59 và lựa chọn chuyên ngành được đánh giá là một trong những hướng đi đòi hỏi nhiều năm học tập, đào tạo và theo đuổi chuyên môn.

Theo Hải My

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
bác sĩ

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